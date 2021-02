Prodej části značek VW je pořád na stole, říká člen nejužšího vedení, rozhodne se do června před 6 hodinami | Petr Prokopec

Měli jsme za to, že už jde o uzavřenou záležitost, ale zjevně tomu tak není. Koncern Volkswagen dál reálně zvažuje prodej části svých značek a Oliver Blume naznačuje, že minimálně by jít mohlo.

O prodeji části značek německého gigantu se mluvilo hlavně na sklonku loňského léta. Řady koncernu mohly opustit Bugatti, Lamborghini a Ducati a nešlo jen o spekulaci, automobilka opakovaně potvrdila probíhající jednání. V polovině prosince ale dozorčí rada rozhodla, že VW žádnou ze svých značek neprodá a mysleli jsme si, že to za podobnými úvahami dělá na delší čas tečku. Jak se ale nyní ukazuje, není tomu tak.

Přinejmenším možný prodej Bugatti má být stále živou záležitostí. To by se mohlo dostat do rukou chorvatskému Rimacu, což je do jisté míry překvapivé. Na jednu stranu Rimac disponuje elektrickými technologiemi, které by se Bugatti do budoucna mohly hodit, na tu druhou je ale třeba si uvědomit, že ač značka z Molsheimu není zrovna masovým výrobcem, stále zákazníkům dodává mnohonásobně více aut než malá firmička od Záhřebu. Pokud by tedy mělo dojít na akvizici, za delší kus provazu by logicky mělo tahat Bugatti či jeho mateřská firma.

Už jsme si ale zvykli na to, že s nástupem elektrifikace se logika vytrácí do neznáma. A pokud je možné, aby nejhodnotnější automobilkou světa byl výrobce z Fremontu, který je oslavován za to, že za rok vyrobí tolik aut, co Toyota za 14 dnů a bez příjmů z prodeje tzv. eko-kreditů by nevydělala ani cent, pak je zkrátka možné, aby David překonal Goliáše. Tedy respektive aby malá automobilka z Chorvatska pohltila více než stoletého výrobce spadajícího pod křídla VW Group.

Potvrzují to slova Olivera Blumeho, šéfa Porsche a současně člena rady ředitelů koncernu VW. „V současné době se intenzivně jedná o tom, jak nejlépe naložit s Bugatti. Rimac by v tom mohl sehrát roli, neboť obě značky jsou v dobré technologické kondici,“ uvedl k tématu Blume pro německý týdeník Automobilwoche. Mimo to dodal, že „ve hře je několik scénářů s různou strukturou. Věřím ovšem, že dozorčí rada rozhodne v prvním pololetí letošního roku.“ Opravdu se tedy nezdá, že by si Bugatti mohlo být čímkoli jisté.

Je nicméně třeba číst trochu mezi řádky, neboť ve výsledku nemusí jít o čistý prodej. Nesmíme zapomínat, že 15,5 % v Rimacu vlastní právě Porsche, a tak je nakonec možné, že za Bugatti získají Němci větší moc na Rimacem, který bude ovládat Bugatti. Nebylo by fér říci, že z Rimacu se tak stane další koncernová značka, ale výsledek k tomu nemusí mít daleko.

Rimac by nutně musel mít dále poněkud větší autonomii, chorvaté ostatně v minulosti již naznačili, že nehodlají narušit partnerské vazby s dalšími výrobci. Co se tedy týče jejich vlastních vozů, pak vždy půjde jen o limitované edice či malosériové produkty, které budou alternativou vůči vozům zavedených hráčů. Bez ohledu na skutečnost, že všechna taková auta mohou užívat právě technologii Rimacu.

Lze pak už jen dodat, že Porsche prohlubuje svůj už tak rozsáhlý úsporný program. Původně značka chtěla do roku 2025 ušetřit 6 miliard Eur (cca 155,8 mld. Kč), nyní však již jde o 10 miliard Eur (259,7 mld. Kč). Také tento krok může souviset s akvizicí chorvatské značky, neboť značná část elektrického vývoje může padnout na její bedra. A pokud Porsche bude jejím hlavním akcionářem, logicky jej může přebrat, aniž by za něj znovu platilo.

Hned tři exempláře Bugatti Divo představují nejen značnou část z další limitované edice značky z Molsheimu, ale navíc takřka polovinu všech aut, které vyrobil chorvatský Rimac. Přesto ten může nakonec Bugatti ovládat. Foto: Bugatti

