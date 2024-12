Putinova limuzína opět zdražila, jako Rolls-Royce už i stojí. K dispozici ale není ani jedno nové auto před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aurus

Rusové to vykoumali - když se stejně nedá nic koupit, s cenami si můžete dělat, co chcete. Senat tak zdražil už na víc než 11 milionů korun, není ale jasné, zda je Aurus stále schopen nějaké auto vyrobit.

Aurus Senat měl být konkurencí pro Rolls-Royce a Bentley, se kterou Rusové chtěli prorazit i na západě. Jenže pak vtrhli na Ukrajinu a navazující sankce jim zkomplikovaly jak výrobu, tak vývoz do některých částí světa. Vůz tedy slouží hlavně ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi a jeho politickým spojencům, třebaže formálně si jej může koupit kdokoli, komu je legálně dostupný.

V případě Ruska ale data o prodejích nenaznačují, že by tak činilo víc než pár jednotlivců. V první půlce letošního roku bylo celkově v zemi registrováno jen 40 Aurusů, z nichž jen pět procent, tedy pouhé dva kusy, zamířily do rukou soukromých vlastníků. Zbytek si mezi sebe rozebraly státní instituce. Pro ty je k dispozici již i vylepšené provedení, které by se v normální nabídce mělo objevit nejdříve na konci příštího roku. Ovšem i přesto hned 32 z oněch 40 vozů má za rok výroby zapsán ten předchozí, tedy 2023.

Letos se výroba patrně zcela zastavila, neboť i kdyby kdokoli nakráčel do showroomu Aurusu a třísknul o pult s naditou peněženkou, auta se stejně nedočká, jak informuje Auto Mail.ru. Tedy za předpokladu, že nesáhne po ojetinách, které pochází z let 2021 až 2023 a mají najeto od 6 500 do 94 300 kilometrů. Ty se koupit dají, nových vozů je k dispozici přesně 0. Ani to ale automobilce nezabránilo ve zdražení o 16 procent z 41 na 47,5 milionu rublů. Senat tedy dnes startuje na asi 11,15 milionu Kč, o levné konkurenci Rolls-Roycu tedy nejde mluvit, některé modely britské značky koupíte i levněji.

Na tyto peníze vás přitom vyjde základní varianta, ta s dvoubarevným lakem již stojí od 50 milionů rublů (cca 11,7 mil. Kč). A pokud byste zatoužili po pancéřovaném provedení, na to je již potřeba 92 mil. RUB (asi 21,6 mil. Kč). Ovšem ani tak se konkrétního data dodání nedočkáte, za čímž dost možná stojí pokažené námluvy s čínskou značkou Hongqi, která se má svérázně vymlouvat na sankce.

Dle původních plánů totiž Číňané měli pod značkou Aurus produkovat vozy koncernu FAW, přičemž využita by byla bývalá továrna Toyoty v Petrohradu. Hongqi ale nakonec odmítlo s protistranou jednat, přičemž je otázkou pravý důvod. Dost možná, že ovšem Číňané při pohledu na to, co a za kolik Aurus Senat nabízí pochopili, že jejich nejdražší značce by tohle spojení asi moc neprospělo.

Senat se sice ukázal v novém již letos na jaře, vyrábět pro běžné smrtelníky by se však v této konfiguraci měl začít až někdy na konci příštího roku. Prodeje dosavadního provedení váznou a výroba zřejmě stojí. Foto: Aurus

Zdroj: Auto Mail.ru

