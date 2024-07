Slavný výrobce sedadel Recaro po 118 letech existence zkrachoval, náhlý bankrot zaskočil i zaměstnance před 2 hodinami | Petr Prokopec

Se slavnou firmou, jejíž historie sahá až do samých počátků automobilismu, je možná nadobro amen. Podmínky pro podnikání v automobilové branži v Evropě jsou čím dál tím horší a zlepšení není v dohledu, další bankrot vyhlásil také výrobce kol BBS.

Obecně se snažím ke všemu přistupovat optimisticky, pokud ovšem přijde řeč na vyhlídky automobilové branže v Evropě, přepadají mne rázem spíše pesimistické chmury. EU totiž - ať už cíleně nebo z nedbalosti - „úspěšně” pokračuje ve své snaze automobilový průmysl na starém kontinentu zlikvidovat tím, že jej v zajetí nespočtu omezení a uměle vyvolané „zelené drahoty” činí v globálním měřítku stále méně konkurenceschopným.

Něco takového se už chvíli děje, hmatatelných projevů ale přibývá. Před pár dny jsme tu měli oznámení významného omezení evropských aktivit ze strany firmy ZF, tento týden tu máme ještě méně příznivý krok znovu německého Recara. To v pondělí 29. července bez jakéhokoli předchozího varování vyhlásilo bankrot. Krok je to tak náhlý, že zaskočil i zaměstnance firmy, jak informuje Automobilwoche.

Je to šok, neboť známý výrobce sedaček se zdál být v dobré kondici a ještě před pěti lety vykazoval roční obrat zhruba 3,5 miliardy korun. Navíc šlo - a stále jde - o ikonu ve svém oboru, která byla vyhledávána hlavně nadšenými řidiči. Těch ale podle všeho nepřibývá, stejně jako se zmenšuje celý segment. Přidejte si k tomu fakt, že pod ekonomickým tlakem jsou i automobilky, které se snaží maximalizovat využití vlastních vývojových a výrobních kapacit, doplňte do rovnice rostoucí ceny vstupů právě pod tlakem zkraje zmíněného a neštěstí je na světě. A netýká se jen Recara.

Do problémů se totiž dostal také výrobce litých kol BBS, který již požádal u oblastního soudu v Rottweilu o ochranu před věřiteli. Neděje se tak poprvé, této společnosti totiž do bot teče opakovaně, blízko bankrotu již byla v letech 2007, 2010, 2020 a 2023. IHS Management Services, který značku BBS vlastní, oznámila, že „nezklame lidi, kteří s ní ušli velký kus cesty.“ V prohlášení firmy dále stojí: „BBS, která patří mezi největší německé značky známé po celém světě, nepoložíme. Máme plán a jsme odhodláni jej dodržet.“

Zda výrobce litých kol znovu přežije, je zatím ve hvězdách. Situace ale momentálně nevypadá zrovna nejlépe. Také výrobců kol se týká výše zmíněné - tlak na nerentabilní elektrifikaci vede automobilky ke stále větším škrtům a to první, co omezí, jsou externí dodávky. Rostoucí náklady pro samotné dodavatele pak znamenají, že se dostávají do ekonomických těžkostí právě jako Recaro a BBS. A je bohužel prakticky jisté, že nejde o poslední známé firmy, které takto skončily.

Aktuálně už jen dodejme, že bankrot v případě Recara vyhlásila pouze automobilová firma nesoucí toto jméno. Samostatné odnože nabízející sedadla pro letadla, kanceláře, počítačové hráče či děti zůstávají aktuálním děním nedotčeny. Kořeny Recara jsou ale ryze automobilové, jméno společnosti je zkratkou slov Reutter-Carosserie, která vznikla už v roce 1906 ve Stuttgartu jako samostatný výrobce karoserií a dalších automobilových dílů pro německé automobilky. Její karosářský byznys v 60. letech převzalo Porsche, od té doby se Recaro soustředilo na sedadla a další interiérové prvky. Vydrželo u toho do roku 2024, budoucí využití přinejmenším slavné německé značky je nejasné.

Sedadla Recaro dříve ve velkém využíval modrý ovál, třeba Focus RS jimi disponoval ve standardu. Jenže ve čtvrté generaci se tato verze již nevrátila, místo toho je vrcholem provedení ST. U něj pak již značka jiná než vlastní sedadla nenabízí. Foto: Ford

