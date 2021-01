Poslední diktátor Evropy trvá na výrobě domácí Tesly, vsadí na materiál dražší než zlato před 4 hodinami | Petr Prokopec

V posledních měsících se pod ním povážlivé houpe židle, přesto jej neopouští velikášské plány. A některé jeho myšlenky jsou odvážné - očekává, že cena lithia bude jen stoupat, a tak jej nahradí grafenem.

O Bělorusku se v poslední době mluvilo zejména v souvislosti s s hokejovým šampionátem a Škodou. Česká automobilka je totiž dlouholetým sponzorem mistrovství světa, ovšem před pár dny uvedla, že svou podporu stáhne, pokud bude mezinárodní hokejová federace IHF trvat na dané lokalitě. V zemi totiž vládne Alexandr Lukašenko, jenž je považován za posledního evropského diktátora. To se potvrdilo i po loňských volbách, které jsou brány jako zmanipulované a po nichž vypukly masové protesty trvající dodnes.

O šampionát tak Bělorusko nakonec přišlo, načež se země začíná chlubit něčím jiným. A to „konkurentem Tesly“, jak ostatně chystaný národní elektromobil označil již loni v květnu právě Lukašenko. Člověk by čekal, že Bělorusko bude nyní řešit jiné problémy, Lukašenko ale na výrobě domácího elektromobilu trvá. Národní akademie věd tak na projektu dále zapracovala, přičemž ještě tento měsíc hodlá začít s testy baterií. Zatím však není jisté, z čeho budou vyrobeny, neboť klasické lithium-iontové či lithium-polymerové akumulátory experti odmítají kvůli vysoké ceně.

V tomto ohledu je přitom zajímavá predikce, s jakou akademie přichází. Zatímco zbytek světa v čele se zmiňovanou Teslou uvádí, že cena baterií se bude snižovat, a to kvůli stále většímu podílu elektromobilů na celkových registracích, Bělorusko tvrdí opak. Cena lithia má jít v příštích letech výrazně nahoru, neboť jeho zásoby jsou omezené a poptávka poroste. Navíc se značná část z nich nachází v jediné zemi - v Číně.

Momentálně se nicméně nezdá, že by volba běloruských inženýrů měla být výrazně levnější. Akademie se rozhoduje mezi grafen-olověnými a grafenovými bateriemi. Grafen je revolučním prvkem, který by Bělorusko mohl dostat na úroveň Tesly či dokonce před ní. Ve srovnání s lithiem umožňuje daleko rychlejší dobíjení a zároveň jsou vnitřní struktury kvůli nižšímu zahřívání méně zatěžovány. Životní cyklus baterií by tak mohl vzrůst až pětkrát.

Jak nicméně již tušíte, každá mince má dvě strany. Grafen je nyní dražší než zlato a cena z něj vyrobených baterií je ve srovnání s lithiovými minimálně o 30 % vyšší. I tak ale pochopitelně může být výsledek levnější než Li-ion baterie, pakliže se s cenou lithia stane to, co Lukašenko očekává.

Na další kroky jsme tedy opravdu velmi zvědaví, jakkoliv výsledky rozhodně nelze čekat ihned. Elektromobil je totiž součástí národního plánu na elektrifikaci dopravy, jenž se má začít realizovat mezi letoškem a rokem 2025.

Zdroj: Auto.mail.ru

