„Proč EU zakazuje technologii, ve které má Evropa největší výhodu?" ptá se šéf BMW, navrhuje jiné řešení než zákazy

/ Foto: BMW

Oliver Zipse kárá politiky za to, že stojí v cestě evropské ekonomice a brání nasazení technologie, která má větší potenciál pro snížení emisí CO2 než veškerá elektromobilita.

Pokud už vás nebaví neustále poslouchat řeči zastánců elektromobilů, že jsou tím jediným správným řešením, a máte pocit, že o ochraně životního prostředí se pouze mluví, můžete se zapojit do podpory syntetických paliv, s jejichž pomocí by ekologii prospíval celý stávající 1,5miliardový vozový park. Po boku budete mít mocného stoupence - šéfa BMW Olivera Zipseho.

Právě ten se nyní v rozhovoru pri Bild ostře ohradil proti postupu Evropské unie, která se snaží spalovací auta zakázat a ideálně nařídit jen ta elektrická. Nevidí v tom smysl: „Člověk se musí ptát, proč EU zakazuje technologii, ve které má Evropa největší konkurenční výhodu a která má stále nemalý potenciál díky palivům s nízkou hladinou CO2, a ve současně činí Evropu extrémně závislou na vzácných kovech,“ ptá se Zipse s tím, že onen zákaz navíc platí pro nová vozidla, takže jeho reálný přínos je z podstaty omezený.

Pokud navíc lidé nemají na elektromobil dnes, opravdu na něj budou mít za 11 let, kdy už automobilky nebudou moci sypat do vývoje peníze utržené za spalovací auta? Odpověď se rýsuje sama. Zipse proto říká, že podpora syntetických paliv „musí přijít co nejrychleji a v co nejširší míře“. V souladu s tím by se pak mohla utáhnout stavidla týkající se fosilních paliv a dosaženo lepší celkové bilance.

V současnosti musí být obsah CO2 v palivech pro auta do roku 2030 snížen o 14,5 procenta. „To přece nevychází,” říká šéf BMW. „Pokud by se snížení emisí CO2 v palivech zpřísnilo pouze o další 3 procentní body, mohl by být cíl EU pro rok 2035 (dnes nulové emise CO2) zmírněn o 10 procent, aniž by doprava celkově vypouštěla víc CO2,” dává své myšlence matematickou podobu. A právě oněch 10 procent je míra, která koresponduje se syntetickými palivy. Ty totiž nezvládají emise zredukovat zcela na nulu, místo toho je s nimi spojen zhruba 85- až 92procentní pokles.

Ten je ovšem reálný, nikoli pouze fiktivní jako u elektromobilů, kde je nulových emisí dosaženo jen díky tomu, že s výrobou a distribucí elektřiny není spojován ani gram, což je pochopitelně nesmysl. EU tak jen bojuje o to, aby se automobilový sektor tvářil jako čistý, i když reálně tomu tak nebude. Tohle ale snad ví už každý, přesto se úvahy EU dál posouvají jen velmi neochotně. Čest Oliveru Zipsemu, že nepřestává bojovat.

Šéf BMW Zipse se dlouhodobě prezentuje racionálními postoji. Aktuálně koneckonců nevolá po konci elektromobility, nicméně požaduje, aby podpořena byla i syntetická paliva. Pouze s pomocí plejády řešení lze totiž dosáhnout zlepšení čehokoli, s jednou kartou vše donekonečna hrát nepůjde. Foto: BMW

Zdroj: Bild

