Spekulace se naplňují, nová Fabia se cenově skutečně přiblížila Dacii, jen trochu jinak | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Odhalení cen jsme čekali později, nakonec je ale už teď známo, za kolik bude nová Fabia k mání. A je to vlastně příjemné překvapení, třebaže zdražila - i levná konkurence zdražila víc a je rázem na dostřel.

Odhalení nové Škody Fabia už máme za sebou. Designově jde o velmi povedené auto, jakkoliv třeba vůči čelním partiím lze mít výhrady. Pokud by mladoboleslavská značka nenaskočila na současnou vlnu zvětšování masek chladiče, možný by udělala lépe. Stejně jako by přednímu nárazníku slušely lamely propojující horní a spodní část. Při současném pojetí ale hlavně u exemplářů lakovaných zářivými barvami působí příď poněkud rozšklebeně a nikoliv elegantně, na rozdíl od zádě, za kterou by se nemuselo stydět ani Audi.

Zatímco vzhledem vůz může nadchnout, pohled pod kapotu povětšinou zklame. Startuje se na atmosférickém litrovém tříválci, který dává k dobru pouze 80 koní a 95 Nm točivého momentu, a to přijde jeho ještě slabší verze. Dále pak lze zvolit přeplňované provedení téhož motoru, jež produkuje 95 nebo 110 koní, přičemž slabší výkon dostává stejně jako u varianty MPI na starosti pětistupňový manuál. V případě vrcholného 1,0 TSI Evo budou moci zákazníci vybírat mezi šestistupňovým manuálem či sedmistupňovým automatem.

Pro milovníky rychlejšího svezení naštěstí Škoda vrací do hry 1,5litrový čtyřválec, jehož 150 koní bude pevně svázáno s dvouspojkovou převodovkou. Toto provedení by se nicméně mělo v nabídce objevit až v listopadu a na výbavu Monte Carlo si dokonce budeme muset počkat až do příštího roku. Ještě větší trpělivostí se pak budou muset obrnit fanoušci kombíku, který se sice skutečně vrátí, ovšem až někdy za dva roky. Znamená to tedy, že minimálně do letošního podzimu bude nabídka poněkud omezená.

Co ovšem může zaskočit ještě více, jsou ceny, a to v dobrém i zlém. Na jednu stranu jsou to totiž citelně a obecně vzato vysoké. Ani dosavadní provedení se sice nedrželo při zemi, neboť Fabia třetí generace startovala na 279 900 Kč s litrovým motorem s pouhými 60 koňmi, nyní je ale třeba sáhnout do kapsy nejméně pro 329 900 Kč. Navíc je to o pouhých pět tisíc korun nižší cena, než na jaké v roce 2013 startovala Škoda Octavia. Ta ale byla větším vozem a disponovala 86 koňmi. To moc dobře nezní.

Na druhou stranu ale nelze ignorovat, kam se posunul trh. Za příklad poslouží Dacie, jejíž Sandero bude pro novou Fabii jedním z konkurentů. Také rumunská automobilka přišla s novou generací, která již dávno nestojí 170 tisíc korun. Místo toho startuje na 239 900 Kč, ovšem v té chvíli máte pod kapotou pouze 65 koní. A třeba manuální klimatizaci si nemůžete ani dokoupit, zatímco Fabia ji má ve standardu. Stejně jako multimédia Swing a 6,5palcový displej.

Pokud bychom tedy chtěli Dacii Sandero dorovnat na úroveň Škody, je třeba sáhnout po výbavě Comfort a přeplňovaném litrovém motoru s 90 koňmi. V té chvíli ovšem již budete platit 304 900 Kč, což již od základní ceny Fabie není až tak daleko. Jak je tedy patrné, slova o tom, že se Škoda přiblíží k rumunské automobilce, nebyla lichá. O zmenšení rozdílů se však postarala hlavně konkurence, neboť ani o dost dražší Fabia nezdražila o tolik jak Sandero.

Dále už jen dodáme, že za oněch 329 900 Kč dostanete kromě klimatizace, multimédií Swing a litrového motoru rovněž LEDková světla, elektrické ovládání předních oken a vyhřívaných zrcátek či výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce. Úroveň Style pak přihazuje malý kožený paket, zadní parkovací senzory, zadní okna v elektrice, tempomat, startovací tlačítko či dokonce vyhřívaná přední sedadla a multimediální systém Bolero s 8palcovým displejem. Platit ovšem již budete 359 900 Kč.

Zmínit ještě můžeme cenu slabšího motoru 1,0 TSI, za jehož 95 koní dáte na základním stupni Ambition 349 900 Kč. Sebevědomí nové Škodě Fabia narostlo, ovšem zbytek trhu je na tom podobně. A třeba za Peugeot 208 či Toyotu Yaris dáte dokonce ještě více. Lépe pak zejména kvůli tlakům EU nebude, načež můžeme s nostalgickou slzou v oku jen vzpomínat na rok 2014, kdy přišla Fabia třetí generace se základní cenou 234 900 Kč.

Nová Škoda Fabia startuje na českém trhu na 329 900 Kč. Ve srovnání s předchozí generací tak došlo na zdražení o 100 tisíc korun, přesto však vůz není bez šance. Zvláště proto, že směrem vzhůru se posunul celý trh včetně Dacie Sandero. Foto: Škoda Auto

