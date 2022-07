První značka nechává lidi měsíčně platit za vyhřívání sedadel, která si dávno koupili, smutná budoucnost je realitou před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Když jsme v minulosti mluvili o tom, že by některý z výrobců mohl účtovat měsíční poplatky za to, že vám dovolí v autě spustit topnou spirálu v sedadle, kterou jste si tak jako tak museli koupit, bylo to od nás vždy míněno s nadsázkou. Teď je to realita za 450 Kč za měsíc.

Tak se nám již začíná vyjasňovat, proč se automobilky rozhodly oprostit interiéry od veškerých fyzických tlačítek. Snaha o čistý design je spíše sekundárním důvodem, tím primárním je touha opakovaně zkasírovat zákazníky. Dokládá to BMW, které by aktuálně nejspíše vyhrálo anketu o nejabsurdnější příplatek v automobilové branži, pokud by tedy nějaká taková existovala. Mnichovská značka totiž na jihokorejském trhu zpoplatnila vyhřívání sedadel ve formě měsíčního poplatku. Pokud si jej tedy zákazníci chtějí zaktivovat, musí každých 30 dnů zaplatit 24 tisíc wonů (cca 450 Kč).

Daná suma pochopitelně je nejen nepřijatelně vysoká, její absurdnost je nebetyčná. Již několik let se víceméně všechna sedadla vyrábí s integrovanou topnou spirálou, protože to vyjde levněji, než kdyby firmy musely řešit logistiku spojenou s produkcí verze s vyhříváním a bez ní. Totéž je spojeno rovněž s kabeláží. Dříve tak vlastně jen v autech chybělo ono fyzické tlačítko, které jste si „na piráta“ mohli naistalovat sami. Zpětnou aktivaci ovšem daný výrobce neumožňoval.

S přepřáhnutím na dotykové displeje a online aktualizacemi se nicméně věci změnily. Dnes tedy není problém doobjednat u již užívaného vozu prvky, na které jste v době pořízení neměli, nebo o nichž jste si mysleli, že je nechcete či nebudete potřebovat. Nicméně každá mince má dvě strany, přičemž tou méně příjemnou je v tomto případě ono zpoplatnění prakticky čehokoli. Na tento posun jsme upozornili již několikrát, vyhřívání sedadel jsme nicméně vždy jmenovali s nadsázkou jako úplnou absurditu.

Jak se ale nyní ukázalo, zakrátko vskutku budete moci při koupi auta počítat jen s koly, sedadly a volantem. Z dopravních prostředků se tak vlastně stanou mobily, u kterých některé aplikace máte zdarma a za jiné, ty atraktivnější, musíte platit. BMW pak sice dodává, že jde o službu pro zákazníky, kteří si tak vyhřívání sedadel budou moci aktivovat třeba jen na zimu, zatímco v létě jej ponechají „v limbu“. Za 45 Kč za měsíc by to možná dávalo smysl, ale za 450?

Automobilka navíc nabízí i roční, tříleté či neomezené předplatné. To poslední zmíněné vychází na 533 tisíc wonů (10 000 Kč) a ponechá aktivované vyhřívání až do té doby, než auto zamíří na šrotiště. Snadnou matematikou přitom zjistíte, že odpovídá 22měsíčnímu předplatnému, pokud byste si vyhřívání aktivovali vždy po 30 dnech. Pokud se tedy něco lidem vyplatí, pak je to neomezené předplatné. To však BMW vydělá nejméně.

Ať tak či onak, doba, kdy platíte dodatečné peníze za auto, které je dávno vaše, je zjevně tady. Korejští zákazníci totiž mají zpoplatněné i vyhřívání volantu či asistenční systém automaticky přepínající mezi potkávacími a dálkovými světly. BMW přitom program předplatného testuje již od roku 2018 a přitápí pod kotlem, tak jako ostatní. Očekává se totiž, že ročně takto automobilky vydělají další desítky až stovky miliardy korun. Nevěříme tomu, že to lidé jen tak přijmou a budou prostě platit a platit za to, co v autě beztak dávno mají. Ale třeba se mýlíme.

Fyzické tlačítko na vyhřívání sedadel již v dnešních vozech BMW nehledejte, ovládání se přestěhovalo na dotykový displej. Díky tomu může automobilka snadno danou funkci zpoplatnit, stejně jako může umožnit její dodatečnou aktivaci. Veškerý hardware totiž ve vozech instalovaný je. Foto: BMW

Zdroj: BMW přes Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.