Renault u nás začal prodávat své nové stylové SUV, se jménem drahé stíhačky spojil podobně absurdní ceny

Neříkáme, že to je nezajímavé auto, ale je to pořád docela obyčejný Renault s nikterak ohromujícím pohonem. Chtít za takové auto milion korun a víc je podle nás až příliš velké sousto.

Míříme vysoko a přetváříme sami sebe. Tak zní slogan, pod kterým je na českém trhu nabízen nový Renault Rafale E-Tech Full Hybrid. A je třeba říci, že je velmi pravdivý. Otázkou nicméně je, zda ona upřímnost povede k uspokojivým prodejům. Francouzské stylové SUV totiž startuje na 999 tisících korun, což na příznivce této značky může být velké sousto. Nelze přitom ani v nejmenším spoléhat na to, že Audi Q5 Sportback startuje na 1 488 900 Kč a za BMW X4 je třeba zaplatit dokonce 1 511 900 Kč.

I když to Francouzi neradi uslyší, movitá klientela zvažuje maximálně to, jaké prémiové značce se upíše. Volit tedy bude mezi zmiňovaným Audi a BMW, případě do dané selekce zařadí Mercedes-Benz GLC Coupe, který je k mání od 1 603 952 Kč. V žádném případě ale nebude zvažovat, zda namísto této trojice upřednostní Renault. Právě proto ostatně mainstreamové značky přesunem k elektrifikaci riskují daleko více než ty prémiové, neboť po svých zákaznících chtějí náhle podstatně víc peněz.

Co u Renaultu za onen milion korun dostanete? Po stránce technické jde o spalovací tříválcovou jedna-dvojku, které asistuje elektromotor a startér-generátor, to je celé. První jednotka produkuje 130 koní, druhá pak dodává 50 a třetí 25 koní. Toto ústrojí si nicméně musí poradit s hmotností minimálně 1 728 kg, při plném zatížení pak může Rafale vážit takřka 2,2 tuny. To může být v rámci dynamiky poněkud problém, neboť baterie mají kapacitu pouhých 2 kWh.

Podobné ústrojí, jen v poněkud nižší konfiguraci, přitom používá třeba Captur, stejně jako spřízněné Mitsubishi ASX. Zrovna to jsem nedávno mohl otestovat a nedá se říci, že by šlo o cokoli ohromujícího. Tvrzení značky, že Rafale zvládne až 80 procent jízdy po městě čistě na elektřinu, nelze dost dobře věřit. A zcela stoprocentně je z říše snů dojezd až 1 100 kilometrů, neboť palivová nádrž má objem pouze 55 litrů. Pokud tedy Renault předpokládá, že bude 4 710 milimetrů dlouhé SUV prodávat jako housky na krámě, čeká ho zklamání. Zvláště když v rámci dynamiky (stovka za 8,9 s, maximálka 175 km/h) jsou všechny verze prémiových Němců daleko lepší.

Aktuálně tak už jen dodáme, že Rafale v nižší výbavě Techno počítá třeba s 20palcovými litými koly, dvouzónovou klimatizací nebo 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem, kterému společnost dělají multimédia openR Link s 12palcovou obrazovkou. Totéž pak má v nabídce i úroveň Esprit Alpine, jenž dále přihazuje třeba čalounění z recyklované textilie a syntetické kůže či elektrické otvírání víka zavazadelníku. Zaplatit za něj ale již musíte 1 099 000 Kč.

Rafale nese stejné označení jako stíhačky, na které odkazuje madlem ruční brzdy. To je sice milý detail, k ospravedlnění poměrně sebevědomé ceny však stačit nebude. Foto: Renault

