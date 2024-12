Šéf Stellantisu s okamžitou platností skončil. Vsadil na špatného koně a firmu přivedl do slepé uličky před 5 hodinami | Petr Miler

Dlouho se zdál být hvězdou pragmaticky uvažujících manažerů, kteří jsou připraveni na všechno, nakonec ale začal horovat za jedinou cestu, která se neukázala být tou správnou. Po vnitřních rozepřích se zbytkem vedení společnosti tak na hodinu končí.

Někteří hovoří o překvapení či nečekaném vývoji, neboť i když působení Carlose Tavarese v čela koncernu Stellantis mělo stanovené koncové datum, fakticky odejít z firmy měl až začátkem roku 2026. Nyní začíná poslední měsíc léta páně 2024 a Tavares už Stellantis nevede, v tomto smyslu tedy o překvapení jde. Pokud si ale dáme věci do širšího kontextu, nečekaný vývoj to není, pro nás rozhodně ne.

Opakovaně jsme uvedli, že Tavares skončí dřív. Jednak proto, že v pozici odcházejícího šéfa ztrácíte část autority, a to je dnes ošemetná pozice, především jsme ale dokola naráželi na to, že pro „svazáky” dnes v automobilismu není místo. A z generálního ředitele Stellantisu se přesně takový člověk vyklubal. Ačkoli to byl on, kdo roky „rozdával rozumy” o tom, jak nařizování elektromobilů zabije automobilový průmysl, byl to nakonec znovu on, kdo se postavil na stranu těch, kteří začal ignorovat zákazníka jako bernou minci a horovat za cestu jedním směrem. A to v nejnevhodnější moment, jaký si lze představit.

V automobilových kruzích se už několik měsíců hovoří o možném rozpadu osobnosti, neboť Tavares se léta stavěl na stranu zdravého rozumu, kdy byl na straně takto uvažujících lidí téměř sám. A v podstatě v momentě, kdy mu vývoj začal dávat silně zapravdu, zaujal opačné stanovisko a pohádal se i s šéfem BMW, který s ním byl léta jako jeden z mála na jedné lodi. Najednou začal vyprávět příběhy o globálním oteplování a stavět se do role někoho, kdo správně vsadil vše na elektromobily a je problém ostatních, že to neudělali též. Že v celé rovnici jaksi chybí zákazník, ho nezajímalo.

Jak už padlo, takto otočil ve chvíli, kdy téměř celý průmysl poznává, jak neschůdná sázka na jediný typ - a zrovna ten elektrický - pohonu všech aut je. A ve velkém se odvrací od vizí na něj přejít za rok, tři, pět nebo osm. Navíc je třeba mít na paměti, že i když v Evropě pořád může jít o nějak schůdný přístup, Stellantis je z velké části americký konglomerát. A v USA tento přístup nefungoval ani dosud, natož aby fungoval po nedávných prezidentských volbách, které by měl učinit trh znovu volnějším.

Byl to přitom právě Tavares, kdo ještě loni v listopadu říkal, že firmu připravil na návrat ke spalovacím motorům, pokud volby dopadnou takto, to byl ale ještě „starý Carlos”. Ten nový začal podobnou flexibilitu odmítat a jsme přesvědčeni, že přesně tohle je ten důvod, který mu srazil vaz. Vsadil na špatného koně a firmu přivedl do slepé uličky, ze které se nechce vrátit. A dnes opravdu není možné trvat dogmaticky na jediném řešení bez ohledu na technickou realitu a situaci na trhu, není. Zbytek vedení firmy to musel vidět a s Tavaresem se dostal do křížku.

Oficiálně zatím víme jen tolik, co uvádí sám koncern nebo co shrnuje Reuters a další agentury. V tomto směru bylo oznámeno jen tolik, že představenstvo firmy „přijalo rezignaci Carlose Tavarese z funkce generálního ředitele s okamžitou platností”. Došlo i na slova díků a další formality, nejvýmluvnějším se ale zdá být vyjádření nezávislého člena vedení společnosti Henriho de Castriese.

Ten k věci uvedl: „Úspěch Stellantisu má od jeho založení kořeny v dokonalém souladu mezi akcionáři, představenstvem a generálním ředitelem. V posledních týdnech se však objevily různé názory, které vedly k tomu, že představenstvo a generální ředitel dospěli k dnešnímu rozhodnutí.” Je to samozřejmě pořád velká diplomacie, spojení „různé názory” ale dává jasně najevo, že pohled Tavarese na další směřování firmy nebyl v souladu se zájmy akcionářů.

Pochopitelně je pořád možné, že Tavares znovu otočil, chtěl více flexibility a širší vedení si přálo onu cestu jedním směrem. V dnešní době bychom se nedivili ničemu, dáváme tomu ale asi tak 2% šanci. Spíš došlo na to, co jsme v minulosti též uvedli mnohokrát - šéfové firem, kteří se rozhodli je vést jedním směrem v souladu s ideologií a nikoli ekonomickou realitou, budou muset svá rozhodnutí změnit, nebo budou nahrazeni někým, kdo to udělá místo nich. Akcionářům je nakonec politika ukradená, chtějí, aby jejich firma prosperovala. A z posledních Tavaresových kroků se nezdálo, že by k tomu mířil. Ostatně akcie firmy jsou letos o 40 % níž a automobilka kvůli chybným strategickým rozhodnutím nevyrábí ani vysněné elektromobily, ani nic jiného. To není udržitelná pozice.

S Carlosem T. je tak konec a Stellantis nyní povede dočasný výkonný výbor vedený největším akcionářem celého konglomerátu, Johnem Elkannem. Hledání nového šéfa koncernu je prý v plném proudu a k jeho jmenování má dojít v první polovině roku 2025. Vsadili bychom si na to, že půjde o někoho velmi pragmatického, kdo bude schopen v krocích společnosti skloubit rozličné protichůdné zájmy, realitu ale pochopitelně ukáže jen čas. Pro Stellantis je to pochopitelně šance začít znovu dělat věci správně. Snad ji využije.

Carlos Tavares se svými kroky z poslední době zpronevěřil i svým vlastním ideálům a nadělal si příliš mnoho nepřátel. Jeho konec byl nevyhnutelný, formálně k němu došlo k 1. prosinci 2024, firma teď hledá jeho náhradu. Foto: Stellantis

