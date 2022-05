Ruský automobilový průmysl je na kolenou, premiéra luxusního SUV pro Putina a spol. ale bude před 6 hodinami | Petr Miler

Tušíme, že to Rusové budou prezentovat jako symbol nezdolnosti země a nebudeme se divit, když to tak mnozí obyčejní lidé budou chápat. Faktem ale je, že i kdyby se tohle auto opravdu dostalo to sériové výroby, pro tamní autoprůmysl to nebude znamenat prakticky nic.

O vývoji situace kolem výroby a prodejů aut v Rusku vás informujeme pravidelně, naposledy jsme se zmínili o plánech Rusů na vypořádání se se sankcemi západu a záměrech Číňanů s tím spojených. Co se reálně odehraje, je otázkou, v tuto chvíli je jisté jen jedno - v Rusku se nevyrábí skoro nic ani z domácí, ani ze zahraniční produkce a poměrně rozsáhlý automobilový průmysl v zemi se zdá být na kolenou. Plánované premiéry nových aut byly odloženy, začátek prodejů už představených novinek jakbysmet.

Do toho nyní přichází zpráva, že jedna premiéra se přece jen odehraje. Agentura RIA Novosti s odvoláním na ruského ministra průmyslu a obchodu konstatuje, že se ještě letos představí luxusní SUV značky Aurus, které by si mělo říkat Komendant. „Myslím, že se představí koncem léta. A kde, to se ještě rozhodne,” řekl k věci ministr Manturov. Zatímco zbytek automobilového průmyslu se zdá být v klinči, plány na rozmach nabídky luxusní značky vyrábějící dosud jen hrstku aut pro tamní „papaláše” mají být nedotčeny.

Předpokládáme, že Rusové tuto premiéru - pakliže se opravdu odehraje - použijí jako symbol své nezdolnosti a je možné, že tak bude fungovat. Pro samotný průmysl ale nebude znamenat prakticky nic, i kdyby se výroba náhodou nakrásně rozběhla. Na to jde o příliš úzkoprofilový produkt, navíc od automobilky, která měla už dosud problémy s náběhem opravdu sériové produkce sedanu Senat.

Sama premiéra už mnoho překvapení nepřinese, neboť design vozu byl dávno „propálen“ patentovými registracemi níže, téměř kompletní interiér pak můžeme vidět na hlavní fotce při návštěvě vývojového centra Aurusu právě ministrem Manturovem. Po technické stránce auto použije platformu UMP (Unified Modular Platform) sdílenou se Senatem včetně jeho pohonné jednotky. Tou tedy bude 4,4litrový osmiválec s kořeny u Porsche, který produkuje 600 koní. Auto jako takové tedy není žádný drobek, při délce 5 380 mm a rozvoru 3 100 mm půjde o obdobu Rolls-Roycu Cullinan, který nakonec připomíná i vizuálně.

Dodejme, že na novince bude po vzhledové stránce míry unikátní zřejmě jen záď, což ostatně bude možné říci také o MPV Arsenal. I to bylo pojmenováno podle jedné z kremelských věží, přičemž dorazit by mělo po Aurusu Komendant. Je možné, že u posledního člena rodiny dojde i na modifikace čelních partií, světlomety ale nejspíše zůstanou zachovány - má jít o propojující prvek celého portfolia modelů.

Ruské SUV Aurus Komendant má být konkurencí pro Bentley Bentayga a Rolls-Royce Cullinan, minimálně v případě vzhledu to platí. Představí se přes komplikovanou situaci v Rusku ještě letos, tedy podle původního plánu. Foto: FIPS, CC0 Public Domain

