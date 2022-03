Poslední krok Fordu nejlépe ukazuje, v jak zoufalé situaci teď některé automobilky jsou před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Další a další problémy způsobují, že výrobci musí neustále přicházet s novými cestami, jak předejít nejhorším následkům. Aktuálně chce Ford posílat nehotová auta k dealerům, některá dokonce nehotová prodat a do jednoho roku zajistit jejich finalizaci.

Když v roce 2020 přišla koronavirová pandemie, mluvilo se živě i o tom, zda jí náhodou nějaká automobilka nepodlehne. Nakonec nebylo až tak zle a výrobci s nadějemi vstupovali do loňského roku, který měl i díky vakcinaci přivát zpět staré časy, a tedy také zvýšený zájem publika. Jen málokdo ovšem tušil, že rok 2021 bude podobně náročný jako ten předchozí, a to už snad ani ne kvůli koronaviru, spíše kvůli jeho následkům. Místo pandemie automobilky začal trápit nedostatek různých komponentů, zejména pak čipů, který se stal další pohromou.

Otočme list, máme tu rok 2022, se kterým byly znovu spojovány naděje. Nebyly až tak velké, většina automobilek ani nedoufala, že by se v první polovině roku mohlo něco podstatného změnit, postupný návrat k normálu ale na pořadu dne byl. Po vypuknutí války na Ukrajině a novým problémům s koronavirem v Číně už ale není. Teď je jasné, že dílů bude dále nedostatek, a tak výrobci s nastalou situací snaží vypořádat, jak se jen dá. A někdy se uchylují k až trochu zoufalým činům.

Mezi značně postižené značky patří Ford, který s problémy bojuje na mnoha úrovních. Když firma přestala do aut dodávat systém start-stop, mohli jsme se jen pousmát, pro různá auta toho ale chybí více. Někdy došlo k vyškrtnutí toho či onoho prvku, jindy automobilka auta vyrábí nekompletní a na díly čeká. I tato praxe se ale ukazuje být neúnosnou, neboť auta jednak není kde skladovat a jednak z nich Fordu neplynou žádné příjmy. A tak se pustil do realizace poměrně odvážného plánu, který rozhodně nelze označit písmenem B, spíše už to bude plán X.

Podle informací Auto News firma oslovila své dealery s tím, zda by vozy bez čipů „nekritických pro bezpečnost” mohla navézt k nim. Prodejci Fordu mají své sklady skoro prázdné, což při jejich počtu znamená spoustu volných prostor. Navíc - zejména v kontextu typického způsobu prodeje aut v USA, kdy si většina lidí chce nové auto odvézt ihned - nevypadá dobře, když parkoviště dealera zeje prázdnotou.

Nešlo by ale jen o to, automobilka má v úmyslu u dealerů auta také dodělávat, to ale pořád není celý plán. Na dealerské konferenci v Las Vegas měl Ford přijít s tím, že nehotová auta bude možné dokonce i prodat zákazníkům bez dotčených funkcí, za které si ovšem zaplatí. Automobilka se pak zaváže k tomu, že do roka a do dne od koupě funkci či funkce doplní.

Že takový plán existuje, potvrdil mluvčí značky Said Deep. „Nabízíme během čipové krize našim zákazníkům cesty, jak se k vozu dostat dříve,” uvedl doslova a přidal i příklad. Třeba takový model Explorer bude možné koupit bez zóny klimatizace pro cestující vzadu a doplnit ji později. To je skutečně pozoruhodné.

Na jednu stranu to nezní neschůdně, bez třetí či čtvrté zóny klimatizace se dá žít a lepší je dostat nějaké auto než žádné auto. Na tu druhou se ale musíme ptát, kam až tohle zajde. Navíc je otázkou, zda lze oněm slibům s doplněním výbavy do jednoho roku věřit - před dvěma léty by asi nikdo nehádal, že koronavirus bude téma i letos. A ještě před pár týdny by nikoho nenapadlo, že začne válka pár set kilometrů u našich hranic. Slíbit něco za těchto podmínek je ošidné, stát se může v podstatě cokoli.

Uvidíme, jak se Fordu s novými pány bude dařit, držíme mu palce. Stejně jako dříve ale varujeme před tím, že nová auta koupená v těchto časech mohou rychleji ztrácet na ceně právě kvůli chybějícím prvků, dlouhému stání před prodejem, postupnými dodělávkami... Nic z toho žádoucí zboží nedělá.

Výroba Fordu Explorer se nezastavila, i když automobilce dlouhodobě chybí čipy obsluhující některé funkce. Auta ale vyrábí dál na sklad a nyní je bude chtít takto i prodat - dealeři by je dodělali během roku od koupě, kdy by zákazník zaplatil i za věci, které nedostal. Foto: Ford

Zdroj: Auto News

Petr Miler

