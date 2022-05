Tlaky EU způsobí ještě větší krizi, než je ta dnešní, říká šéf čtvrté největší automobilky světa. A přijde brzy před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stellantis

Stačí vlastně jen selský rozum na to, abyste si to domysleli sami, nepotřebujete na to ani manažera s miliardovým platem. Pokud EU vehementně tlačí na něco, co v souladu s jejími plány vůbec nemůže být, co to asi může způsobit?

Před několika málo dny šéf automobilky Rivian varoval před krizí, oproti níž bude ta současná čipová jen čajíčkem. Dle R.J. Scaringe totiž se stále vyššími registracemi elektromobilů začne výrobcům docházet kde co. Tedy nikoli pouze čipy, kterých je na bateriové vozy třeba několikanásobně více než na ty spalovací. Problémem se stanou hlavně baterie, stejně jako vzácné kovy a další nerostné suroviny. Dodavatelské řetězce pro takové množství surovin podle šéfa Rivianu prakticky neexistují a nemohou dostatečně rychle vzniknout.

Ke Scaringovi se nyní přidává šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares, který stejně jako řada jeho kolegů vystoupil na setkání automobilových špiček pořádaném listem Financial Times. Tam uvedl, že skutečné problémy s dodávkami kde čeho teprve přijdou, a to v roce 2025 či 2026. Problémy podle něj způsobí EU a další regulátoři kvůli „chybějící vizi v případě tlaku na elektromobilitu”.

Právě tehdy se má v masové míře začít projevovat nepřímé nařizování elektrických aut, kterých se bude vyrábět tolik, že na to průmysl zkrátka není a nemůže být připraven. Problémy budou jiné s dodávkami baterií a dalších dílů, potíží navíc nebude jen nedostatek. „Můžeme počítat se silnou závislostí západního světa na Asii. Je to něco, co lze velmi snadno předvídat,“ řekl mimo jiné Tavares.

Je to i jeden z nepřímých dopadů rusko-ukrajinského konfliktu, kdy politici jasně pociťují závislost na ruských surovinách. I z toho důvodu ještě více tlačí na transformaci automobilového průmyslu, tím se nicméně přesouváme jen od jedné lví hlavy ke druhé. Jakkoli se totiž vzácné kovy těží po celém světě, přes 90 % veškeré rafinace má pod palcem Čína.

Říše středu přitom taktéž ve velkém propaguje elektromobilitu, stejně jako má globální mocenské ambice. Nebylo by tedy ani zdaleka překvapivé, kdyby zakrátko zavedla politiku nejen dvojích cen, ale i dvojích čekacích lhůt. Zatímco domácí výrobci by tak kovy potřebné na výrobu baterií i elektromotorů dostávali dříve a levněji, ostatní by museli čekat. Ovšem zaplatili by daleko více, čímž by se stali nekonkurenceschopnými a čínští výrobci by je snadno pohltili.

Může se zdát, že jde o neopodstatněné obavy, nicméně stačí jen vzpomenout, že ještě před půl rokem řada státníků přísahala pomalu na život vlastních dětí, že k válce na Ukrajině nedojde. Jak je tomu dnes, víme velmi dobře. Ve výsledku je to tedy hlavně liknavost politiků, která stojí za současným enormním zdražováním. Ostatně na navyšování cen energií začalo docházet již loni v létě kvůli všemožným zeleným tlakům, to nelze svést jen na Putina.

Vraťme se ale zpět k Tavaresovi, jehož obavy z blízké budoucnosti jsou mnohem širší. Šéf koncernu Stellantis totiž dále naznačil, že výrobci se začínají přesunovat k materiálům, s jejichž pomocí by mohli odlehčit rámy a struktury aut, aby tím vykompenzovali hmotnost baterií. „Nicméně to znamená, že bude třeba navýšit těžbu těchto materiálů, což může způsobit jejich nedostatek, který pak následně povede k dalším geopolitickým rizikům,“ uvedl.

„Během příštích pár let se nám ovšem nebude líbit, jakým způsobem jsou tyto materiály získávány. Co přitom bude dále? Kde je čistá energie? Kde je infrastruktura? Kde jsou vzácné kovy? Je tu vůbec někdo, kdo tuto transformaci vidí v celé šíři?“ ptá se Tavares, který nám mluví z duše.

Na tyto problémy totiž upozorňujeme již delší dobu, ovšem fanoušci elektromobilů je odráží s tím, že „všechno bude“. Dělají to už roky a není nic. Vlastně je - je stále hůř. A podle Tavarese je pořád ještě dobře...

Koncern Stellantis již naznačil, že hodlá zcela přepřáhnout na elektromobilitu. I proto se jeho šéf Carlos Tavares budoucnosti bojí, neboť sázkou na jedinou kartu velmi riskuje. Pokud se totiž jeho slova vyplní - a není vlastně důvod, proč by tomu mělo být jinak -, pak problémy s výrobou aut budou i za mnoho let a budou ještě větší než dnes. Foto: Stellantis

Zdroj: Financial Times' Future Car Summit

Petr Prokopec

