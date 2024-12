Pokus o spojení Nissanu s Hondou je zoufalý krok dělaný v panice, říká bývalý šéf, nedává žádný smysl před 7 hodinami | Petr Prokopec

Také se divíte, kam by si mohl pomoci Nissan spojením zrovna s Hondou? Pak jste na jedné lodi nejen s námi, ale i s Carlose Ghosnem, podle nějž jde o něco, co prostě nemůže fungovat. Místo úspor v jakémkoli smyslu to přinese hlavně nové problémy.

Nissan dnes připomíná loď, jejíž levobok zdobí nápis Bounty, zatímco na pravoboku najdeme označení Titanic. V prvém případě narážíme pochopitelně na vzpouru posádky, ve druhém ještě pochopitelně na osudovou srážku s ledovcem. Do vzduchu pak sice byly vystřeleny světlice, načež je na obzoru vidět siluetu záchranného člunu pojmenovaného Honda, nicméně ve světle dosavadního vývoje se člověk musí bát toho, zda posádka Nissanu nezačne znovu remcat a znovu vytahovat zbraně.

Abychom vše lépe vysvětlili, je třeba se vrátit zpátky do roku 2018. Na jeho sklonu u Nissanu došlo na vnitropodnikový puč, v jehož důsledku byl po příletu do Japonska zadržen šéf automobilky Carlos Ghosn. Manažerům Nissanu totiž vadilo, že tuto značku hodlá více propojit s francouzským Renaultem. Tehdy si už nikdo nechtěl vzpomenout na to, kterak Ghosn musel po svém nástupu zachraňovat Japonce před bankrotem, Nissan začal mít pocit, že si poradí i bez Ghosna.

To se ale rychle ukázalo být krutým omylem. Automobilka začala rychle upadat produktově i organizačně, což se nutně muselo projevit ekonomickými problémy. Nissan tak nedávno musel oznámit, že hodlá propustit devět tisíc lidí a zredukovat výrobu o dvacet procent. Zní to dramaticky, ale pro Japonce to moc neřeší - ztrácí v Číně i v Americe, v Evropě upadají v zapomnění a na domácím trhu mohou na dobré časy též jen vzpomínat. Firma se tak nyní snaží zabránit nejhoršímu, ale jak na to?

Nissan v létě podepsal dohodu o porozumění s Hondou, se kterou tak Nissan hodlá do budoucna spolupracovat. Protože je ale tato automobilka v daleko lepší kondici, začalo se ihned v zákulisí mluvit o formování nového konglomerátu Nissan-Honda, k čemuž přispěl i prodej části akcií Nissanu Renaultem.

Právě k této věci se nyní vyjádřil Ghosn pro Bloomberg Television a zůstává nohama na zemi jako obvykle. Případné spojení nepovažuje za dobrý nápad, neboť prostě nedává smysl optikou elementární průmyslové logiky. Nakonec tedy nepřekvapí, že toto spojení si podle něj nemá výslovně přát ani jedna ze stran, místo toho za nitky mají tahat šedé politické eminence.

„Podle mě je to zoufalý krok,“ sdělil Ghosn v rozhovoru, který můžete celý vidět níže. „Nejde o nic pragmatického, upřímně je velmi těžké najít jakýkoli bod schůdné spolupráce těchto firem. Obě se pohybují ve stejných segmentech trhu, obě mají stejné produkty, podobnou image, jsou si zkrátka velmi podobné,“ uvedl dále. Víc než co jiného by si tedy kradly stejné zákazníky a jakékoli synergie by se projevily až se značným zpožděním.

„Musíte pochopit, že Honda je velmi silná v technice. Nissan je ovšem velmi pyšný na své vlastní technologie. Takže dojde na bitvu, při které se bude rozhodovat, jaká technika bude přijata novou společností za vlastní. A můžu vám potvrdit, že to bude velmi těžký boj,“ uvedl dále Ghosn. Přičemž dodal, že na spojení zjevně ve velké míře tlačí japonské ministerstvo průmyslu a obchodu (METI alias Ministry of Economy Trade, and Industry), které má velký vliv a které preferuje samotný dohled nad reálnou efektivitou.

Jsou to přitom politici, kteří po celém světě znovu dokazují, že do chodu trhu by vlády rozhodně neměly zasahovat, protože jej efektivně řídit prostě nelze. Ghosn ale říká, že v Nissanu vládne po všech jeho neúspěších panika a do tohoto spojení se může nechat nastrkat. Podobně Honda může mít pocit, že si nemůže dovolit požadavek na užší spojení obou firem odmítnout. Snad Japonci najdou ze všech patálií lepší východisko.

Ghosn v rozhovoru říká i jiné zajímavé věci, vypíchli bychom ale zejména jednu - jeho vizi dalšího vývoje automobilového průmysl. Ex-šéf několika automobilek v prvé řadě připomíná, že tento obor žije z úspor z rozsahu a současný tlak na jakousi de-globalizaci je špatnou zprávou pro všechny, především ale pro slabší kusy ze stáda. Uvidíme tedy v roce 2025 nějaký velký krach?

To si Ghosn nemyslí, spíš uvidíme nové akvizice. Některé automobilové firmy se pod tíhou svých těžkostí stávají velmi slabými a ve výsledku levnými. Současná tržní kapitalizace celého Nissanu jen o kousek přesahuje 10 miliard dolarů, jde asi o 250 miliard korun. Pro některé úspěšnější, ne nutně jen automobilové firmy to budou drobné ve srovnání s tím, co by musely investovat, aby získaly už jen vývojové a výrobní kapacity firmy, nemluvě o všem ostatním. Pokud se tedy něco zásadního nezmění, čekejme éru nových akvizic. A Nissan je dnes mezi velkými automobilkami opravdu první na ráně, ať už pro Hondu nebo kohokoli jiného.

Pokud někdo má co říci k osudu Nissanu, pak je to rozhodně Carlos Ghosn, který značku již jednou zachránil před bankrotem. Nový pokus o totéž na japonský způsob mu zjevně nevoní. Foto: Nissan

Zdroj: Bloomberg Television

