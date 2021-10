Tesla po problémech stáhla z aut nové autonomní řízení, Musk si svou reakcí naběhl na vidle před 7 hodinami | Petr Prokopec

Už fakt, že se to stalo, je sám o sobě problematický, do horké vody se ale automobilka dostává zejména kvůli slovům svého šéfa. Podle něj není možné systémy otestovat před tím, než je nasadí to aut, něco takového by si nikdo jiný nedovolil vypustit z úst.

Již nějakou tu dobu naznačujeme, že systém Full Self-Driving Tesly spíše škodí než pomáhá. Kvůli zavádějícímu názvu jeho uživatelé očekávají technologii, která neexistuje a která dost možná nikdy existovat nebude. Záběry z provozu opakovaně ukazují, že auta se pohybují ve skutečném světě velmi neobratně a nevyzpytatelně a nedokážeme si představit, že by kdy Tesla za následky jednání takového systému převzala. Nakonec i sama musela přiznat, že poslední verze FSD má k dokonalosti tak daleko, že ji ani nemůže nechat „v oběhu“.

„Ve verzi 10.3 vidíme nějaké problémy, prosto se dočasně vracíme k variantě 10.2,“ uvedl nově na Twitteru šéf kalifornské automobilky Elon Musk. A jedním dechem přidal slova, která nelze považovat za nic jiného než za výsměch úřadům i zákazníkům. Tesla jimi totiž potvrzuje, že do provozu pouští nevyzkoušenou technologii, a to jen proto, že do řádného vyzkoušení ve vlastní režii nechce investovat peníze. Právě proto si z veřejnosti udělala testovací králíky.

Ponechme přitom stranou skutečnost, že de facto platíte čtvrt milionu korun za systém, jehož se stáváte spoluvývojářem, díky čemuž by Tesla naopak měla platit vám. Za pozornost stojí hlavně ona slova. „Je nemožné otestovat veškeré konfigurace hardwaru za všech podmínek při zachování interních standardů kvality,“ řekl Musk. To už není ani kontroverzní prohlášení, to je prostě lež, kterou si šéf Tesly doslova naběhl na vidle.

Poukazuje na to i profesor Philip Koopman, který patří mezi přední světové experty právě v oblasti autopilotů. K tomuto tématu vydal již stovky publikací, přičemž dané téma vyučuje také na Carnegieho univerzitě. Na Muskova slova pak správně zareagoval tím, že něco takového rozhodně není nemožné, Tesle se jen nechce něco takového dělat. „Ne, není to nemožné. Znamená to jen, že se nechtějí obtěžovat adekvátním testováním softwaru schopným ohrozit lidský život, než jej zpřístupní nekvalifikovaným testerům, čímž ohrožují ostatní účastníky provozu,“ řekl Koopman a dodal, že je sice rád, že nejnovější verzi stáhli, tento postup ale silně naznačuje, jak nezodpovědně při nasazování nových verzí postupují.

Zda z toho Tesla bude mít problémy u úřadů, je otázkou. Jisté však je, že největší fanoušci značky s Koopmanem či s námi budou souhlasit až ve chvílích, kdy jim bude zbývat posledních pár sekund života.

Tesla již připouští, že na veřejné silnice posílá autonomní technologii, kterou se ani nepokusila adekvátně otestovat. A udělala si pokusné králíky ze svých zákazníků, kteří ji za to dokonce ještě platí, i všech ostatních, kteří jsou toho nevědomky účastni na silnicích. Ilustrační foto: Tesla

No, it's not "impossible." It just means they can't be bothered to do sufficient testing of life-critical software before deploying it to unqualified testers, putting public road users at risk.

Yes, glad they rolled it back. But this strongly suggests irresponsible deployments. https://t.co/6RbPPcFrF9 — Philip Koopman (@PhilKoopman) October 24, 2021

Zdroj: Philip Koopman@Twitter

