Pokuta pro VW za nesplnění emisních cílů EU teprve ukazuje, jak drastický trest to je | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

I když jsme mnohokrát zmiňovali, že automobilkám nyní hrozí na nesplnění cílů tak likvidační pokuty, že si je nemůže dovolit snášet nikdo, náznak konkrétní sumy udělené za nicotné překročení hranice nastavené EU teprve ukazuje, o jakých penězích se bavíme.

O stále přísnějších limitech spotřeby paliva resp. emisí CO2 mluvíme již léta, stejně jako zmiňujeme likvidační pokuty s nimi spojené. Až dosud nicméně na žádné nedošlo, neboť teprve od roku 2020 platí limity tak nízké, že se reálně nemožné je splnit. A i na papíře to dá zabrat tak moc, že se to nemusí povést. Co následuje? To ukazuje případ koncernu VW.

Němci přiznali, že jakkoliv snížili průměrné emise prodaných aut v roce 2020 o nemalých 20 procent na až absurdních 99,8 gramu CO2 na kilometr (ekvivalent 3,77 litru nafty a 4,3 litru benzinu na 100 km - kdo s takovou spotřebou či jejím ekvivalentem jezdí či alespoň může teoreticky jet?), požadavky Evropské unie stále nesplnil. Kýžený cíl mu tak unikl o pouhého půl gramu (0,5 g, skutečně), což ovšem vyústí v pokutu, která by jinou firmu mohla zlikvidovat.

Ještě než se posuneme dále, je třeba připomenout, jak je možné, že Volkswagen takřka splnil cíl při dosažené necelé stovce gramů, když v souvislosti s limitem se soustavně mluví o 95 g/km. Ten je ovšem navázán na hmotnost 1 379,88 kilogramu. Za každých dalších 100 kilo navrch si pak automobilka může přičíst dalších 3,33 gramu, díky čemuž cíl pro výrobce těžších aut klidně může ležet i nad 100 gramy CO2 na kilometr.

Cíl tedy není pro každého zcela jednotný, přičemž u Volkswagenu zjevně činil 99,3 gramu CO2 na kilometr. Jak jsme ovšem zmínili, tento limit německému koncernu o půl gramu unikl. Podle agentury Reuters tak jedna z největších automobilek na světě očekává pokutu, která by se měla pohybovat „v nižších stovkách milionů“. Jde přitom pochopitelně o Eura, konkrétní cifra však zatím není známa. Nicméně i kdyby šlo „pouze“ o 200 milionů Eur, stále se jedná o přibližně 5,2 miliardy korun, jenž musí VW Group zaplatit za pouhý půlgram v navíc naprosto virtuálním světě. A „nižší stovky milionů“ může být také 300 nebo 350 milionů euro.

Jak jsme již zmínili, auta VW by musela v průměru jezdit s asi čtyřlitrovou spotřebou či jejím ekvivalentem, což možná dokáže pár nejmenších modelů, jinak žádný. Vodí nás tedy VW po letech opět za nos? Ne, to nás za nos vodí EU, která spotřebu, a tedy i emise elektrických aut započítává jako nulové (či hybridních jako extrémně nízké) a ještě je násobí, jako by byla prodána vícekrát. Jen tak se mohlo stát, že VW vykazuje emise CO2 spojené se svou flotilou, které v praxi nemůže dosahovat ani náhodou.

Právě hlavně elektrická auta jsou pro VW cestou alespoň ke zmírnění pokut, proto je tak vehementně nabízí, i když o ně většina lidí nestojí. Loni se díky tomu stali elektrickým lídrem v západní Evropě, neboť na kontě mají 315 400 aut osazených elektrickým pohonem. Mimo to se pro umělé snížení vykazovaných emisí spojili s jinými jinými výrobci (víme konkrétně o MG), kterým za to zaplatili další, blíže nespecifikované peníze. Ovšem ani to nestačilo. Dle šéfa koncernu Herberta Diesse za tím stojí zejména příchod pandemie, kvůli které i přes čtyřnásobný nárůst prodejů nakonec oněch elektrifikovaných aut nebylo dostatek. Diess nicméně dodává, že letos by již VW Group s limity problém mít neměl - pochopitelně opět jen na oko.

Bizarní je, že automobilky BMW a Mercedes, které nabízejí v průměru mnohem větší, výkonnější a tedy i „užranější” auta, limity splnily. Stalo se tak opět díky elektromobilům, podle našich informací od dealerů se tak ale nestalo skrze skutečné prodeje, ale masivními registracemi těchto aut na dealery i samotnou automobilku. A také přiškrcením prodejů výkonnějších verzí ostatních modelů - před koncem loňského roku si dokonce ani dealeři nesměli brát na skald určitá výkonnější auta a sami jsme byli před Vánoci svědky momentu, kdy v celé Evropě bylo na skladě jediné volné BMW X3 30d - i taková verze byla kvůli svým CO2 považována problematickou.

Vůbec bychom se tedy nedivili, kdyby rovněž Volkswagen (samozřejmě za přispění Škody, Audi, Seatu a Porsche) nepřitopil pod elektrickým kotlem. Zejména proto, že „hodnota elektrických aut” začíná klesat. Zatímco totiž loni si firmy mohly jeden prodaný exemplář s údajně nulovými emisemi započítat do prodejů dvakrát, pro letošek ekvivalent už to jde jen 1,67krát a příští rok se skóre této podivné hry změní na 1,33.

Znovu se tak musíme ptát, čeho tím chce EU docílit. Elektrifikace ve své současné formě není čistou ani zdaleka, nahrazení spalovacích aut elektrickými tedy životnímu prostředí nepomůže a o sekundárních dopadech jsme mluvili mnohokrát. Automobilky ale zkrátka nemají na výběr - pokud má půl gramu pro VW cenu miliard, jistě si dokážete spočítat, jakou cenu by mělo třeba 10 gramů.

VW loni díky prodejům modelu ID.3 a jeho na oko nulovým emisím CO2 (navíc započítávaných dvakrát) nesplnil cíle EU jen o půl gramu na km. I tak ho to bude podle jeho slov stát stovky milionů euro, tedy nejméně 5,2 miliardy korun. Foto: Volkswagen

