Šéf automobilky si hraje na Muska tím, že spí na podlaze ve firmě, kupcům jeho „Porsche za cenu Octavie" zatím selhávají brzdy | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Existuje výmluvnější projev toho, že si tu někdo hraje na někoho, kým není, zatímco vyrábí auta hrající si na něco, čím nejsou? V této kombinaci si to snad ani neumíme představit.

Firmu Xiaomi založil dnes miliardář Lei Jun se šesti společníky teprve před čtrnácti lety. V srpnu 2011 pak byl odhalen její první mobilní telefon, přičemž tři léta na to již mělo Xiaomi největší podíl mezi prodejci mobilů v domovské Číně. A letos v srpnu se firma vyšvihla na druhou příčku mezi globálními výrobci. Zda se pak někdy absolutním lídrem, je otázkou, to ale pro tuto chvíli nechme být.

Nás zajímá spíš to, že se podobně rychle pokouší ve světě prosadit také automobilová divize firmy. Letos v březnu byla totiž slavnostně představena její prvotina na čtyřech kolech, a to elektrický sedan SU7. Měsíc na to pak odstartovala sériová výroba a byl zahájen prodej. Zájem mezi klientelou byl již od počátku enormní, neboť Xiaomi se rozhodlo nabídnout vůz připomínající Porsche Taycan vzhledově i dynamikou, ovšem za cenu Škody Octavia. Ve své domovině totiž SU7 startuje na 215 900 CNY (cca 714 000 Kč).

Nyní se píše půlka listopadu a firma se pochlubila dosažením prvního velkého milníku - vyrobení 100 tisíc aut. Vedle obvyklé fotografie toto oznámení doprovodila i jedna neobvyklá, na které je Lei Jun zachycen, jak spí na matraci na podlaze továrny. Tím ale čínský miliardář jen docela trapně napodobuje Elona Muska, který svého času mluvil o tom, kterak raději spal přímo v továrně, aby firma co nejlépe zvládla uvedení Modelu 3 na trh. Měl k tomu své důvody, prý chtěl jít přetíženým zaměstnancům příkladem a být v pozici, kdy na tom bude z celé firmy nejhůř, jinak pro něj prý nebyl problém zamluvit si hotel přes ulici.

Lei Jun žádný takový důvod nemá, je to póza, pro Xiaomi nepředstavuje rozmach výroby SU7 žádnou existenční hrozbu, firmu živí primárně jiné aktivity. V reakci na kritiku uvedl:. „Lidé na internetu po mně chtěli, abych v továrně trochu utáhnul šrouby. Ve skutečnosti do ní chodím docela často. Dnes jsem přišel časně ráno. Dokonce tak brzo, že jsem si následně na dílně dal šlofíka. Když jsem se probudil, bylo plně dokončeno již 100 tisíc aut,“ uvedl šéf Xiaomi ve zjevné nadsázce. Zároveň dodal, že modelu SU7 „trvalo pouze 230 dní“, než se na tuto metu dostal. A přislíbil, že „oslavnou party na montážní lince uděláme později“.

Jakkoli jde o úspěch, nepřichází zdarma. Také čínský výrobce zatím na každém prodaném kusu finančně krvácí - aby se dostal na nulu, potřebuje prý ročně prodávat 300 až 400 tisíc aut. Zda se ale na tuto metu dostane, záleží hlavně na tom, o jaké titulky v médiích se SU7 bude starat. Nedávná jízda verze Ultra po Nürburgringu, který prototyp obkroužil za 6 minut a 46,876 sekundy, zdánlivě patřila mezi dobré zprávy. Jenže Jenže byla to spíš levárna a existují také ty úplně špatné.

Auto má od začátku problémy zvládat svůj výkon, které dál gradují. Jak shrnují kolegové z Autopianu, sériové SU7 naprosto nezvládá jízdu po okruhu. Nejlépe to dokumentuje video níže - autu zničehonic selžou brzdy tak, že majitel s neovladatelným vozem tvrdě nabourá zádí do bariéry. Další záběry ukazují i důvod - auto má na svůj výkon a hmotnost komicky malé brzdy, které jsou dokonce menší než na obyčejné Hondě Civic. Inu, s cenou Octavie přichází také část techniky Octavie...

Řidič měl při tomto konkrétním karambolu štěstí, že mohl odejít po svých, neboť při pohledu na záběry z kabiny je patrné, že svou vahou po nárazu dokonce přerazil opěradlo sedačky. Zajímavé je i to, že palubní systém havárii nevyhodnotil jako závažnou, neboť nedošlo na aktivaci žádných airbagů. Je sice pravdou, že SU7 narazilo do svodidel bokem a zadní částí, ovšem i tak by aspoň boční „pytle” měly jít ven.

Stejně jako v případě mnoha čínských aut je tedy SU7 spojeno s řadou silných i slabých stránek. Pokud Xiaomi skutečně chce prorazit mezi špičky v oboru, je zapotřebí, aby se s těmito nedostatky vypořádalo rychle. Jinak automobilová divize nemusí úspěch té mobilní tak úplně napodobit.

Lei Jun oslavil výrobu stotisícího exempláře elektromobilu SU7 opravdu podivně. Foto: Xiaomi



Xiaomi SU7 možná vypadá jako Porsche a zrychluje jako Porsche, jeho nízká cena je ale znát na schopnosti zvládat dostupnou dynamiku. Ta je i podle níže viditelného hodně mizerná. Foto: Xiaomi

Zdroje: Xiaomi, Auto Market Australia@Instagram, Autopian

