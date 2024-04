Prodeje elektrických Volv v USA a Číně se propadly až k nule, trvat jen na jejich nabízení už za pár let je skvělý nápad včera | Petr Miler

/ Foto: Volvo

Volvo dál s chutí ukazuje zákazníkům záda a říká, že je mu úplně ukradené, co si přejí, nabídne jim prý za 6 let jen elektrická auta stůj co stůj. V EU mu to při zachování přerozdělovacích schémat možná projde, v USA a v Číně mu to neprochází už teď.

Otočte se zády ke každé automobilce, která se otáčí zády k vám. To je jediná rada, kterou vám dnes můžeme dát, pokud nejste spokojeni s tím, co vám některé značky nabízí navzdory tomu, že vy spolu s naprostou většinou publika voláte po něčem jiném. Volvo mezi podobné „ignoranty” patří, když s úsměvem tvrdí, že vám za 6 let nenabídne nic než elektromobil, i když si je vědomo obecně slábnoucí poptávky po nich. V Česku ani není možné hovořit o nějakém trendu, i za letošní první kvartál se u nás z 1 210 Volv celkem prodalo jen 6 procent elektromobilů.

Říkat za takové situace, že budete nabízet jen to, co 94 procent kupců ostentativně nechce, a naopak končit s výrobou toho, co většina lidí chce, je drzé a neakceptovatelné. Lidé mají v takové situaci tendenci uchýlit se ke koupit modelů a verzí, které ještě snesou, ale zaslouží si takto jednající automobilka podobnou velkorysost? Podle nás nikoli.

Volvu se to dříve nebo později vrátí tak či onak, pokud ale vedení automobilky aspoň trochu přemýšlelo, vidělo by už teď jasně, na jaké vidle si nabíhá. Před sebou máme kvartální i měsíční výsledky značky za různé světové regiony a je to skutečně pozoruhodná podívaná. Automobilka bude elektromobily pochopitelně velebit, protože muž s brašnou nesmí projet a diskuze se nevede, reálně ale čísla ukazují až extrémní deterioraci elektrických prodejů na dvou největších automobilových trzích světa - v USA a v Číně.

V Evropě resp. v EU resp. v těch zemích, kde elektromobily tlačí horem dolem na úkor všech, kteří je nechtějí (a pro Volvo domácí Švédsko je v tomto hodně daleko, daří se mu také v Nizozemsku či Dánsku) jsou prodejní čísla vysoká, v USA se ale propadla meziročně o 65 % za kvartál na pouhých 970 elektrických aut a o 66 % za poslední měsíc na 351 elektrických vozů. To je skoro nic, na poměry USA rozhodně. Automobilka přitom za oceánem nabízí čtyři elektrické modely, v podstatě totéž co u nás.

Ještě hůř je na tom ale Volvo v pro něj fakticky domácí Číně, kde prodalo dokonce jen 667 elektromobilů za celý první kvartál. Na místo, kde se prodávají desítky milionů aut za rok a které je největším odbytištěm elektroaut na celém světě, je to až neuvěřitelně tristní výsledek. Je to znovu skoro nic.

Švédsky neumím, ale v Nizozemsku k pár výrazům člověk přičichne, a tak hodně štěstí Volvu popřát dokážu: Lycka till! Ovšem bez nás. A předpokládáme, že i bez všech těch, kteří mají nějakou zákaznickou hrdost a nenechají dodavatele takto pohrdat svými preferencemi.

Volvo EX30 je jeden z elektrických modelů značky, na kterých má stát její globální odbyt. Reálně nyní stojí na pár předotovaných evropských zemích, to je celé. Foto: Volvo

Zdroje: Volvo, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.