Škoda začala vyrábět kontroverzně faceliftovanou Octavii, tak „levně” jako dřív už ji nekoupíte

Škoda Octavii znovu „sáhla do světel” a znovu tím vyvolala poprask, byť ne tak velký jako minule. Nyní auto už vyrábí a prodává v prakticky všech relevantních verzích. Připravit si musíte o dost peněz víc, zdražení je ale dáno jen tím, že levnější verze nyní nejde koupit.

Největší tuzemská automobilka bezmezně věří elektromobilitě a nepokouší se ani vymlouvat na to, že by šlo o „příkaz shora”, spousta lidí z vedení firmy elektrickou budoucností upřímně žije podobně jako kdysi šéfové Hertzu. Nyní si dokonce začala připravovat prostor pro to, aby mohla bateriových aut chrlit na trh opravdu velké množství. Vše odstartoval přesun výroby Superbu čtvrté generace na Slovensko, za čímž nestála možnost navýšit výrobu modelů Karoq a Kodiaq, jak jsme původně předpokládali, neboť manažeři značky dříve mluvili o tom, kterak nezvládají uspokojit enormní poptávku.

Škoda místo toho rozjela větší škatulata. Aktuálně oznámila, že v Mladé Boleslavi odstartovala výroba kontroverzně modernizované Octavie, která nyní připomíná jeden nepovedený Mercedes. Probíhat zde ovšem bude jen pár měsíců, než se největší bestseller značky přesune právě do Kvasin na linky uvolněné Superbem. Z jejího bývalého rodiště se totiž evidentně stává elektrické centrum, které bude zaměřené na Enyaq, Enyaq Coupe a chystaný Epiq. Dá se ale předpokládat, že vyrábět se tam budou i další z celkem šesti elektromobilů, které chce Škoda do roku 2026 nabízet.

Koncernoví manažeři tedy evidentně jedou dle původní strategie, která elektromobilům věští 70procentní podíl na celkových prodejích už za pár let. Karoq, Kodiaq či Octavia tedy mají hrát druhé housle i proto, že celá trojice bude doplněna bateriovým sourozencem. Taková auta mají mít budoucnost, na rozdíl od těch spalovacích. Zda ale skutečně vše takto dopadne, ukáže jen čas.

Soustředit se tedy nyní budeme již jen na to, co skutečně známe, a to jsou ceny modernizované Octavie. Čtvrtá generace po faceliftu přitom startuje na 629 900 Kč, což je u úplného základu zdražení oproti dřívějšku o 10 tisíc korun. Nicméně daná částka je spjata s verzí 1,5litrového benzinového motoru o výkonu 115 koní, základem byl o 35 koní silnější agregát stejného objemu a koncepce.

Reálné zdražení je tedy ještě větší, neboť dříve základní Octavii 1,5 TSI se 150 koňmi koupíte místo 619 900 Kč za za 679 900 Kč, bez 60 tisíc navíc prostě technicky srovnatelný vůz nedostanete. Jenže je třeba dodat, že vůz se dosud nabízela v trochu jinak pojmenovaných úrovních výbavy, kterých navíc bylo o něco víc. Ke skutečnému srovnání tak lze přistoupit až u té verze motoru 1,5 TSI, jenž posílá dopředu 150 koní, a sice na úrovní Selection, která nahrazuje původní stupeň Ambition. V takové chvíli cena činí 679 900 Kč, což je přesně tolik, co dříve. Platí to i v případě dvoulitrového turbodieselu naladěného na stejný výkon, za který je třeba dát minimálně 779 900 Kč - tak „levně” jako dřív už tedy Octavii IV nekoupíte, pokud jste ale mířili pro vyšší verze, zaplatíte stejně.

Zmíněné sumy jsou spojené s liftbackem, příplatek za kombi činí u všech motorů a úrovní výbavy 40 tisíc korun. Standardem jsou přitom vždy alespoň 16palcová litá kola a dvouzónová klimatizace, původní stupeň Active s ocelovými ráfky a manuální klimatizací nejspíše čeká stejný osud, jaký kdysi potkal litrový tříválec. A jakému by za pár let měla spalovací Octavia čelit jako taková spolu s dalšími spalovacími modely.

Faceliftovaná Octavia se již začala vyrábět, zatím jsou nicméně v nabídce pouze základní verze s benzinovou jedna-pětkou a dieselovým dvoulitrem. Ceny jsou pak v podstatě stejné jako dříve, byť v důsledku vyřazení nižších stupňů výbavy startují všechny verze cenově výš. Foto: Škoda Auto

