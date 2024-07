Srovnejte si nové Audi A5 s předchozí A4, kterou reálně nahrazuje. Uvnitř je chladné jako lednice před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi, koláž Autoforum.cz

Teprve při pohledu na „obě poslední generace” A4 se ukáže, jak evolučním směrem se Audi vydalo, obě auta jsou si dost podobná. Tedy zvenčí uvnitř byla útulnost nahrazena chladností.

Je poněkud smutným faktem popsaným i jedním z největších moderních es tohoto oboru, že řada dnešních automobilových designérů už neumí vzít do rukou tužku a několika tahy nakreslit podobu nového vozu. I tento obor ovládla digitalizace, a tak dnešní návrhy vznikají hlavně v počítačích se stále týmiž prioritami. I proto je třeba se smířit s tím, že soudobá automobilová produkce ztrácí svou specifičnost a klíčovým rozlišovacím prvkem se stává logo výrobce.

Potvrdilo se to ostatně nedávno, když BMW přišlo s novou řadou 1. Kdyby na tento hatchback v Mnichové nenalepili tradiční modro-bílý emblém, nejspíše by jej řada lidí zaměnila za novou Kiu. Či také za modernizovaný Ford Focus. Příslušnost k mnichovské automobilce by ale nehádal už pomalu nikdo, tak jako by bez čtyř kruhů nemuselo být jasné, že 4 820 milimetrů dlouhá novinka z Ingolstadtu je novým Audi A4. Byť toto alfanumerické označení již na voze nenajdete, Němci je změnili na A5.

Automobilka se hrátky se jmény snaží ještě víc umést cestičku bateriovému pohonu, neboť jméno A4 dostane docela jinak koncipované elektrické auto. Podle nás tím Audi poškodí prodejní potenciál obou verzí, ale to dnes nechme stranou. Tentokrát se chceme věnovat hlavně designu novinky, který je nakonec méně specifický, než se zprvu dálo. Přímé srovnání s předchozí iterací vozu navíc ukazuje, jak evoluční vzhled auta mezigeneračně je - samostatně se zdál být ať příliš „kulatý“, ona ale značným zakulacením prošla už A4 B9, nová A5 B10 jen pokračuje v cestě stejným směrem.

Vůz tak dál ztratil výraz a když u něj došlo na záměnu loga za modrý ovál Fordu, nejspíš by řada lidí tipovala, že jde o nové Mondeo pro Čínu. Audi si přitom za novou generaci bude jistě účtovat daleko víc, ideální asociace to tedy není. Jakkoli z boku se již na A5 kouká daleko lépe. A rovněž zadní partie působí jako originální, někdejší nadčasová elegance se ale už nezdá být přítomna.

Největší problém ale máme asi s interiérem, kde došlo na eliminaci fyzických tlačítek a zvětšení dotykových displejů. Nebýt přitom loga na volantu, příslušnost k Audi by zde netipoval snad už vůbec nikdo. Zrovna tato značka ovšem byla v případě kabin dávána zbytku světa za příklad, A4 B9 má velmi příjemný, útulný interiér. Novince je vlastní jakési vizuální odcizení - uvnitř si nyní budete připadat jako v designovém hotelu, nikoli jako u sebe doma.

Samozřejmě, hodnocení těchto aspektů je velmi subjektivní, a tak si názor udělejte sami. Fotky níže, které vám pojetí stejných partií obou aut vykreslí bok po boku, jsou vám k dispozici.

Nové A5 vizuálně nezklame, ale ani neohromí. Vzhled zevnějšku více evoluční a přesto méně osobitý, než se zdá, uvnitř auto působí chladněji. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

