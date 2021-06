Sen o levných elektromobilech se nesplní, říká profesor českého původu, už není kde brát před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Spousta lidí se tváří, že není otázkou zda, ale kdy budou elektrická auta stejně dostupná, jako ta konvenční. Podle Jeremyho Michalka se to ale nestane a výhledově nelze čekat ani pokles cen.

Není to tak dávno, co byl vrcholem techniky v nových vozech adaptivní tempomat. Tedy systém, který dokázal nejen udržovat předvolenou rychlost, ale zároveň reagoval na ostatní účastníky silničního provozu. Když se k tomu pak záhy přidal systém udržování jízdy v pruzích, rázem jsme tu měli základ pro autonomní technologie, který se velmi rychle rozšířil prakticky do všech aut. Řada výrobců tak ještě před nějakými pěti léty prohlašovala, že s plným autopilotem přijdou nejpozději do roku 2020 a jeho příchod bude znamenat konec zbytečných úmrtí na silnicích.

Nyní se píše rok 2021 a jak nejspíše sami víte, plné autonomní řízení je nadále utopií, ať už Elon Musk hlásá cokoliv. Někteří respektovaní experti tvrdí, že něco takového ani nelze vyvinout a pokud je někdo optimistou, hovoří o omezení fungování takových systémů na dálnice a úseky silnic, kde umělá inteligence nemusí složitě rozhodovat. Ač totiž na rozdíl od člověka nikdy nepociťuje únavu a nenechává se ovlivnit emocemi, zároveň jí schází intuice. K tomu pak ještě přihoďte chaos, který různě ve světě panuje, a rázem zjistíte, že bez změny celého prostředí a bez propojení všech aut, cyklistů, chodců a dalších elementů dopravy je plný autopilot věcí nereálnou.

Přesunout se můžeme k elektromobilům, které dle Jeremyho Michalka čeká stejný vývoj a bude mít za následek stagnaci, nikoli pokles jejich cen. Americký profesor techniky českého původu na univerzitě Camegie Mellone, který vede obor elektrifikace, uvádí, že elektrický pohon v relativně krátkém čase zaznamenal velký posun. Mnozí se domnívají, že toto tempo vývoje bude věčné, ovšem dle Michalka je nemožné jej dále udržet. A pokud nepřijde nějaký razantní technologický průlom, v nejbližší dekádě je jakákoli další dramatická změna nereálná.

Michalek poukazuje hlavně na výrobu a cenu baterií, které jsou největším problémem elektromobilů i z hlediska jejich ceny. Právě v této oblasti byl v poslední době učiněn velký pokrok, který pomohl akumulátory zlevnit. Za tím má stát mimo jiné větší objem produkce, který pomohl dosáhnout větších úspor z rozsahu, na tomto poli byly ale možnosti pro skokový pokles vyčerpány. Další zlevnění by tak muselo jít na vrub ekonomických výsledků automobilek, což dosud reálné bylo, dále už ale nebude. Platí to zejména o Tesla, která se dosud do zisku téměř vždy dostala jen díky prodejům emisních kreditů a podobnému přerozdělování. Tento zdroj ale vysychá a čím více budou tradiční výrobci aut vyrábět elektromobily, tím bude vysychat více.

Stejně tak vlády budou nutně ustupovat od finanční podpory, není to udržitelné. K tomu je třeba přidat negativní dopad oné rozšířené produkce, a to nedostatek vzácných kovů. V jeho důsledku začíná poptávka po lithiu, niklu a dalších materiálech převyšovat nabídku, což pochopitelně vede k růstu cen. A jelikož dle Michalka baterie s tuhým elektrolytem či jiné podobné vynálezy k zákazníkům v příštích deseti letech nedorazí, je zlevňování mimo hru.

Michalek tak sice naznačuje, že inovace se budou odehrávat zejména v těch oblastech, kde výrobci mohou zredukovat náklady, půjde však o velmi pomalý proces. A navíc jej v podstatě vyneguje ona redukce či úplná eliminace nestandardních podpor. Tedy jinými slovy, elektromobily se v současné době dostaly na jednu z nejnižších cenových úrovní, s jakou lze počítat. A do budoucna mohou klidně i zdražovat, což jejich rozmachu pochopitelně neprospěje.

Škoda Enyaq startuje již nyní nad milionem korun. Podle amerického profesora českého původu se na tom do budoucna stěží něco podstatného změní, pro další pokles cen už není kde a z čeho brát. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Market Watch

Petr Prokopec