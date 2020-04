Poslední motor V8 TDI od Volkswagenu je o 75 procent čistší, než má být před 4 hodinami | Petr Prokopec

Evropská legislativa tlačí naftové motory do kouta a vyžaduje od nich čistotu, které není lehké dosáhnout. Motor jako 4,0 V8 TDI se tak zdá byt v dnešní době pomalu nehomologovatelný, opak je ale pravdou.

Na dieselový skandál Volkswagenu svět hned tak nezapomene. Do jisté míry zejména Evropany milovaný pohon odsoudil mezi ohrožené druhy. Německá automobilka tak v očích mnoha lidí dodnes platí za symbol podvodu. Není proto větší paradox než skutečnost, že nyní vyrábí skutečně čisté diesely. Obdivuhodné to je zejména proto, že se nejedná o maloobjemové jednotky, u kterých by člověk nízké emise tak nějak čekal. Právě naopak byla testem na reálných silnicích ověřena ekologičnost čtyřlitrového osmiválce.

Volkswagen tímto turbodieselem osazuje pouze Touareg, nicméně pohonnou jednotku užívá také Audi a dříve se objevovala i pod kapotami Bentley a Porsche. Kromě osmi válců a čtyř litrů objemu motor dostal do vínku dvě klasická turbodmychadla a jeden elektrický kompresor. Dále se chlubí 48voltovým elektrickým okruhem, přičemž „lidový vůz“ z něj vymáčknul 421 koní a 900 Nm točivého momentu. Stovku tak Touareg V8 TDI zvládá již za 4,9 sekundy, což jej navzdory více než dvoutunové hmotnosti staví na roveň sportovních aut nedávné minuosti.

Právě obří porce kil i koní, stejně jako horší aerodynamika a větší objem motoru by logicky měly vést k nepříliš působivým emisím. Jak jsme ale naznačili již v úvodu, realita je uplně jinde, a to nikoliv jen na základě tvrzení Volkwagenu. Velké SUV si vzala na paškál organizace Emission Analytics, která jej osadila systémem měřícím reálnou produkci NOx a vyrazila na německé silnice.

Dle evropských limitů je momentálně povoleno maximálně 80 mg oxidů dusíku na kilometr. Touaregu V8 TDI ale bylo na saských silnicích naměřeno pouhých 10 mg. Testeři se poté přesunuli do jižnějšího Badenska-Württemberska, kde je průměrná nadmořská výška poloviční vůči předchozí lokalitě, což ovlivňuje rovněž žíznivost a tudíž i emise. Ty však i tentokráte byly pod limitem, konkrétně na 20 mg.

Suma sumárum je tedy vůz čistší, než vůbec má být a vlastně nás tak vůbec nepřekvapí, pokud Volkswagen s tímto motorem bude pokračovat i do budoucna. Překážkou může byt spotřeba resp. emise CO2, neboť Touareg produkuje 195 gramů na kilometr. To je samozřejmě nad evropský limit, třebaže na tak velké a výkonné auto je to docela málo. Pokud by V8 musel skončit, byla by to škoda, neboť Volkswagenu se nyní daří jej držet v lati s předpisy i bez podvodů.

Zdroj: Emission Analytics

Petr Prokopec