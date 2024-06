Stellantis ve velkém topí pod kotlem spalovacích motorů prostě proto, že nemá jak jinak využít výrobní kapacity včera | Petr Miler

Pokud se divíte, že Stellantis poslední dobou ohlašuje doplnění či zachování nabídky spalovacích motorů u tolika modelů, navíc často už i existujících, nejde tu jen o zájem a nezájem o samotná auta. Ekonomická realita firmu dohání i jinak.

Jestli jsme někomu nikdy moc nevěřili, že to s přechodem jen na elektrický pohon myslí vážně, pak jde o automobilky koncernu Stellantis. Jeho šéf je k elektromobilům jako jedinému řešení dlouhodobě velmi kritický a nejde daleko pro silná slova. Říká, že EU vybrala špatnou technologii, která způsobí krvavou lázeň, přechod jen na elektřinu se současnými bateriemi není rozumně možný a nejnověji dokonce použil frázi o „příšerném nařizování elektromobilů”. Carlos Tavares je mimořádně inteligentní a schopný manažer a musel by být psychicky těžce nemocný, kdyby tohle - a mnohé další - říkal jeden den a druhý vedl jím řízené automobilky k tomu, aby na tak mocně kritizované řešení stejně vsadily všechno.

Nic takového také neudělal a loni v listopadu jasně řekl, že koncern je připraven vrátit se ke spalovacím autům prakticky okamžitě. Tavares prostě hraje chytře - nejde proti politickým elitám, současně se ale řídí zdravým rozumem. Snad všechna současná elektrická auta koncernu Stellantis tak mohou být i spalovací, jsou na to připravena, stačí využít beztak hotovou techniku a poskládat ji dohromady.

Když se tedy v poslední době ukazuje, že elektrický pohon není zase takové terno, Stellantis okamžitě topí pod kotlem spalovacích motorů ve velkém. I u nás třeba televizní reklama na jinak elektrický Peugeot hlásá, že k dispozici je také se spalovacím motorem, ale to je spíš úsměvná hříčka. Podstatnější je, že starší i nové modely mají najednou všechny spalovací motory - nová Lancia Ypsilon, starší Jeep Renegade nebo nejpřevratněji nyní už i roky prodávaná nová pětistovka od Fiatu najednou míří tím směrem.

Probírali jsme to horem dolem jako pochopitelnou reakci na neprodejnost drahých a nepraktických elektrických verzí, ale to není celá realita. Právě vrácení spalovacího pohonu Fiatu 500, teď už oficiálně potvrzený krok, odhalilo širší souvislosti, jak poznamenává Focus. Stellantis trápí ještě jiný problém - nevyužívá svých výrobních kapacit, což by jej snadno mohlo stát mnohem víc než pokuty za překračování limitů CO2. A tak raději bude vyrábět to, co má reálnou šanci prodat, i když to neodpovídá jeho původním záměrům.

Je to stejný pohled na věc z druhé strany. Nejde tu jen o to, že když budete vyrábět nechtěná elektrická auta, neprodáte je a dožene vás to oněmi „neprodeji” a bujícími skladovými zásobami. Když je v reakci na omezenou poptávku přestanete vyrábět, zbydou vám nevyužité továrny, nevyužité lidské zdroje, prostě kapacity všeho druhu, což vás zase bude ruinovat. Říkáme to pořád dokola: Bez zákazníka na konci nelze žádný byznys provozovat, rozhodně ne tak velký, jako je ten automobilový.

Proto Stellantis raději otočil a vrací do nabídky klasiku v podobě spalovacích variant, je to pro něj menší problém než vnucovat neprodejné. I v Itálii tedy dál pojede výroba benzinových motorů a aut, která je budou hostit - v továrně Mirafiori v Turíně to bude znovu dominantní typ produkovaných vozů.

Návrat Fiatu 500 ke spalovacímu pohonu je velkou kapitulací elektrických plánů. Mateřský Stellantis tím řeší nejen nedostatek poptávky, ale i nevyužité výrobní kapacity.

