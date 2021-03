Studie ukázala, kde se nejvíc podvádí se stavem tachometrů ojetin, Češi překvapili před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Petr Prokopec, Autoforum.cz

Stáčení tachometrů a jiné formy manipulace s historií ojetých aut se zdají být českým národním sportem, podle dat společnosti Carly tomu tak ale není. Existují i horší země.

Zapadá to do obrazu vychytralého Čecha švejkovského typu - však proč v kůži autobazaristy hledat na trhu hezké ojetiny a pak se prát o pár procent marže, když můžete z Německa přitáhnout „olítané” auto před smrtí, pohrát si s jeho tachometrem a inkasovat desítky? Spousta z nás už si zvykla brát tento přístup jako fakt a nepochybujeme o tom, že spousta lidí takto podvádí, pardon podniká. Obecně vzato to ale možná s Čechy nebude až tak špatné.

Naznačují to výsledky studie společnosti Carly, která dává stav v jednotlivých zemí Evropy do souvislostí. A pokud závěrům máme věřit, pak míra stáčených tachometrů je u nás v podstatě stejná jako v sousedním Německu či Polsku, jehož reputace je na tom dokonce ještě hůře než ta naše. Kromě falšování skutečného nájezdu jsou totiž naši sousedé spojováni rovněž s rozprodáváním aut ukradených na „západě“, stejně jako s mnoha padělky originálních komponentů.

Do studie společnosti Carly byla zařazena data týkající se zhruba milionu aut, se kterými lidé jezdili v loňském roce. Současně muselo jít o vozy, které mají instalovaný její modul OBD. Právě ten umí zjistit mnohé nesrovnalosti ve skutečné a deklarované historii vozu. A podle těchto dat je na tom hůře než ČR nejen Itálie, ale třeba i Francie, Británie či celá Skandinávie.

Úplně nejhůře jsou na tom pak východní a jihovýchodní kouty Evropy, nejvíce Bulharsko a některé balkánské země. Je pochopitelně možné, že tomu tak je, nakonec kilometráž zaznamenávaná při STK a různé aplikace dovolující sledovat vývoj stavu tachometru při různých příležitostech (např. i při servisních kontrolách) online na základě VIN dělá podvody mnohem složitějšími a ne v každé zemi něco takového funguje. Přesto bychom byli obezřetní zejména u dovezených aut, u nichž se nedaří podobnou historii zjistit - potkat je dříve mohlo doslova cokoli.

Společnost Carly zanalyzovala data o historii milionu aut v provozu na jejichž základě stvořila mapu odhalující, kde se nejvíce stáčí tachometry ojetin. Česko dopadlo překvapivě dobře. Grafika: Carly

Zdroj: Carly

Petr Prokopec