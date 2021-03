Ruský terénní náklaďák se poprvé začal prodávat v Austrálii, řeší přesně problém místních před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Australian Adventure Vehicles

Ruská auta možná nejsou s to konkurovat masově vyráběným vozům hlavního proudu, ve specifických případech ale představují unikátní nabídku. To je i případ upraveného Sadka Next se schopným turbodieselem a ještě schopnější off-roadovou technikou.

Ruská nemívají mimo svou domovinu velký úspěch. Za výjimku bychom mohli považovat Ladu Niva, ovšem doby její největší slávy dávno pominuly. Nelze ovšem říci, že by se navzdory jejímu stáří zájem publika soustavně snižoval. V tomto ohledu lze mluvit spíše o opaku, zvláště v poslední době, kdy se auta „západních“ značek stávají příliš komplikovaná. O to více je pak mnohými zákazníky ceněna jednoduchost, se kterou jde ruku v ruce robustnost.

Ve světle výše zmíněného by nás tedy nemělo překvapit, že vůbec poprvé v historii míří ruská auta oficiálně na australský trh. Informuje o tom firma Australian Adventure Vehicles, která se stala jediným oficiálním dovozcem GAZu a u protinožců zastřeší oficiální dovoz jeho modelu Sadko Next.

Řeč je tedy o 2,5tunovém terénním náklaďáku, který byl dosud vyráběn především pro armádní využití. Rusové ale nabízí i civilní verze, které se liší především lichoběžníkovými světlomety. Zrovna ty Australané kvůli volantu vpravo nedostanou, verze určené pro jízdu vlevo používají ty kruhové zdobící i armádní speciály. Jde nicméně o jediný rozdíl, v případě techniky již na změny nedošlo.

Také na nejmenším kontinentu tedy mohou počítat s 4,4litrovým turbodieselem YaMZ-534, který produkuje 150 koní a 490 Nm točivého momentu. Tento výkon má dále na starosti pětistupňový manuál, jenž je spojen s redukční převodovkou i uzamykatelným předním a zadním diferenciálem. Dále pak nechybí systém dofukující pneumatiky, jízdním vlastnostem mimo zpevněný asfalt ovšem napomáhá i velkorysá světlá výška 315 mm. Takové auto přesně řeší problém Australanů žijících v odlehlých částech země, které nejsou příliš civilizované. I tam je občas třeba náklaďák a Sadko Next dojede opravdu všude, ostatně jako v Rusku.

Bohatá je ale nejen technická, ale i další výbava, do které se nastěhovala nejen klimatizace, multimediální systém či okna v elektrice, ale také šnorchl. Pohon všech kol je ovládán tlačítky na středové konzoli, nikoliv pákou ukotvenou do podlahy, což do kabiny vnáší špetku moderny. Specifické tlačítko pak má i dvojice palivových nádrží se souhrnným objemem 180 litrů. Korbu vozu dlouhou 3 400 milimetrů a širokou 2 175 mm pak lze zatížit až 2,5 tunami nákladu.

Za to vše požaduje australské zastoupení GAZu necelých 90 tisíc australských dolarů, tedy asi 1,52 milionu Kč. Není to málo, ale nejbližší konkurent je ještě o čtvrtinu dražší. Zájem by tedy nemusel být nulový, zvláště když Sadko, které bude nabízeno pod obchodním názvem Trackmaster 4x4, je pro vnitrozemí Austrálie hotovým ideálem.

Lze už pak jen dodat, že prozatím k protinožcům míří varianta s jednoduchou kabinou osazenou třemi sedadly. Do budoucna se ovšem počítá s dovozem praktičtější verze, která dostala do vínku dvě řady a trojici dveří. Nejprve ale musí uspět ta právě nabídnutá.

Sadko Next míří do Austrálie pod názvem GAZ Trackmaster 4x4. Původní označení totiž až příliš odkazovalo na smutek, což by nebyla nejlepší obchodní strategie. Foto: Australian Adventure Vehicles

Zdroje: GAZ, Australian Adventure Vehicles

