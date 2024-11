Prodeje elektromobilů v Německu dál padají, i když se Němci mohou přetrhnout, aby dosáhli opaku před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Už loňský konec rázný dotací pro firmy měl letos zařídit opak, k tomu se přidaly ještě zřetelněji dumpingové ceny mnohých elektrických aut zejména německých značek. Výsledek je přesto negativní, o co se tu ještě kdo chce pokoušet?

Sen o nařízení přechodu jen na elektrická auta v horizontu několika málo let dostal minulý týden další těžkou ránu. Donald Trump navzdory očekáváním jednoznačně ovládl americké prezidentské volby, bylo by ale mylné vnímat to jen jako jeho osobní vítězství. Republikánská strana dále získala celkem jasnou převahu v senátu a pokud se nestane zázrak, připíše si i majoritu ve sněmovně reprezentantů. Bude pro ní tak velmi snadné prosazovat svůj program, v jehož rámci hraje zrušení faktického postupného nařizování elektrických aut v USA, třebaže trochu jinou metodou než v Evropské unii, podstatnou roli.

Pozici Republikánů za celou stranu výstižně shrnula jedna z jejích vycházejících hvězd, Gavin Wax, který pro Focus uvedl, že elektrická auta by neměla být jakkoli subvencována. A dodal: „Elektromobily budou dál existovat a jejich podíl na trhu se může snadno i zvýšit. Ale rozhodnutí nyní učiní američtí zákazníci a volný trh, nikoli byrokraté z Washingtonu se svými povinnými kvótami. Očekávám, že bude k dispozici široká škála vozů za širokou škálu cen.”

Jinými slovy, v USA nařizování elektrických aut téměř jistě skončí a jinde prakticky neexistuje. Pomineme-li pár okrajových extrémů typu Norsko nebo Etiopie, kde si podobné mandáty vybírají svou daň, neexistuje mimo EU žádný významný trh, který by elektrická auta stejně vehementně tlačil. V Číně se elektrických aut prodává dost a na to své rozumné důvody, nejsou tam nařizována jako zde. Nenařizuje je ani Japonsko a vůbec většina Asie včetně Indie, nenařizuje je Rusko, Austrálie, Jižní Amerika... Jinými slovy, EU je v tom sama. A to není schůdné.

Nikdo nebude „globálně skákat”, jak EU píská, na to jde o moc malý trh. Navíc je třeba říci, že kdyby Brusel jen přiléval olej do ohně přirozeného zájmu, může to jít. Ale on naprosto zřetelně manipuluje trh směrem, kterým většina zákazníků nemíří a mířit nechce. A čím vehementněji to bude dělat, tím méně efektivní to bude.

Aktuální rozpoložení na trhu - či na tom, co z něj zbylo - ukazuje vývoj v Německu. Tam loni v září odpískali dotace na elektrická auta pro firmy, což znamenalo ohromné vzepětí prodejů v srpnu a drastický pokles v následujících měsících. Logicky tak i letošní srpnové prodeje musely přinést a také přinesly brutální pád, ale následující měsíce měly po stabilizaci loňských i letošních čísel znamenat znovu růst prodeje těchto aut, pokud je o ně alespoň nějaký zájem.

Loňský pokles byl totiž až uměle nízký přesunem části poptávky do srpnových dat, to letošnímu růstu mělo nahrát. Automobilky navíc kvůli krutým přerozdělovacím mechanismům EU prodeje těchto aut dál interně mohutně dotují, což se zejména na nabídce značek koncernu VW od léta projevuje prodejem smutně oholených „laciných” verzí elektromobilů prakticky všech značek. Prodeje by tedy aktuálně v Německu skutečně měly výrazně růst. Ale nic takového se neděje.

Jak shrnuje německá KBA, v říjnu se letos na tamním trhu prodalo jen 35 491 nových elektrických elektrických aut, což je o 4,9 procenta míň než ve stejném měsíci loni. Jejich podíl na trhu tak klesl na 15,2 procenta, zbytek tvoří dominantě spalovací vozy různého typu. Nejsmutnější je ale pro elektrické modely nárůst odbytu ryzích, tedy ani ne hybridních dieselů o 3,7 procenta. Po tolika letech tlačení trhu od druhého k prvního, vybití podstatné části dieselů z nabídek a neustálému rozšiřování portfolia dostupných elektroaut je to až hořce úsměvné.

Pikantní je, že Němci (v což aktuálně počítáme i Škodu) se mohli přetrhnout, aby dosáhli opaku. Prodeje elektrických VW, Škod, Mercedesů a některých dalších značek tak jdou víc nebo míň nahoru, razantní poklesy zejména u značek koncernu Stellantis, u Tesly nebo u Polestaru se ale postaraly o celkový vývoj v souladu se zmíněným. A to je třeba dodat, že celý německý trh s odbytem v říjnu rostl o 6 procent na 231 992 aut.

EU s automobilkami zkrátka dál buší do zavřených vrat na účet nás všech. Je to drahá a špatná legrace. Vážně to musí být? Uvážíme-li, že je v tom dnes prakticky sama, nám to přijde ještě zbytečnější než kdy dříve.

Němci na v Evropě sáhli přistoupili k masivnímu zlevňování svých elektromobilů, na domácím trhu ale ani to nevedlo k celkovému růst prodejů. A to v momentě, kdy mu nízká statistická základna z loňska víc než nahrávala. Co dál? Půjdeme dál příkladem celému světu za každou cenu, i když ho to vůbec nezajímá? Foto: Volkswagen

Zdroje: KBA, Focus

Petr Miler

