První SUV Ferrari se rýsuje, dorazí s nejširší nabídkou motorů v historii před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokud se vám zdá, že SUV Ferrari nebude už z podstaty tak úplně tradiční Ferrari, jeho specifika vás v tom jen utvrdí. Například mezi motory se čekají verze V8, V12, později i V6 a dokonce také hybrid.

Příští rok bychom se měli dočkat zcela nového Ferrari. Dopředu je jisté, že se model Purosangue stane nejprodávanějším vozem ve firemní historii, neboť na rozdíl od svých příbuzných k rychlosti a image přidá i praktičnost. Italská automobilka se jeho prostřednictvím přidává k současné módě SUV, a přestože bude jedna z posledních, vlak jí rozhodně neujel. Naopak spíše očekáváme, že během oficiálního debutu bude oznámeno vyprodání produkce minimálně na rok či dva dopředu.

O chystané novince se nyní o trochu více rozhovořil technický šéf značky Michael Leiters. Ten uvedl, že Purosangue bude užívat stejnou platformu, jakou dostal naposledy odhalený nový model Roma. Daná architektura je modulární a umožňuje zástavbu mnoha motorů, stejně jako lze počítat s nemalou variabilitou interiéru. Ten může klidně hostit dva dospělé a dvě děti, stejně jako zvládne pobrat i čtveřici větších pasažérů a jejich zavazadla.

Leiters dále zmiňuje, že do budoucna počítá v zásadě jen se dvěma typy platforem, kdy jedna umožní usazení motoru vpředu a druhá uprostřed. Purosangue samozřejmě sází na klasickou koncepci, přičemž k mání bude zpočátku s dvanáctiválci a osmiválci, posléze by však měl dorazit také šestiválec. Mimo to se počítá i s hybridním provedením, ovšem navzdory všem předchozím spekulacím by jejím základem neměl být největší motor.

„Abychom byli upřímní, pokud budeme elektrifikovat dvanáctíválec, pak velmi pravděpodobně stvoříme velký a těžký vůz. Elektrifikace by tedy ideálně měla být spojena s menšími motory,“ dodal k tématu marketingový ředitel značky Enrico Galliera. Dá se tedy předpokládat, že hybridní ústrojí bude využívat osmiválce a šestiválce, v případě dvanáctiválce přijde ke slovu opět zřejmě jen rekuperace energie ve stylu systému KERS.

SUV Purosangue dorazí pouze ve třídveřové specifikaci, díky čemuž bude více odpovídat stylu kupé a lépe tak zapadne do firemní nabídky. Čelní partie se budou velmi podobat zmiňovanému modelu Roma, zatímco vzadu bude značka čerpat inspiraci spíše u GTC4Lusso. Chystaná novinka vsadí na výrazné víko zavazadelníku a obří prostor pod ním. Půjde tedy o nejpraktičtější Ferrari všech dob.

Za veškeré litry na jedné straně a koně na druhé si ovšem automobilka opětovně nechá patřičně zaplatit, ceny by totiž zpočátku měly startovat okolo šesti milionů korun. Tato suma nejspíše bude spojena se základním osmiválcem, šestiválcovou jednotku Ferrari zatím stále ještě nemá k dispozici. Usilovně na ni však pracuje a jak se dá očekávat, nabídne ji i sesterským značkám. Používat ji tak má rovněž novinka Maserati.

Ferrari Purosangue se ukázalo na nových neoficiálních ilustracích, jenž čerpají inspiraci v modelu Roma

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec