Škoda na svém největším trhu přišla téměř o všechno, jen jeden model ukazuje cestu k úspěchu

/ Foto: Škoda Auto

Situace vypadá pro škodovku zoufale, po letech úspěchů téměř vyklidila bojiště a masivně ztrácí i oproti beztak mizernému loňsku. Přesto existuje škodovka, které se v Číně alespoň relativně daří.

Největší česká automobilka je na tom hodně zle. I kdyby náhodou měla veškeré potřebné díly na výrobu nových aut a její továrny šlapaly na plné obrátky, což nemá a továrny nešlapou, pořád je tu ryzím nezájmem způsobený totální propad v Číně. Skutečně nejde o žádný drobný výkyv, ale o masivní vyklízení pozic, které si Škoda nemá kde jak vynahradit. Jiné místo, kde by bylo možné relativně rychle začít prodávat přes 350 tisíc aut za rok, desítky procent jejího celosvětového odbytu, prostě neexistuje.

Za prvních devět měsíců letošního roku tak Škoda v Číně prodala pouhých 36 400 aut, což znamená meziroční pokles o skoro 63 % oproti už tak mizernému loňsku a o skoro 81 % proti roku 2019. A to se pořád nebavíme o srovnání se zlatými časy. Nejde o věc jediného měsíce či kvartálu, takhle je to se Škodou už od konce roku 2019 skoro pořád. Ve svém nejlepším letošním měsíci, v květnu, škodovka za velkou zdí prodala 8 300 aut, jinak se skutečně pohybovala okolo minimálních hodnot s měsíčními poklesy i přes 90 % oproti pětiletým průměrům.

Důvod není jen jeden, ztráta části konkurenceschopnosti ve srovnání s domácími výrobci stále lepších a přitom stále levných aut je ale tím podstatným z nich. Škoda nemá image BMW nebo Mercedesu, nemá ani tradici Volkswagenu, dělá prostě dobrá auta za dobré peníze. Nebo spíše dělala - teď nabízí jiné firmy dobrá auta za menší peníze a že jsou čínské, už Číňanům nevadí, dnes už spíše naopak. To ale neznamená, že by Škoda byla v nejlidnatější zemi světa úplně tumpachová, jen se musí více snažit.

Poukazují na to hlavně čísla reflektující vývoj prodejů auta, které u nás sice jménem známe, ale jako úplně jiný vůz. Jde o tamní Kamiq níže vyobrazený ve stylovém provedení GT. Ani v něm nejde o vyloženě krásný či technologicky vyspělý vůz, účelu ale poslouží a je levný. Tedy alespoň na poměry Škody - s cenou od 105 900 CNY přijde standardní v provedení v přepočtu na 366 tisíc Kč, varianta GT pak stojí od 116 900 CNY, to je na české koruny 404 tisíc.

Letos je to tak naprosto jasně nejprodávanější model značky, který si našel 12 327 zákazníků, více jak třetinu všech kupců a spolu s Rapidem tvoří přes polovinu jejího tamního odbytu. Většina ostatních modelů se hluboce propadá - takový Kodiaq za (ne)celý letošní rok oslovil pouhých 503 lidí, u ostatních zájem velmi kolísá. Třeba Superb je na 895 prodejích, ale jen díky 467 vozům prodaným v září. A též Octavia či Karoq žijí z pár lepších měsíců.

Máme pocit, že relativně jednoduché a levné modely, jako jsou čínský Kamiq a dále existující tamní či ruský Rapid, by válely i u nás. Škoda se ovšem rozhodla v Evropě vydat se do vyšších vod a taková auta tu dále nenabízí, naopak zkouší prodat extrémně drahý a prakticky obtížně použitelný elektrický Enyaq. Že by tu s ním nebo se zbylými modely nějak zvlášť bodovala, to se říci nedá.

Škoda v Číně spadla až ke dnu, neprodává skoro nic. Jejím nejprodávanějším modelem je ovšem tamní Kamiq (zde ve verzi GT), který tvoří celou třetinu odbytu - je relativně levný a za svou cenu nabízí solidní hodnotu. Foto: Škoda Auto

Zdroje: CAAM, JATO Dynamics, Škoda Auto

Petr Miler

