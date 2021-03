Současná krize automobilového průmyslu dopadla i na Hyundai, má ještě jeden důvod před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Korejci se zdáli být z obliga, přes svou připravenost ale měli pochybnosti o tom, zda vše ustojí. Teď už je jasné, že jejich nejistota byla na místě - také oni už museli zavřít první továrnu kvůli nedostatku čipů.

Největším nepřítelem automobilek již není koronavirus, nýbrž čipy. Respektive jejich nedostatek. Relativně drobný komponent již uzavřel velké množství továren a donutil třeba Ford nebo GM, aby svá auta vyráběly neúplná. Toyota a Hyundai se oproti tomu zdály být vůči problému imunní, neboť v minulosti učinily důležitá strategická rozhodnutí, která jim jednoduše zajistila dostatek čipů na úkor konkurence. Jenže i tito výrobci odebírají zboží od společnosti Renesas Electronics, kterou v posledních dvou měsících stihlo hned několik neštěstí.

Největší globální výrobce čipů, který ovládá zhruba 30 procent světového trhu, byl v únoru zasažen stejně jako další japonské firmy zemětřesením. To si vyžádalo zhruba týdenní odstávku výroby a tedy pochopitelně narušení dodavatelských řetězců. Když se ty již začaly obnovovat, vypukl 20. března ve firmě požár, který bohužel zachvátil právě halu, kde se vyrábí čipy. A jakkoliv nedošlo na narušení statiky budovy, návrat do normálu zabere minimálně měsíc.

Ve výsledku tak došlo i na poslední dva titány, ostatně Toyota částečné odstávky výroby potvrdila již krátce po vzniku požáru. Nyní přichází se svou troškou do mlýna Hyundai, které již muselo uzavřít jednu ze svých jihokorejských továren. Potvrzují se tak obavy samotné automobilky, která si přes svou připravenost nebyla jistá, zda od dubna dále udrží v chodu výrobu všech modelů. Teď už je jasné, že se to nepodaří.

Potvrdil to mluvčí australského zastoupení automobilky, která ale současně uvedl, že protinožce by tento problém nemusel až tak zasáhnout díky tomu, že dodávky aut na nejmenší kontinent jsou již delší dobu zpožděné, a to o 4 týdny. Současně ale přidal pohled pod pokličku, který naznačuje, proč je problémů najednou tolik a do budoucna nejspíše hned tak nezmizí.

Mnozí výrobci totiž vyrábí stále více elektrických aut, která jsou ovšem právě v tomto ohledu nesrovnatelně náročnější. Na běžná benzinová či dieselová auta je totiž třeba zhruba 200 čipů, ovšem na elektromobily typu Hyundai Ioniq 5 je jich zapotřebí až 3 500. Jinými slovy tu mluvíme o takřka 18násobném navýšení objemu, což oprávněně vzbuzuje obavy.

Pokud by tedy koncern Hyundai Motor, pod který spadá i Kia a Genesis, kompletně přesedlal na elektrická auta a přitom by zůstal u stejného objemu výroby, pak rázem potřebuje 14 miliard čipů namísto 800 milionů. To vše pak následně můžete vynásobit ještě třikrát, pokud do hry začleníme koncern VW Group, který taktéž mluví o plné elektrifikaci.

Pokud si pak uvědomíme, že výrobci aut budou o své sloty u dodavatelů čipů bojovat s výrobci elektroniky, jejíž prodej je díky koronaviru na vzestupu, pak je více než jisté, že dojde na nárůst cen. A jelikož nejvíce čipů míří do elektromobilů, promítne se souboj nabídky a poptávky právě do nich. I kdyby tedy cena baterií opravdu začala klesat, což ale kvůli nedostatku vzácných kovů momentálně není příliš reálné, přijde tento problém. Tak to ale bohužel chodí, když se otěží místo přirozeného vývoje chopí politika.

Hyundai Ioniq 5

