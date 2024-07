Také luxusní Korejci narazili se svými elektrickými plány, vrací se zpátky ke spalovacím motorům dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Genesis

Uběhly jen tři roky od chvíle, kdy oznámili, že od roku 2025 budou představovat jen vozy s bateriovým pohonem. Dnes jako všichni ostatní vidí, že to je utopie, a tak se i Korejci z Genesisu vrací k vnitřnímu spalování.

Nikdy nepochopíme, jak k tomu mohli svolit, když se ale politici před pár léty začali vidět budoucnost jen v elektrickém pohonu aut a zavládlo kolem něj ničím nepodložené všeobecné veselí, zavedení výrobci z valné většiny došli k závěru, že se spalovacími auty je za pár let amen. Přestali se zajímat o technickou realitu, přestali se zajímat o ekonomickou realitu, přestali se zajímat o preference zákazníků a odstartovali novodobé závody ve zbrojení, kdy se předháněli v tom, kdo rychleji a intenzivněji přejde jen na výrobu elektrických aut. Řeč byla obvykle o jednotkách let.

Že něco takového nemůže skončit úspěchem, jsme upozorňovali od počátku, i samotnými automobilkami jsme ale byli nezřídka zesměšňováni a upozaďováni. Uběhlo několik roků, naše predikce se vyplňují prakticky do puntíku, zesměšňováni a upozaďováni jsme ale jen víc. Proč lidé z automobilového průmyslu v tomto ohledu z valné většiny ztratili smysl pro realitu, nejsou schopen připustit si svá selhání a jen zřídka dokážou otevřeně říci, že šlo o „pitomé vize” a znovu si začít vážit těch, kteří viděli víc než oni, nám uniká. Realitu tím ale ani tentokrát nezmění a někteří už fakticky svá dřívější rozhodnutí přehodnocují, další to nevyhnutelně čeká.

Automobilky jako Mercedes, Ford nebo General Motors už nesmyslné plány odpískaly, nejnověji se k nim přidává korejská značka Genesis, tedy luxusní odnož Hyundai. Také v jejím případě došlo na absurdní vizi, když teprve před třemi roky oznámila, že od roku 2025 bude představovat už jen auta s ryze elektrickým pohonem. Dosavadní modely se spalovacími motory by pak jen dožily své výrobní cykly. Celé portfolio tedy mělo být záhy tvořeno už jen elektromobily, které by se do roku 2030 postaraly o 400 tisíc prodaných aut ročně. Bylo to skutečně naivní, a tak už nic z toho neplatí.

„Před lety jsme předpokládali, že elektrická éra přijde opravdu velmi rychle, a my jsme se v ní chtěli stát lídrem,“ řekl k věci šéf značky Mike Song. A kolegům z Top Gearu prozradil, že priority Genesis jsou nyní jinde. „Elektrifikace je stále naší vizí. Stále budeme nabízet stoprocentně elektrifikovaná vozidla, ale trh a zákazníci nyní volají po hybridech více než po ryzích elektromobilech,“ dodává s tím, že s takovými modely má značka přijít „co nejrychleji“.

Je to znovu ohýbání reality, ale aspoň už ne tak intenzivní. Přirozená poptávka po hybridech se limitně blíží nule, skoro nikdo nechodí do autosalonů s požadavkem na hybridní auto, něco takového má málokdo důvod preferovat. Lidé dál žádají auta s vlastnostmi ryze spalovacích vozů a hybridy jsou obvykle jakýmsi „posledním útočištěm” před elektrifikací. A pro automobilky je to ještě přijatelná cesta, neboť s hybridním pohonem mohou emise CO2 na oko snížit víc než s tím čistě spalovacím. Hybridy tak prochází jako z nouze ctnost, jako přijatelný kompromis pro obě strany, projevem ryzího uspokojování přání klientů nejsou.

Buď jak buď Korejci rychle pochopili, že sázka na elektrickou kartu by je přivedla na buben, a tak se vrací ke spalovacím motorům, které zůstávají podstatou jakéhokoli hybridu. Práce na takovém pohonu ostatně odstartovaly už loni, přičemž jeho základem se stane 2,5litrový čtyřválec. Podle všeho ale v prvé řadě nepůjde ani o plug-in hybridní agregát, nýbrž klasický hybrid či dokonce mild-hybrid, tedy skutečně téměř ryze spalovací motor. A součástí nového plánu je nasadit jej pod kapotu všech aut, která Genesis nabízí. Jedna hloupá vize zkrátka opět padla tak, jak od začátku musela. Kdy se přidají další?

Ani elektrické GV70 zjevně neláká tak, jak by mělo, Korejci tak stáčí svou pozornost od elektromobilů zpět ke spalovacím motorům. Jaké překvapení. Foto: Genesis

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec

