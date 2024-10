Škoda ukázala nový Kodiaq RS, ale co je na něm vlastně nového? Krom 20 koní navíc skoro není o čem mluvit před 3 hodinami | Petr Prokopec

Zdá se, že jsme se dostali do fáze, kdy novým autům říkáme „nová” jen proto, že jsme o nich včera ještě nevěděli. Kodiaq RS ale reálně s ničím podstatně novým nepřichází ani ve srovnání s předchozí generací, ani ve srovnání s níže položenými modely.

Druhá generace Škody Kodiaq byla odhalena před víc než rokem a už tehdy způsobila rozruch. Ne však tím, co nabídla, jako spíš tím, co nenabídla. Bylo to zklamání, v podstatě stejné auto jako dřív, jehož přepracovaný vzhled působil spíš jako čínská kopie originálu. Auto jsme od té viděli naživo i osobně zkusili mnohokrát a jiný dojem na nás nikdy neudělalo. Neříkáme, že je špatné, to není, ale je skutečně nové? Leda v detailech, kdy některé představují i zřetelný krok vzad.

Mladoboleslavská automobilka se od té doby pokusila Kodiaq zatraktivnit aspoň rozšířením nabídky, a tak dnes můžete vybírat mezi třemi úrovněmi výbavy a pěti motorizacemi. V druhém případě zůstávalo vrcholem 204 naftových koní, což není nic mimořádného. Proto se v nemalé míře čekalo na variantu RS, která by laťku zvedla o trochu výš, což se i povedlo, jenže znovu se musíme ptát: Co je na tomhle autě nového? Je to přepraný Kodiaq RS první generace v provedení TSI, který znovu disponuje přeplňovaným dvoulitrem, jen tentokrát naladěným na 265 koní. To je o 20 koní víc než dřív, po dalších podstatných novinkách byste pátrali marně.

S vyšším výkonem nyní pětimístný Kodiaq RS zvládá stovku za 6,3 sekundy, zatímco verze se třemi řadami sedadel je o desetinu pomalejší. Rozlet obou pak končí na rychlosti 231 km/h. Standardem je znovu sedmistupňové DSG, stejně jako pohon všech kol. Oproti základní Škodě Kodiaq se pak varianta RS liší předním a zadním nárazníkem, stejně jako prosvětlenou maskou chladiče. Nechybí ani černě lakované detaily jako boční dveřní sloupky, pročež střecha vypadá jako plovoucí. Zakončena je pak nepřekvapivě střešním spoilerem.

Škoda do standardu zařadila rovněž matricové čelní LEDky, stejně jako třeba bezklíčové odemykání a startování nebo adaptivní podvozek DCC+. Kola jsou pak 20pacová, za nimiž prosvítají ventilované přední i zadní kotouče. U sedmimístné verze je pak možné vpředu počítat rovněž s dvoupístkovými třmeny. Na výběr je pak osm barev karoserie, mezi nimiž figuruje i zlatá Bronx. Co se interiéru týče, volit lze mezi základním semišovým čalouněním a příplatkovým koženým, kdy nechybí ani sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy.

Lze dále zmínit, že kabina disponuje také 10palcovým digitálním přístrojovým štítem a stejně velkou obrazovkou multimédií, jejíž rozměr lze za příplatek navýšit na 13 palců. Nicméně vyjmenováváním jednotlivých prvků výbavy tak vlastně jen vaříme z vody. Nový Kodiaq RS je zkrátka znovu novinka, která vlastně není nová. Automobilka chce, abychom vůz častovali takovými adjektivy, ale udělala jen velmi málo proto, aby jej takovým skutečně učinila - od představení originálního provedení Kodiaqu jako takového přitom uplynulo 8 let, takže rozhodně bylo dost času na další evoluci. To, čeho se vůz dosud dočkal, je ale jen lehké přepudrování toho, co dávno známe.

Platí to i o specifičnosti samotného RS ve srovnání se základem. Škoda se v tiskových materiálech nechlubí třeba ani specifickými tlumiči, které by dostal pouze tento model a o jejichž vývoj by se postaralo třeba závodní oddělení značky. Po čemkoli takovém pátráme marně. Když přitom Kodiaq RS dorazil poprvé, Škoda vytáhla alespoň bizarní rekord z Nürburgringu. Bylo to spíš pro smích, ale bylo to aspoň něco.

Teď už tu nemáme nic výjimečného, jen další podobné auto z mnoha postavené na základech, které známe déle jak dekádu z různých aut koncernu VW. Kdyby výsledkem bylo aspoň něco levného, ale to také není, Škoda nám stejně jako většina ostatních bude další roky nabízet dražší totéž. Není to po dekádách překotného vývoje v tomto oboru trochu smutné?

Kodiaq RS stejně jako standardní provedení působí tak nějak nemastně neslaně. U RS sice došlo k navýšení výkonu na 265 koní, ani to ale neohromí. Technika je pořád stejná a ostatně její hranice jsou dávno mnohem dál. Foto: Škoda Auto

