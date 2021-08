Poslední novinka BMW připomíná, jak drahý špás budou pro kupce současná elektroauta před 2 hodinami | Petr Prokopec

S funkčními limity dnešních elektrických aut se mnozí jejich majitelé smíří docela snadno, ty finanční ale budou trápit všechny stejně. Jde o velmi rychle se vyvíjející techniku, což nejlépe připomíná poslední premiéra BMW.

Na první pohled se může zdát, že na elektromobilitě nenecháme nit suchou, tak jednoduché to ale není. Snažíme se jen poukazovat na její existující úskalí, která ji rozhodně nepředurčují k tomu, aby nám nám byla vnucována jako jediný možný způsob pohonu aut. A nelze to zastřít ani bojem proti klimatickým změnám, neboť podle expertů jde o jeho nejhorší a nejdražší formu. Tak proč bychom se pro něco takového měli obětovat?

Nejde však jen o oběti z hlediska uživatelského komfortu či čehokoli podobného, současné elektromobily jsou i finanční past svého druhu. Problémem přitom není jen omezená životnost akumulátorů, která umí z vozů za miliony udělat během osmi let auta za pár set tisíc, nýbrž i jejich samotná technická podstata. Je třeba si uvědomit, že vývoj na tomto poli probíhá opravdu raketovým tempem a včerejší novinky jsou s trochou nadsázky už zítra překonané vozy. A ta nadsázka není zase tak velká.

Auta se spalovacími motory se zejména v posledních dekádách posunula vpřed mílovými kroky a i když to pochopitelně neznamená, že nebudou překonána, rozdíly mezi generacemi nejsou drastické. Taková Škoda Octavia IV je jen velkým faceliftem třetí generace a fakticky mezi takovou Octavií 2013 1,2 TSI a Octavií 2021 1,0 TSI nezeje žádná technická propast, motor dostanete dokonce o válec kratší. Ani z delšího časového hlediska pak není vývoj až tak dramatický - co špatného je na VW Passat B6, BMW řady 3 E90, klidně první Toyotě Auris? To jsou snadno 15 let stará auta a jsou-li v dobrém stavu, nepředstavují oproti současné produkci žádné veterány, odmyslíme-li si elektronickou výbavu na palubě.

Problémem je, že elektrická auta se tak trochu celá pasují do role oné elektroniky. Psali jsme o řadě konkrétních případů z minulosti dokazujících, že vývoj pasuje už sedmiletý elektromobil s pouhými 8 tisíci najetými km do role téměř bezcenné věci, i kdyby náhodou jezdila. Vývoj těchto aut je velmi rychlý a už takto staré vozy činí obtížně prodejnými, čili velmi levnými. A tento vývoj probíhá překotným tempem dál.

Více než kdokoliv jiný to nyní připomíná BMW, které přesně před rokem představilo produkční elektrické SUV iX3. V září pak odstartovalo výrobu a až letos na jaře předalo zákazníkům první exempláře. Ti za ně přitom zaplatili minimálně 66 300 Eur (cca 1 682 000 Kč). Z výše zmíněného by člověk logicky usuzoval, že mnichovská automobilka dá vozu alespoň dva tři roky, než přijde s jakkoli větší modernizací. Ovšem realita je zcela jiná, výrazně modernizované provedení už je venku. Živou premiéru si pak odbude v září na autosalonu v Mnichově, přičemž ve stejné době odstartuje v čínském Dadongu výroba. Do showroomů se pak vylepšený model dostane na podzim, přičemž jeho cena startuje na 67 300 Eur (1 708 000 Kč), tedy jen o chlup výše.

Může se přitom zdát, že z tohoto úhlu pohledu novinka nepředstavuje pro pár měsíců starý model žádnou hrozbu. Nicméně Němci vozu dodali novou čelní masku s většími ledvinkami, stejně jako užší světlomety. Zároveň zařadili paket M sport do standardní výbavy. Zákazníci tedy již za zadní difuzor či agresivnější čelní partie nemusí připlácet, dané peníze mohou ušetřit třeba na laserová světla. A stejně tak mohou nahradit základní devatenáctky dvacítkami.

Mnohem podstatnější jsou novinky v kabině, kam se nastěhoval 12,3palcový digitální přístrojový štít a 12,3palcová či 12,5palcová obrazovka multimédií. Oba displeje přitom doprovází nové ovládání, přepracovaná středová konzole a nový volič jednostupňové automatické převodovky. Standardem se pak kromě hliníkových dekorů v tmavém provedení stávají sportovní sedadla potažená perforovanou látkou Sensatec, jíž je možné za příplatek nahradit kůží. Hnací ústrojí zůstává nezměněné, v praxi by ale měl vůz díky softwarovým změnám i s nevelkou kapacitou baterií (80 kWh, z nichž využitelných je jen 74 kWh) zvládnout větší část z udávaného, reálně nedosažitelného dojezdu až 460 kilometrů. S 286 koňmi pak zrychlí na stovku za 6,8 sekundy a rozjede se maximálně na 180 km/h.

Není to drastická proměna, ale pouhý rok po představení originálu je to velká změna, která ani ne roční iX3 učiní mnohem hůře prodejnými, a tedy i méně hodnotnými. Být tady pionýrem se vážně nevyplatí - ti rychlejší nyní vlastní model, který je tak brzy po koupi zastaralý. S ohledem na rychlost vývoje a bující konkurenci je pak jasné, že tento trend se hned tak nezastaví. Současná elektroauta - zdaleka ne jen BMW - budou pro jejich kupce skutečně drahý špás, i kdyby jezdila třeba zadarmo. Ztráta hodnoty bude velmi rychlá.

BMW iX3 dostalo facelift jen pár měsíců poté, co jeho původní verzi obdrželi první zákazníci. Ti mají logicky důvod ke vzteku, hodnota jejich auta totiž pochopitelně půjde dolů mnohem rychleji. Foto: BMW

