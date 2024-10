Prodejní šéf VW ukázal, jak dnes reálně uvažuje vedení firmy. Ohání se zákazníky, současně ale volá po zákazech a nařizování včera | Petr Prokopec

Tohle přece nejde říkat současně. Buď jste tu pro zákazníky a budete vždy dělat to, co chtějí oni, ať to bude kdykoli cokoli. Anebo chcete něco nařídit a budete dělat to, o co si lidé neřekli. Neexistuje nic mezi, poptávka se s nabídkou budou scházet jen na trhu, na tom se ale VW s konkurenty prát nechce.

Přiznejme si na rovinu, že elektromobily koncernu VW nejsou nic světoborného. A nejde jen o náš názor, o své zklamáni z aut, jako jsou Škody iV, VW ID a Audi e-tron se s námi podělila i slušná řádka čtenářů z řad jejich majitelů či uživatelů, kteří zjevně pořád nejsou tak zfanatizovaní jako příznivci Tesly a Elona Muska.

Právě Teslou a jejím šéfem se přitom nechal inspirovat i zlákat někdejší koncernový CEO Herbert Diess. Ten zavelel k odchodu od spalovací techniky a místo toho na oltář bateriového pohonu přinášel jednu mnohamiliardovou oběť za druhou. Přesto Volkswagen v roce 2019 nepřišel v podobě prvního ID s ničím, z čeho by se světu podlomila kolena. A tím spíš se z aut strojících vesměs pořád na těchto základech nebudou komkoli podlamovat kolena dnes.

Však třeba Korejci dnes nabízí elektromotory produkující okolo 600 koní a dobíjecí výkon 350 kW. Oproti tomu třeba nedávno odhalená, rozpačitá Škoda Elroq počítá s maximálně 300 koňmi a 175 kW. Něco takového tak může nalákat jen ve spojení s nízkou cenou, tou ale částka 800 tisíc za oholený základ není. A to ji automobilka prodává se ztrátou, aby vyhověla mechanismům EU. Čím tohle může naplňovat vedení firmy?

No snad jen zoufalstvím, což na autosalonu v Paříži názorně předvedl staronový prodejní a marketingový šéf koncernu Martin Sander. Z jeho slov pro Autocar je patrné jen to, jak se křečovitě pokouší sloním krokem pohybovat v porcelánu, když na jednu stranu sympaticky říká, že VW bude jednat hlavně v souladu s představami zákazníků. To by bylo fajn, jenže nic takového se neděje, pokud automobilka za propadajících se prodejů elektrických aut vyrábí v rekordní míře právě ta.

Záhy se tedy Sander prořekl a přiznal, že jej frustrují ty vlády, které ještě ještě nevyrukovaly s pevným datem, ke kterému by měly spalovací auta končit. Tak co tedy chce? Až zákazníci nebudou chtít spalovací auta, což se stane jedině tehdy, když vznikne jejich lepší náhrada za dobré peníze, pak je může přestat prodávat, nikdo ale není dnes schopen říci, kdy se to stane. Možná za 10 let, možná za 20, možná za 200, možná také nikdy, to je trh. Na to ale Sander čekat nechce, protože na trhu se musíte o něco snažit, musíte o něco bojovat, musíte se skutečně řídit přáními lidí, trh prostě bolí. Jet podle evropských sedmiletek v prostředí, kde nikdo jiný nemůže přijít s ničím principiálně jiným, než co vy vyrábíte, je přece snazší.

„Přál bych si, aby to politici konečně pochopili a jednoduše se zavázali k faktu, že tohle je budoucnost, a tak u zákazníků potlačili veškeré pochybnosti,“ uvedl prodejní šéf VW s tím, že automobilka prý svou část díla odvedla. Ona tedy ta správná auta má, akorát vy jste to ještě nepochopili. Teď už tedy stačí jen to, aby je někdo lidem nařídil kupovat a bude. Co je tohle za šílené uvažování?

Podobná prohlášení jsou hlavně v dnešní době definované stále větším odporem k plošné elektrifikaci nadmíru kontraproduktivní. Automobilky ale jako by to nechtěly chápat a čím víc elektromobilům lidé odporují, tím víc na jejich akceptování tlačí. A jsou stále agresivnější i směrem k nám, jako bychom snad my měli na povel to, co vy si chcete koupit. Ani omylem, nemáme, stejně jako takovou moc nemají ony. Naše články jsou čtené proto, že reflektují a dále rozebírají to, co vy přirozeně cítíte, je to zrcadlo trhu svého druhu, víc nic. I když tu my nebudeme, vaše preference budou v principu stále stejné. Uvažování většiny automobilek v tomto ohledu je skutečně zvrácené a naprosto popírající elementární principy úspěšného obchodování s podobným zbožím.

Však pokud by byl bateriový pohon novou dominantní technologií, za kterou byl léta vydáván, měl by se rychle prosadit sám bez ohledu na to, co kdo říká. A také bez jakékoli pomoci od dotací až po zákazy spalovacích aut. Že se to neděje, ukazuje jen to, že to žádná nová skvělá technologie není. Lidé nejsou hloupí a kupují to, co lépe plní jejich představy, co pro ně znamená větší hodnotu za peníze.

Sander i proto realisticky dodává, že „globální trh se spalovacími vozy je velký a my nyní nemůžeme určit datum, ke kterému skončíme s vývojem“. Jenže konstatuje to jen pod tlakem okolností, pokud současně volá po tom, aby takový termín byl stanoven shůry. Pokud tento člověk chce vycházet vstříc zákazníkům, pak jsme všichni papežové. Prodejní šéf VW se prostě jen líbivě ohání klientelou a jejím svobodným rozhodováním, zároveň ale volá na pomoc politiky, aby něco takového utnuli. Bipolární porucha? Neskrývaný oportunismus? Nebo skutečně už jen zoufalství? Posuďte sami.

Koncernové elektromobily jsou jedna velká tragédie, ani při dnešních cenách z nich nejsou hity. Prodejní a marketingový šéf VW proto volá na pomoc politiky, aby spalovací techniku zakázali, současně ale říká, že VW bude reflektovat přání zákazníků. To jde dohromady? Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

