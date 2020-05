Projekt levných elektrických aut koncernu VW se mění, do čela může zamířit i Škoda před 7 hodinami | Petr Prokopec

Vývojem levných elektromobilů byl loni pověřen Seat, ovšem letos byl jeho vstup na čínský trh odložen. A to se ukázalo být zásadním problémem, který vyžaduje další změny.

Pod koncern VW spadá celá řada značek, které navzájem soupeří o zákazníky. To z pohledu mateřské společnosti není zrovna ideální, příchod modulární techniky ale nakonec dokázal i tuto nevýhodu změnit ve výhodu. Němci navíc nezůstali jen u sdílení komponentů, ale zároveň také začali určovat, kdo bude který model vyvíjet. Zatímco tedy Škoda byla dosazena do čela druhého útoku na indický trh, Seat dostal na starosti vývoj rodiny levných elektromobilů.

Co ovšem šéf VW Group Herbert Diess oznámil loni v březnu, to aktuálně už neplatí. Řeč přitom není o české značce, nýbrž o té španělské, neboť Seat přišel o vedení v rámci výše zmíněného projektu. Dle zdrojů blízkých německé automobilce by do čela měla nově zamířit jiná ze značek Volkswagenu, přičemž dle koncernových manažerů tímto způsobem dojde k „navýšení efektivity“. Finální rozhodnutí ale ještě uděláno nebylo, ani Škoda tedy není ze hry. Zvláště když řada nitek vede právě do Mladé Boleslavi.

Je třeba vzpomenout na minulé měsíce, kdy se hodně mluvilo o jistém uzemnění Škody. Česká značka by měla více konkurovat levnějším značkám, což by znamenalo sesun na trhu o něco níže. Nad tímto krokem jsme přitom nechápavě pokyvovali hlavou, neboť Škoda v posledních letech mířila zcela opačným směrem. I proto si ostatně na novou Octavii mohla nasadit ceny, za které by dříve neprodala ani Superb v plné polní.

V této trajektorii by Škoda nyní mohla pokračovat, a to právě s elektromobily pod palcem. Není přitom až tak důležité, že by se jednalo o ty nejlevnější na trhu - s alternativním pohonem jsou nyní spojeny vyšší ceny než u benzinových či dieselových zástupců. Reputace značky by tím tedy alespoň touto optikou neutrpěla. A pokud si navíc uvědomíme, že právě Dacia chce v Evropě nabízet nejlevnější elektromobil, pak by zde byly naplněny i loňské prognózy o souboji s rumunskou značkou.

Zda na tento krok opravdu dojde či zda se nakonec do čela projektu malých elektromobilů postaví sám Volkswagen, zatím není jisté. Nicméně kýžený projekt by měl stanout na zkrácené platformě MEB. Dané vozy by tedy neměřily na délku ani 4 metry, s ohledem na absenci spalovacího ústrojí by však stále uvnitř nabízely prostor na úrovni Golfu. Jejich dojezd by však nebyl velkorysý, zkrácení rozvoru by vyústilo v menší paket baterií.

Na bližší informace si nicméně budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Aktuálně tak jen dodáme, že Seatu zlomila vaz absence značky v Číně. Odklad vstupu Španělů na největší trh světa v podstatě znemožnil spolupráci s tamní automobilkou JAC na vývoji elektromobilů. Škoda a VW nicméně v Číně činné jsou, s JAC snadno mohou spolupracovat obě.

Malé levné koncernové elektromobily mají nahradit současný Seat Mii Electric, který je klonem Volkswagenu e-up! či Škody Citigo-e iV

Zdroj: Auto News

