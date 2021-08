Rusové našli řešení dnešní automobilové krize, EU něco takového nikdy nedovolí před 5 hodinami | Petr Prokopec

Krize nepřežijí ve zdraví ti nejsilnější, ale ti nejpřizpůsobivější. Je tak třeba maximum flexibility, aby se automobilový průmysl vyrovnal třeba s aktuálním nedostatkem čipů, proto v Rusku dočasně není povinný systém nouzového volání. EU to nedovolí.

Pokud jste posledních pár měsíců netrávili v umělém spánku či mimo civilizaci, nejspíše víte, že automobilovou branži zachvátila nevídaná krize. Na jejím počátku přitom stál koronavirus, který narušil dodavatelské řetězce. V důsledku toho výrobcům chybí kde co, především však polovodiče, bez kterých dnešní „počítače na kolech“ nemohou výrobci kompletovat. Jak velký dopad to na ně má, před pár dny vykreslila Toyota. Ta přitom na podobné komplikace byla připravena lépe než kdokoliv jiný, i ona nicméně musí v září snížit svou globální produkci o neskutečných 40 %.

Podobné výpadky se pochopitelně týkají i ostatních výrobců. Pro všechny přítomné na ruském trhu má ovšem velmi dobrou zprávu Euroasijská obchodní komise. Ta totiž přišla s přelomovým rozhodnutím, které jde proti snahám úřadů z posledních let, které měly vést k navýšení bezpečnosti. Automobilky, které mají své továrny na území euroasijského regionu, což je v podstatě prakticky bývalý Sovětský svaz, totiž nově mohou své vozy vyrábět bez systému Era-Glonass.

Co přesně to znamená? V tomto ohledu můžeme poukázat na evropskou iniciativu eCall, tedy automatickým nahlášením závažnějších nehod, přičemž úřadům jsou v danou chvíli havarovaným automobilem zaslány i koordináty o místě incidentu. Tento prvek je od roku 2018 povinný pro všechna auta prodávaná v Evropské unii, stejně jako je povinný systém Era-Glonass využívající satelitní sítě Glonass pro výrobce alokované v Rusku. Právě s jeho zavedením přitom spotřeba čipů citelně vzrostla.

Nově ovšem Era-Glonass nemusí být ve vozech přítomný, neboť dle ruského ministerstva průmyslu a obchodu je nepřijatelné, aby došlo na uzavírání továren či aby dealeři neměli co prodávat. To je k celému automobilovému průmyslu neskutečně vstřícný krok, který ovšem od takového Bruselu nemůžeme očekávat. A to přesto, že jde o opatření dočasné, které je navíc v podstatě jen odkladem. Do 30. června příštího roku totiž musí být všechny vozy prodané bez Era-Glonass daným systémem zpětně osazené.

Otázkou nicméně je, zda postupem času nedojde na odložení daného termínu. Singapurská společnost Flex, která je třetím největším světovým producentem mikroobvodů, totiž uvádí, že nedostatek stěžejního komponentu bude výrobce trápit ještě minimálně rok. Přičemž dodávky by se měly ustálit až někdy ve druhém pololetí příštího roku. To koresponduje i s odhady mnoha analytiků, jakkoliv mnozí naznačují, že problémy nebudou u konce ani v roce 2023.

Právě zazší datum nejspíše bude reálné, neboť lhůta dodání některých automobilových systémů se momentálně natáhla na neskutečných 60 týdnů, tedy na déle než rok. Ovšem ani v takové chvíli výrobci negarantují, že na realizaci objednávky skutečně dojde. To pochopitelně ceny nedostatkových komponentů žene nahoru. Pokud tedy nyní máte možnost koupit nový vůz, raději tak učiňte, dokud je levný, tedy dokud je vůbec k mání.

Nové rozhodnutí Euroasijské obchodní komise se týká i Škody, která v Rusku vyrábí svá auta v Nižném Novgorodu. Aktuálně je tedy nebude muset osazovat systémem Era-Glonass, ten však musí instalovat zpětně, a to nejpozději do 30. června 2022. Je to docela rozumné řešení či alespoň pomoc, jejíž opakování ovšem v EU nelze očekávat. Foto: Škoda Auto

