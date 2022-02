Sen Škody o návratu do USA se rozplynul, podle Němců mají Češi dost problémů sami se sebou před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

V jednu chvíli se o tom mluvilo jako o hotové věci a pro českou značku by to nebylo poprvé - její auta už jedno za oceánem k dispozici byla. Podruhé k tomu ale nedojde, aspoň ne v jakkoli dohledné době.

I když prodeje škodovky v poslední době chřadnou rychleji, než by bylo komukoli milé, nemůžeme její existenci vnímat jen touto optikou. V prvé řadě je třeba si uvědomit obrovský kus cesty, který automobilka hlavně za posledních 25 let ušla. Ze sice známé, ale přesně 0 světově konkurenceschopných produktů nabízející značky se stal nejen evropský fenomén, který může pomýšlet na skalp libovolného mainstreamového auta. A pokukovat i po hájemstvích některých prémiových vozů.

Škodovka začala být úspěšná prakticky po celém světě, svými auty zásobuje i mnoho asijských či jihoamerických zemí a také Austrálii. Jak jsme již zmínili, ne všude může v poslední době hovořit o úspěších, zejména v dříve klíčové Číně prakticky vyklidila pole, na jednom klíčovém trhu ale po celou dobu své moderní evoluce chyběla zcela - v USA.

Je to specifické prostředí, a tak by možná některé ani nenapadlo, že by tam škodovka měla co pohledávat. Ona už tam ale jednou něco pohledávala a o jejím návratu se mluvilo mnohokrát. Nejžhavější byla tato debata v roce 2016, kdy takový záměr byl i oficiálně potvrzen a hovořilo se o tom, jak by tam některé modely frčely. Pak ale přišel odklad a dnes si za celým tímto příběhem můžeme udělat jednou velkou černou tečku.

Šéf koncernu VW Herbert Diess byl totiž během tzv. AMA (Ask Me Anything - zeptej se mě na cokoli, to bychom chtěli vidět...) na Redditu tázán, jak to tedy s návratem škodovky do Ameriky bude. A odpověď je prostá: Nijak, podle Diesse má nyní Škoda dost problémů sama se sebou na to, aby mohla pomýšlet na další expanzi.

„V tuto chvíli si nemyslím, že Škoda přijde do USA. Momentálně neexistuje žádný plán. Škoda právě převzala odpovědnost koncernu za Indi a Rusko a vstupuje do nových segmentů. Kapacity z hlediska výroby a vývoje jsou plně obsazené,” řekl doslova Diess s tím, že škodovka má nyní práci hlavně s nízkonákladovou platformou MQB-A0 a modelech na ní stojících, s USA si Němci zkusí poradit sami.

Upřímně řečeno se nedivíme, bylo by dost odvážné v této turbulentní době přijít do USA s pro Američany téměř zcela neznámou značkou a produkty ušitými na míru fanklubu Bédy Trávníčka. Ale kdo ví, třeba by právě na to slyšeli.

Absolutně netušíme, zda by auta jako Škoda Octavia mohla být v USA úspěšná. Na každý pád se to hned tak nedozvíme, návrat škodovky za oceán je ze hry. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Reddit

Petr Miler

