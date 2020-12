Rusové se odvážili nabídnout svá auta v USA, staré soky prý zaskočí jejich vlastní zbraní před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: UAZ

Rusové Američany historicky moc nemusí a opačným směrem to není lepší. Pokus prodávat ruská auta v USA je tedy z podstaty odvážný, zvláště když jde o modely UAZ s ambiciózními cenovkami.

Přiznejme si na rovinu, že ruská auta mají pro část motoristů velmi osobité kouzlo. Za tím stojí hlavně absence moderních elektronických systémů, které z volantu dělají mrtvou věc, která vám o pohybu předních kol nenaznačí ani ťuk. Místo toho tu máme obstarožní techniku, která není spojena ani s pekelnou rychlostí, ani s extrémně nízkou spotřebou. A ve výsledku ani není považována za tu úplně nejspolehlivější. Nicméně na její opravu vám povětšinou stačí jen kladivo, šroubovák a kombinačky.

Jakmile jsou ruské vozy v provozu, pak se vlastně při jejich řízení jen královsky bavíte. Většinou jde totiž o SUV a off-roady, které oproti svým protějškům ze západu nejsou s to zvládnout jen trochu drsnější polní cestu. Obstát musí především ve vlastní domovině, kde je v odlehlejších končinách asfaltu méně než šafránu. U řady silnic tak zpevněný povrch končí jen pár kilometrů za městem, kde jej nahrazuje uježděná hlína.

Právě schopnost dostat se prakticky kdykoliv kamkoliv dělá z ruských vozů unikáty. Zájem o ně je tedy i mimo Rusko, což si uvědomila automobilka UAZ, která se nyní rozhodla, že vstoupí na dříve nepřátelské území. Ve Spojených státech začíná prodávat své modely Patriot a Pickup, nebude u toho však její ruský název, místo toho budou oba vozy nabízeny pod novým logem Bremach. Z Patriotu se navíc stane Taos 4x4 SUV Line, zatímco z Pickupu bude Brio 4x4 Pickup Line.

Zda na tak krkolomné označení Američané uslyší, je otázkou. Nový název však není tou největší překážkou na cestě k úspěchu. Problémem bude spíše cena, neboť z levných SUV se cestou přes oceán staly docela drahé modely. SUV bude k mání od 26 405 dolarů (cca 694 000 Kč), pick up bude k mání za 27 882 USD (asi 733 000 Kč). To ovšem znamená, že první zmíněný vůz bude dražší než většina konkurentů od Fordu, Chevroletu či GM, zatímco druhý takřka vyrovná cenu Fordu F-150. To jsou americké zbraně a úmysl postavit se jim se skoro stejně drahým ruským arsenálem je přinejmenším troufalý.

Právě značné sebevědomí při tvorbě cen tak oběma vozům snižuje šanci na úspěch. Pokud se Američané budou muset rozhodovat mezi svou vlastní legendou a vozem neznámé značky, která má kořeny v Rusku, tušíme, po čem sáhnou spíše. Zvláště když Ford jim pod kapotou F-150 nabídne 3,3litrový šestiválec a 290 koní, zatímco v případě Patriotu a Pickupu lze očekávat pouze 2,7litrovou jednotku a 150 koní.

Ruským vozům ovšem hraje do karet, že do vínku standardně dostanou automatickou převodovku, pohon všech čtyř kol a velkorysou záruku 5 let na celý vůz a 10 let na motor. Uvidíme, jak se jim v USA povede, většímu úspěchu ale zkrátka nevěříme.

Ruské vozy UAZ Patriot a Pickup se začínají prodávat ve Spojených státech. Dostaly nová obchodní jména, prodávat se ale budou dost draho. Foto: UAZ

Zdroj: UAZ@VKontakte

Petr Prokopec