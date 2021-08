Škoda na jednom z klíčových trhů jasně poráží VW, Němcům se nedaří ani v Evropě před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Volkswagen nabízí obrovskou paletu modelů, kterou portfolio Škody nikdy nemůže vyrovnat, nejvíce důrazu ale nyní klade na zbrusu nové vozy z řady ID. Právě ty ale dostávají od Škody na frak.

Z pohledu elektromobility je Nizozemsko jednou ze stěžejních evropských zemí. Stojí za tím enormní tlak vedení země na rozšíření elektrického pohonu hlavně skrze umělé zdražování vozů se spalovacími motory i paliv do nich. Nizozemcům to nejde bůhvíjak skvěle a více než co jiného roste prodej ojetin, takže na nové automobily spoléhající čistě na bateriový pohon letos připadá za první letošní pololetí 10procentní podíl na celkových prodejích, i když třeba v červnu byl 18procentní. Velmi zajímavé však je, který model vládne prodejním statistikám.

Nebudeme zbytečně chodit okolo horké kaše, nejžádanějším elektromobilem na nizozemském trhu je Škoda Enyaq. Ta má na kontě za první letošní půlrok 2 082 registrací, čímž překonala i Volvo XC40 PHEV, tedy plug-in hybrid. Je na tom však rovněž lépe než taktéž ryze elektrická konkurence v podobě Kie Niro EV (1 643 ks), Volkswagenu ID.4 (1 275 ks), Fordu Mustang Mach-E (1 011 ks) a Tesly Model 3 (964 ks).

Toto srovnání nicméně odhaluje jen polovinu úspěchu české značky. Na rozdíl od konkurence totiž Enyaq dorazil na nizozemský trh teprve v dubnu, na čelo se tedy prodral za pouhé tři měsíce, z nichž nejlepší byl červen (881 registrací). Rázem je z něj tak sedmnáctý nejlépe prodávaný vůz v zemi bez ohledu na palivo. Tím až neuvěřitelným způsobem zastiňuje své koncernové sourozence, neboť zmiňovanému ID.4 patří 45. příčka a ID.3 dokonce až 132. místo.

V tomto ohledu je zajímavý pohled na ceny, Volkswagen je totiž s částkou 39 190 Eur (cca 1 002 000 Kč) levnější než Škoda, za kterou je třeba vysázet na dřevo 41 480 Eur (1 060 000 Kč). Jak se tedy zdá, líbivěji stylizovaný Enyaq okouzlil Nizozemce daleko více než přece jen futurističtěji koncipovaný ID.4. Ten je navíc méně praktický, do zavazadelníku totiž pobere 543 litrů oproti 585 litrům Škodovky.

Je však dodat, že pro mladoboleslavskou automobilku nejde jen o úspěch na nizozemském trhu - letos v květnu s Enyaqem porazila ID.4 i napříč Evropou a v červnu mu byla téměř na roveň. Celoevropské prodeje přesto mladoboleslavské těšit nemohou, neboť jsou nižší než v letech 2017 až 2019, a to v každém měsíci prvního pololetí. K tomu je třeba přičíst totální kolaps v Číně a rázem je tu situace, jakou nikdo nepamatuje. Na poplach však bijí i ve Wolfsburgu, neboť VW v Evropě ztratil ještě daleko víc a porážka klíčového modelů ID Škodou je jistě též nepotěší.

Pod čarou pak už jen zmíníme jednu skutečnost, jež by měla být varující. Oněch 881 kusů totiž Škodě Enyaq stačilo na to, aby se v červnu v Nizozemsku stala dokonce druhým nejprodávanějším vozem vůbec. To je žalostně malé množství, jež dokazuje, jak moc politici pokřivili trh. Nová auta přitom kvůli jejich tlaku i vysokým cenám nikde nechce, namísto showroomů tak zákazníci míří do bazarů. Že to ekonomice ani ekologii příliš nepomůže, asi nemusíme dodávat.

Škoda Enyaq si na nizozemském trhu vede velmi dobře a jasně poráží srovnatelné Volkswageny. Samotná automobilka však v rámci celé Evropy strádá a nejvíce ji musí bolet kolaps na čínském trhu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autoweek

Petr Prokopec