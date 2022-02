Sebevědomí Škody dosáhlo už takových mezí, že svá auta prodává dráž než srovnatelné VW před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Už několikrát jsme zmínili, že škodovka se svými současnými cenami „ujela” a připravuje se i o zákazníky, kteří by jinak o její vozy stáli. Krystalicky čistým důkazem tohoto stavu budiž fakt, že Škoda už je dražší než mateřský VW, a to nejen u nás.

Někteří nás už stačili nařknout z toho, že se po Škodě v poslední době „vozíme”, ale tak to není. K autům české značky netrpíme žádnou záští, naopak jsme je téměř vždy chválili a v naší redakci se najdou lidé, kteří si je i opakovaně koupili. Pokud se po něčem „vozíme”, pak leda po cenách jejích aut, které v posledních letech narostly do absurdních výšin a v tuto chvíli jsou podle nás jednoduše neospravedlnitelně vysoké.

Však fakt, že je něco dobré, neznamená, že to má jakoukoli cenu. Česká značka je symbolem dobrých mainstreamových aut, dobré hodnoty za peníze, takže pokud za základ určitého modelu začnete chtít tolik, co za vrchol předchůdce a oba momenty dělí jen jednotky let, stěží to nemění měřítka. Zcela nahodilý pohled do ceníků škodovky, které pravidelně archivujeme: Model Karoq dnes začíná na 638 900 Kč, ještě v ceníku z 20. května 2021 startoval na 530 900 Kč. To je 108 tisíc Kč navíc a 20,3 % navíc, naprosto bláznivý posun za necelých 7 měsíců (protože aktuální ceny Karoqu platí už od 8. prosince 2021).

Ano, auto v mezičase prošlo faceliftem a základní výbava je o něco vyšší, ale nic z toho neospravedlní více jak pětinový posun základní ceny za tak krátký čas. Ale možná jsme nemocní a koukáme se na věci špatně, třeba je to tak v pořádku. Ale třeba také ne. Povzneseme-li se nad svůj vlastní úsudek, existuje i jiný pohled na věc, který nasvědčuje tomu, že Škoda prostě přestřelila. A byť chápeme, že si to v době, kdy nemá aut na rozdávání a má dostatek zákazníků, kteří takové ceny dají, může technicky dovolit, ztratí se prostě z radaru části těch, jež by jinak mohli být jejími zákazníky aspoň v budoucnu.

Ale zpět k onomu objektivnějšímu pohledu, ke kterému nás přivedlo ohlášení začátku prodejů právě Karoqu 2022 ve Velké Británii. To je tradičně země, kde Škoda boduje jako „value brand”, značka nabízející dobrý poměr ceny a muziky na rozdíl od VW, který s jakými semi-prémiovým statutem loví zákazníky brázdící vody mezi hlavním proudem a dražšími značkami. Tohle je ale zažitý pohled, který dnes evidentně neplatí. Škoda střílela a střílela výš, až dostřelila moc vysoko a Karoq 2022 nyní startuje ve Velké Británii na citelně vyšší sumě než sesterský VW T-Roc.

Není to dokonale stejné auto s jinými logy, to Škoda nedělá, ale je to prostě to nejbližší od obou značek, něco jako Golf a Octavia nebo Passat a Superb. Přesto je Škoda s cenou výš, a to o hodně - musíte zaplatit 1 405 liber (asi 40 500 Kč) k dobru, abyste dostali Karoq místo T-Rocu, který momentálně startuje na 24 545 GBP (707 tisíc Kč). Jde přitom o vůz se stejnou základní technikou a srovnatelnou výbavou.

Ze zajímavosti jsme se podívali do ceníků obou aut v ČR a ono je to tu podobné - Karoq začíná na 638 900 Kč, T-Roc koupíte od 630 900 Kč. Možná i proto jsme byli nedávno překvapeni českými cenami nejlevnějšího stylového SUV Volkswagen, i ty vypadaly vedle nabídky Škody dobře. Není to absurdní? VW jistě nemá víc čipů než škodovka, řeší ty samé problémy včetně propadajících se prodejů a zdražuje, co má. Přesto si ani on nedovolí zvýšit ceny tak moc.

Můžeme jen zopakovat, že naprostou většinu škodovek považujeme za jejich současné ceny z pohledu racionálního člověka za neprodejnou a česká automobilka by se měla chytnout za nos dříve, než se zapíše do podvědomí zákazníků jako drahá značka. Pak bude mít velký problém toto povědomí změnit, až bude zas jednou problém auto prodat, ne vyrobit. Tedy pokud v současné přeregulované EU takový moment vůbec ještě někdy nastane...

Škoda Karoq může být jakkoli dobré auto, ale za její současné ceny? Které jsou dokonce vyšší než u VW T-Roc, a to nejen u nás? Přijde nám to přehnané, ale věc můžete samozřejmě vidět jinak. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Škoda Auto, Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.