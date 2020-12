V klání ostrých německých SUV zaskočilo soupeře to nejlevnější s nejmenším výkonem před 4 hodinami | Petr Prokopec

Všechna jsou výkonná a všechna jsou svým způsobem drahá, dvě jsou ale od prémiových značek s patřičným příplatkem, zatímco třetí je docela obyčejným Volkswagenem. Přesto si Mercedes-AMG i Porsche podal.

Dnes již pomalu neexistuje automobilka, která by ve svém portfoliu neměla výkonné SUV. Mohlo by se tedy zdát, že nabídka na trhu začíná být poměrně jednotvárná. Jenže jak se říká, když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Kromě toho pak ještě můžeme připomenout, že zdání klame a kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. Toliko ale výčet přísloví na úvod, která se všechna váží ke srovnání dynamiky Mercedesu-AMG GLE53, Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid a Volkswagenu T-Roc R.

Klání německých SUV zorganizoval Mat Watson z Carwow, který si tentokrát přizval poněkud netradiční pomocníky. Zatímco on sám usedl za volant Mercedesu, Porsche uchvátila jeho přítelkyně Jo. Podceňovaný Volkswagen pak zbyl na Matovu matku Sally, která ovšem v jeho menší velikosti či nižším výkonu neviděla žádný problém. Kompaktní rozměry jí naopak přišly vhod, zatímco pro Jo se stalo prioritou logo Porsche a s ním spojené renomé i luxus.

Cayenne Coupe E-Hybrid disponuje třílitrovým šestiválcem a elektromotorem, přičemž celá soustava produkuje 462 koní. To je nejvyšší výkon v rámci celé trojice, nicméně jej doplňuje také nejvyšší hmotnost, a sice 2 425 kilogramů. GLE53 je ovšem lehčí jen o chlup, neboť na kontě má 2 305 kg. A rovněž elektrifikovaný třílitrový šestiválec, ovšem „jen“ 435 koní. Stále je to však více než u Volkswagenu, jehož T-Roc R si musí vystačit s dvoulitrem a 300 koňmi.

Je tu však jedna podstatná věc, a tou je hmotnost Volkswagenu. Nejmenší SUV z celé trojice totiž váží jen 1 575 kg, je tak o 730 kilogramů lehčí než nejbližší soupeř. Díky tomu jsou si soupeři ve výsledku blíže, než by se na první pohled mohlo zdát. Jeden kůň T-Rocu má na starosti 5,25 kilogramu, což je stejný poměr jako u Porsche, zatímco Mercedes je na tom s 5,3 kily o chloupek hůře. A možná právě proto skončil ve sprintu jako poslední.

Jak přitom asi již začínáte tušit, zvláště s ohledem na v úvodu zmiňovaná přísloví, klání nakonec vyhrál Volkswagen, který řídila Matova matka. Ta čtvrtmíli zajela za rovných 13 sekund, tedy o desetinu rychleji než Jo s Porsche. Mercedes pak za koncernovou dvojicí zaostal výrazněji, do cíle dorazil až po 13,9 sekundách. Třetí příčku pak okupoval i během pružného zrychlení, které taktéž vyhrál Volkswagen.

T-Roc R mimo to ještě opanoval soutěž v brzdění, jediné druhé místo na něj tak připadlo v rámci pružné akcelerace při aktivovaném sportovním režimu. Ani tentokrát se Mercedesu soky nepodařilo překonat. Na nejdražší auto v celém testu to není zrovna dobrá vizitka, zatímco Volkswagen nejspíše povyrostl alespoň o dvě třídy. Zvítězil totiž na plné čáře, jakkoliv je nejlevnější. Na druhou stranu, dynamika pro kupce těchto aut jistě není vše.

