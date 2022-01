Škoda pod tlakem nedostatku čipů omezuje bezpečnostní výbavu svých aut, navíc potají před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Neradi jsme špatnými proroky, z tohoto se ale skutečně stává trend, který nyní zasáhl i nabídku české značky. Jak moc, se teprve ukáže, nemilé ale je, že se o takové věci dozvídáme z uniklých interních materiálů.

Už je jasné, že nedostatek čipů automobilový průmysl hned tak neopustí a je stejně jasné, že výrobci se tomu musí přizpůsobit. Není možné donekonečna vyrábět o desítky procent aut méně, než by bylo záhodno, není možné donekonečna skladovat jinak vyrobené vozy s chybějícími komponenty okolo fabrik, není zkrátka možné donekonečna sedět s rukama v klíně a čekat, až se situace sama spraví. To může přijít také v době, kdy vás konkurence dávno převálcuje.

Evoluce jako vždy odmění ty nejpřizpůsobivější, a tak se automobilky snaží s nastalou situací poprat, jak se dá. Když bojujete s nedostatkem určitých čipů, existují v zásadě jen tři řešení - sehnat více čipů, které potřebujete, použít jiné čipy, než jaké jste původně zamýšleli použít, nebo použít méně čipů. To první se chvíli dařilo Toyotě a Hyundai, v obou případech ale zdroje vysychají. To druhé dělá třeba Tesla, je to chytré, ale znamená to vyvíjet specifické verze softwaru pro různé várky aut, což je z dlouhodobého hlediska velmi obtížné udržovat a jsme zvědavi, jak si s tím Američané poradí. A třetí cesta je prostě auta zbavit části výbavy, protože... lepší je prodat vůz se vším možným, jen ne třeba head-up displejem, než neprodat nic.

Není divu, že nejčastěji volenou cestou je ta třetí - je nejjednodušší a nejméně riziková. Automobilky tak ořezávají z nabídek výbav kde co už dlouho a jsme zvědavi, jak se tato „doba ořezaná” jednou projeví v bazarech, neboť auta z let 2021 a 2022 mohou být kvůli chybějícím prvkům méně žádaná. Ve vozech může chybět skutečně cokoli od rádia po dotykový displej, to jsou ale pořád prkotiny. Dobře, rádio je nepříjemné, ale dá se dokoupit, dotykový displej je stejně nesmysl a bez head-up displeje také přežijete. Časy, kdy stačilo ořezávat tohle, ale zjevně skončily.

Před pár dny jsme vás informovali, že Peugeot jako první začal zbavovat auta airbagů, tedy podstatné bezpečnostní výbavy. A nebude v tom sám, neboť k témuž přistoupila i Škoda. Jenže zatímco Francouzi otevřeně řekli, že určitým vozům budou chybět určité věci a je na každém zvážit, zda takovou nabídku přijme, u škodovky je v oficiální rovině ticho po pěšině. Realita je ale jiná.

Australský Drive s odvoláním na důvěrný interní oběžník Škody určený pro tamní dealery informuje, že česká značka jednak z nabídky vyřadí vybraná provedení některých modelů, zmiňovány jsou Scala a Kamiq, jiným ale bere mimo jiné bezpečnostní výbavu. Nejde o airbagy, třeba v případě Kodiaqu v provedení Style ale auto nebude dostupné s balíčkem obsahujícím 360stupňovou kameru, varování před objekty ve slepém úhlu zpětných zrcátek, upozornění na auta přijíždějící z boku při couvání vzad, elektrickou dětskou pojistkou na zadních dveřích a audiosystém Canton s 12 reproduktory.

To je poměrně dost věcí a s těmito prvky nebudou dodána ani některá již dříve objednaná auta. Dealeři výměnou za to dostanou slevu 1 091 AUD, tedy necelých 17 tisíc Kč. Jde tedy zjevně o hotovou věc, která se ve výsledku dotkne zákazníků, v oficiálních prodejních materiálech Škody se ale v tuto chvíli neprojevuje, ty zmíněné prvky dále nabízí. Dost možná je tomu tak proto, že ani australští dealeři neví, co přesně obdrží - dostávají prý buď „odložená” auta, která byla vyrobena dříve a výbava do nich byla přidána později, nebo „zasažená” auta, která byla rovnou vyrobena bez některých prvků, aby dále nemusela čekat na dokončení.

Jsou to informace z Austrálie, takže je otázkou, do jaké míry se týkají České republiky. Nedokážeme si ale představit, že by v tomto Škoda dělala rozdíly, nejde o nijak specifické prvky pro vozy s pravostranným řízením nebo cokoli podobného. Další detaily zjišťujeme na vícero frontách a článek doplníme, jakmile je budeme mít k dispozici.

Škoda je další automobilkou, u níž nedostatek čipů zasáhl nabídku bezpečnostní výbavy, v tuto chvíli má jít hlavně o Kodiaq a některé jeho asistenty či praktické pomůcky. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Drive

Petr Miler

