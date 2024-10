Škoda Enyaq RS Race: Proč? Technický nesmysl jen podtrhuje klíčové neduhy elektrických aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Tohle dílo vypadá jako další pokračování seriálu „Když chceš víc, než můžeš. A je to vidět!” Svou podstatou, hmotností, pohonem a kapacitou baterií se nehodí na okruhy v žádném případě. Však je i po odlehčení absurdně těžké a nic dalšího se nezměnilo.

Zdá se, že dva v Česku nesmiřitelní rivalové, tedy Škoda a Hyundai, zas jednou opisují jeden od druhého. Jenže zatímco dříve mohl z jejich rivality profitovat zákazník, tentokrát z ní budou profitovat jen léčitelé hlav prodrbaných až do krve. Obě automobilky totiž daly za vznik stejnému marketingovému nesmyslu, nad kterým se jiné činnosti věnovat nelze.

Pro začátek připomeňme, že Korejci letos v dubnu přišli s okruhovou verzí svého elektromobilu Ioniq 5 N, která možná inspirovala mladoboleslavské k tomu, aby do vkročili do stejné řeky. Aktuálně si tak můžeme představit Škodu Enyaq RS Race, která je vlastně skutečně stejným nesmyslem. I přes redukční dietu jde totiž stále o automobilového tlouštíka par excellence, který na okruhu nedává žádný smysl už kvůli tomu. A to ani nemluvíme o jeho reálné použitelnosti v takovém prostředí.

Základem okruhové novinky se stal Enyaq RS Coupe, který dostal dva elektromotory roztáčející přední a zadní nápravu souhrnnými 340 koňmi. Tento výkon je spárován jak s bateriemi o kapacitě 82 kWh (využitelných je z toho jen 77 kilowatthodin), tak s hmotností 2 258 kg. Při plném obsazení pak RS může vážit až 2 750 kg. Něco takového by bylo možné považovat za ideální základ závoďáku leda po base piv, ani drastická dieta tady nic neřeší.

Hyundai u podobně těžkého crossoveru dosáhlo 300kilové redukce, Škoda zašla ještě o chloupek dál. Jenže i bez 316 kil je okruhový Enyaq těžký jako pašík jdoucí právě na porážku. Korejci navíc nižší hmotnost doprovodili vyšším výkonem, jenž vyšplhal na 600 koní. Škoda ale u hnacího ústrojí nezměnila nic, což výsledek činí jen tragičtějším. Se 77 kWh energie pak na okruhu zvládne na jedno nabití nanejvýš pár desítek km, to není k ničemu.

Ve finále tak vlastně ani nevadí, že Škoda na rozdíl od Hyundai nechystá speciální šampionát, protože v tom běžném by se takřka dvoutunový Ioniq na spalovací konkurenci nechytal ani ve chvíli, kdyby ta disponovala jen polovičním výkonem. Značka jej prý bere jako pilotní projekt pro budoucí inovace v sériové výrobě. Klíčové je přitom ono odlehčování, za kterým mimo jiné stojí karoserie z biokompozitních materiálů. Chceme vidět jejich nasazení do výroby a výslednou hmotnost - na hmotnost RS Race jistě mělo větší vliv odstranění věcí, které v silničním autě budou muset zase zpátky na palubu.

Nový bodykit přitom není jen lehčí nebo dramatičtější, ale také rozšířený - vzadu v oblasti blatníků dokonce o 116 milimetrů. Podvozek pak klesnul k zemi o 70 mm, zatímco za 20palcová litá kola se nastěhovaly karbon-keramické brzdy s desetipístkovými třmeny. Ve vykuchaném interiéru je pak možné počítat třeba s hydraulickou ruční brzdou, jež pochází ze soutěžní Fabie RS Rally2. Nový je také volant, stejně jako lineární řízení s rychlým převodem, nechybí ale ani automatický hasicí systém.

Enyaq RS Race dostal do vínku také zvukový generátor Havas, stejně jako silniční verze. Nicméně zde je soundtrack hlasitější, pokračuje i v rychlostech nad 30 km/h a navodit má vzrušující pocity ze závodních tratí. Zrovna tím si ale nejsme jisti, ostatně zmíněný Ioniq 5 N je v tomto ohledu ještě dál, ovšem i tak jeho projev doslova trhá uši, neboť je neskutečně falešný. Opravdu se tak můžeme ptát jen: Proč? Nevidíme žádný rozumný smysl, který tohle cvičení má, jen podtrhuje vrozené a dnes neřešitelné neduhy elektrických aut.

Enyaq RS Race je naštěstí jen koncept, který má mimo jiné představit biokompozitní materiály. Ty využívají lněná vlákna a jsou alternativou vůči karbonu, oproti kterému je uhlíková stopa nižší o 85 procent. Klíčová je ale pochopitelně nižší hmotnost při zachování vysoké tuhosti, bohužel je ale pořád vysoká. A zbytek techniky pořád stejně marný, pro okruhové využití naprosto. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.