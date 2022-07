Škoda poznává cenu ruských sankcí. Letos odepsala 155 tisíc prodaných aut, táhne dolů celý koncern VW před 7 hodinami | Petr Prokopec

Na šikmé ploše se ocitla česká automobilka poté, co prakticky ztratila svůj druhý největší trh a přišla o další dodávky stěžejních komponentů. Ze značek VW Group je na tom jasně nejhůř, koncern se přesto raduje z výsledků elektromobilů. Ani ty ale nejsou přesvědčivé.

První pololetí letošního roku máme definitivně za námi, jak dokládají i zveřejňovaná data jednotlivých automobilek. Ty totiž představují své dosavadní výsledky, přičemž inspirací pro sepisování tiskových zpráv se zjevně stalo přísloví „pro les nevidím stromy“. Jen došlo k jeho naprostému obrácení, přičemž za stromy byla dosazena elektromobilita a les nahradily celkové prodeje. Jak u Mercedesu, tak i u Renaultu došlo na zásadní pád, ovšem ani jeden z výrobců z toho vrásky nemá. Stěžejní jsou pro ně bateriová auta, a to přesto, že z celkového koláče na ně připadá pouhý drobek a ani růst jejich prodejů není vzhledem k veškerému přerozdělování, marketingové masáží a jakýmsi „čipovým preferencím” významný. Právě ten je proto třeba mediálně co nejvíce vychválit.

Nejinak je tomu u koncernu VW. Také kdysi největší automobilka světa staví elektromobilitu na první místo a uvádí, že zájem o ni vzrostl za první pololetí celosvětově o 27 procent. Nicméně se stačí zadívat na detaily, a zjistíte, že opravdu není vše tak růžové, jak se VW Group snaží podat. V Evropě i u většiny značek se totiž elektrické prodeje meziročně prakticky nezměnily, a to přes všechno zmíněné i nezmíněné, mezi což patří i umělé utlumení nabídky spalovacích aut a řady žádaných verzí. Růst táhne Čína a nově prodávaná Škoda Enyaq.

Pro VW Group by to měl být jasný signál toho, že přirozený zájem o jeho elektromobily buď už byl prakticky uspokojen, nebo zkrátka někde dělá něco špatně. Ovšem jak jsme naznačili na úvod, v případě tohoto impéria skutečně pro jeden strom nevidí les. Je tak vskutku otázkou, co chce koncern dělat za pár let, až již nebude moci prodávat nic jiného než bateriové vozy. Bude spoléhat pouze na Čínu, kde i navzdory násobnému vzedmutí prodejů nadále jen paběrkuje? To je ovšem velmi riskantní sázka.

Evropě nicméně elektromobilům říká jasné „ne“, ve Státech jsou pak motoristé dokonce ještě razantnější. Prodeje koncernových bateriových aut zde totiž dokonce klesly, a to o 8,4 procenta. Snaha tlačit elektromobily stůj co stůj se tak koncernu opravdu přestává vyplácet. Zvláště v kontextu s celkovými prodeji. Ty totiž poklesly o 22,2 procenta na „pouze“ 3 875 100 aut. Znamená to, že VW Group možná letos nepředá zákazníkům ani osm milionů aut, jakkoliv ještě před pár lety poměrně pravidelně překračoval desetimilionovou laťku. To je opravdu razantní propad, ke kterému přispěl celý svět. Tedy s výjimkou asijsko-pacifické oblasti, kde se lehce rostlo.

Ještě více než nepřesvědčivé (a přesto vychvalované) prodeje elektroaut nás ale zaujala bilance jednotlivých značek, neboť za největšího otloukánka je mezi nimi bohužel Škoda. Té se nevyplácí nejen onen tlak na elektrifikaci, tak hlavně to, že v posledních letech postavila svůj růst na Číně a Rusku. Na prvním zmíněném trhu nicméně přišla skoro o všechno, ten druhý ji zatím na neurčito vytlačily protiruské sankce. A nepomáhá jistě ani konflikt na Ukrajině jako takový, neboť odtud měla automobilka některé významné dodavatele dílů. Rázem tak má na kontě ohromný 30procentní propad prodejů, neboť pouhých 360 tisíc registrací za celý půlrok v celém světě znamená propad o 155 tisíc prodaných aut. A to je třeba dodat, že řada z výše zmíněných faktorů se projevuje až od března, toto je bilance za celý půlrok.

Škoda se přesto propadla na úroveň roku 2010, tedy o 12 let zpátky, kdy celý rok zákazníkům dodala 762 600 nových aut. Někdejší sny o dvoumilionových registracích v půlce této dekády (to škodovka skutečně plánovala) jsou tak definitivně mimo hru. Celý problém značky přitom ještě umocňuje skutečnost, že před dvanácti lety pro ni pracovalo 24 714 lidí. Loni nicméně již šlo o 43 tisíc zaměstnanců. Na dosažení stejné produkce tak bylo třeba vynaložit daleko více peněz v rámci mzdových nákladů.

Jeden z klenotů v koruně VW Group tak začíná ztrácet lesk, a nic na tom nezmění ani 25,5procentní nárůst prodeje elektrických aut. 22 200 registrací lze totiž v celkovém kontextu považovat spíše za plivnutí do moře. Při pohledu na cenu a hlavně parametry Škody Enyaq to ale opravdu není překvapivé. Za 1,1 milionu korun totiž můžete mít daleko schopnější vozy různých značek, u nichž se nebudete muset bát, že ani nedojedete na vlastní chatu.

V případě elektromobily se koncern VW Group zjevně musí pochválit alespoň sám, neboť při pohledu na obchodní výsledky by to nikdo jiný neudělal. Foto: Volkswagen



Důvod k radosti pak nemá ani Škoda, přestože Enyaq si meziročně polepšil. Ovšem celkové registrace značky poklesly na úroveň roku 2010. Foto: Škoda Auto

