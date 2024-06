Srovnejte si nové BMW 1 s tím starým. Nejvíc ale zaskočí podobnost s Kiou, která dřív BMW sama kopírovala včera | Petr Prokopec

Hovořme o bumerangovém efektu svého druhu, když se automobilka, jejíž auta se stala zdrojem inspirace pro jednoho z konkurentů, nakonec sama vzhlédne v autě, který onen soupeř z původního zdroje vykřesal.

Když jsem dával dohromady představení nového BMW řady 1, přišly mi tvary mnichovského hatchbacku až překvapivě důvěrně známé. Stály za tím hlavně čelní partie, neboť automobilka pouze v případě designového základu přišla s tradičními ledvinkami rozdělenými napůl. Stačí však zvolit provedení M135 xDrive či osadit verze 118d, 120d a 120 paketem M Sport, a rázem chromová prostřední linka „bere kramle“.

Co vám vůz v té chvíli připomíná? Bude to bez odměny, je hodně podobná Kie Ceed třetí generace, jak si všimli i kolegové z Carscoops. Nejde jenom o masku, ale i ztvárnění a umístění světel, vzájemná pozice těchto prvků, některé další nápady na přídi... Uvážíme-li, že to kdysi byla Kia, která byla osočována z toho, že BMW svou „piškotovou” maskou a dalšími prvky kopíruje, je docela absurdní, že nyní BMW - ať už vědomě nebo ne - napodobuje to, co nakonec u Kie dali dohromady. A snad stvořili i něco hezčího než přímo BMW.

Ve srovnání s Korejci totiž Němci sáhli po ošklivější verzi čelní masky, jejíž střed totiž osadili lesklým černým plastem, za kterým se skrývají senzory asistenčních systémů. Jeho strany pak „zdobí” vertikální i zešikmené lamely, zatímco do centrálního otvoru předního nárazníku se nastěhovaly horizontální. Rázem zde tak máme jednu z nejpřeplácanějších přídí současnosti, která vedle nadčasově elegantního Korejce působí jako pěst na oko. I když tedy ledvinky oproti minulosti doznaly zmenšení, rozpačité dojmy to nespraví.

V tomto ohledu lze vzpomenout na předchůdce, který sice působil otyle, ovšem stále působil z dálky, z blízka i z jakéhokoliv úhlu jako pravověrné BMW. Čtvrtá generace je ale hlavně při pohledu z boku zcela zaměnitelná s jakýmkoliv hatchbackem, ať již budeme pokračovat ve srovnání se zmiňovanou Kiou, nebo do rovnice zařadíme třeba Ford Focus. Asi nejuspokojivější je tak pohled na záď, která je jediná originální. Zároveň lze také jednomyslně potvrdit, že jde o posun směrem k lepšímu oproti třetí generaci.

Co se týče interiéru, zde platí, že v jednoduchosti je síla. Jenže na toto téma najela řada 1 již v roce 2019. U novinky se uklízelo v ještě větší míře, to je však možná poněkud na škodu. Nejen proto, že ovládání některých funkcí bude mnohem složitější, byť otočný ovladač systému iDrive ještě zůstal zachován, ale i z toho důvodu, že řada 1 nyní působí neosobitým dojmem. Jde samozřejmě jen o náš názor, ale když se podíváte na snímky níže, jistě budete souhlasit s tím, že třetí generace působí hřejivěji. A dnes už vlastně stará Kia Ceed ještě víc.

I když ale budete zvedat ruku pro mnichovskou novinku, stále je tu jedna opravdu klíčová piha na kráse. Jak asi tušíte, řeč bude dále o cenách, které ostatně nejsou lidové ani dnes. Ve srovnání s novinkou ale BMW 118i startující na 760 500 Kč ještě bylo levné, stejně jako verze 118d, za kterou bylo třeba dát 873 600 Kč. Slabší diesel je ale u generace čtvrté k dispozici od 38 200 Eur, tedy od zhruba 941 tisíc korun. To je opravdu razantní let směrem vzhůru.

Benzinový základ, tedy BMW 120, lze pořídit od 37 900 Eur (asi 933 tisíc Kč), ani v tomto případě nelze hovořit o láci. Navíc je třeba dodat, že nová generace již nedisponuje čtyřválcovým motorem, nýbrž tříválcovým. To pak sice má mild-hybridní podporu, bez ní by se ale řada lidí jistě obešla. Zvláště když 48voltová baterie ubírá část zavazadelníku, pod jehož podlahu byla nainstalována. Nemají ji pouze verze 118d a M135, kdy druhá zmíněná startuje na 56 200 Eur (cca 1 384 000 Kč).

Zbývá už jen dodat, že za BMW 120d dáte minimálně 40 500 Eur (asi 997 tisíc Kč). Veškeré částky jsou navíc spojené s německým trhem, kde se platí 19procentní daň z přidané hodnoty. U nás tedy dost možná nová jedničková řada zamíří ještě o chlup výše. To ale již může autu připomínajícímu dekádu starou Kiu nadělat nemalé problémy. Zvláště když v roce 2017 jste za stejné peníze, jaké dnes dáte za M135, měli BMW 520d. Tedy sice méně výkonný, ovšem o dvě třídy větší, prestižnější vůz a z hlediska tradic bavorské automobilky i nesrovnatelně pravověrnější vůz.

Která řada 1 se vám líbí více, ta dosluhující, nebo nová? Foto: BMW



Bez ohledu na váš názor si můžeme říci, že novinka vizuálně hodně připomíná Kiu Ceed, která kdysi chtěla být vnímána právě jako BMW. Jak absurdní. Foto: Kia

