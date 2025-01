To byste nevymysleli. BMW se spojilo s Teslou a Číňany, společně žalují EU kvůli jejím krokům proti čínským autům včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Na vznik některých spojenectví byste si předem opravdu nevsadili. A tohle patří mezi taková. Někdy zjevně skutečně stačí společný nepřítel, aby z rivalů udělal přátele. V tomto případě je to Evropská unie a její válka vyhlášená čínských autům.

Evropská unie touží po rozmachu elektromobility, čehož by mohla dosáhnout podobně jako Čína, kdyby tyto vozy dovolila místním automobilkám levně vyrábět. Nic takového ale nedělá a místo toho skrze další součásti své nejen zelené politiky dokonce uměle zdražuje další relevantní vstupy.

Jsme tak svědky postupné likvidace tradičních levných zdrojů elektřiny, které jsou uměle zdražovány s politikou emisních povolenek a protežování solární a větrné elektřiny. Zapověděli jsme si levný plyn, auta zatížili ve světě neopakovanými regulacemi všeho druhu a k tomu si nevídaně zregulovali pracovní trh. Starokontinentální auta tak nemohou být levná, aniž když jsou spalovací, natož když jsou elektrická.

V důsledku toho se zákazníci začali stále více dívat směrem k čínským vozům, které jsou ze značné míry elektrické. Z toho by Brusel teoreticky mohl mít radost, neboť by se lépe plnily jeho plány na plošnou elektrifikaci, jenže EU zjistila, že její tlak by vedl k potření místního průmyslu, zavírání místních továren, propouštění zaměstnanců a koncům mnoha firem. Či jejich stěhování do zahraničí.

Inteligentní politik by v takové chvíli přemýšlel, jak udělat Evropu znovu konkurenceschopnou, bruselský politik ale vymyslí, jak efektivněji fungující konkurenci nahází maximum klacků pod nohy. Proto loni došlo na zvýšení cel na elektromobily z Číny, což EU vysvětlila tím, že tak vykompenzuje neférovou pomoc, kterou jejich výrobci dostávají od čínské vlády. Asi zapomněla, že tu jejich výrobcům jinými prostředky sype peníze do kapes též.

Pikantní ovšem je, že tím Brusel netrestá jen Číňany. Kvůli evropské drahotě totiž svá auta vyrábí za velkou zdí také řada nečínských výrobcům, mj. BMW s dceřiným Mini nebo Tesla. Mnichovská automobilka se proto nyní spojila se značkami Geely, BYD a SAIC a na EU podává žalobu, jak informuje Bloomberg. K té se navíc přidala i zmíněná Tesla, který svůj pořád klíčový Model 3 montuje hlavně v Šanghaji, a proto i na něj dopadlo 7,8procentní zvýšení cla. Vznikla nám tak opravdu pozoruhodná aliance, kterou spojuje jediné - stejný nepřítel.

Jak vše dopadne, dnes nikdo nezkouší ani odhadnout. Nicméně soudní proces nemá být rychlá, trvat má až rok a půl. Tak dlouho přitom zejména Číňané čekat nehodlají, místo toho chystají i výrobní či spíše montážní expanzi do Evropy. Chery ostatně takto již využívá bývalou továrnu Nissanu ve Španělsku, zatímco BYD hodlá postavit fabriky v Maďarsku a Turecku. Další automobilky pak naznačily zájem mj. o podniky, které dříve nebo později uzavře Volkswagen.

Podobný krok pak ostatně chystá i BMW, které chce elektrické Mini vyrábět v Evropě od příštího roku. Jenže tím jej nevyhnutelně zdraží, na rozdíl od Číňanů, kteří hlavně klíčové komponenty jako baterie budou nadále vyrábět ve své domovině. Starý kontinent pak poslouží skutečně pouze jako montovna dovezených modulů, což značkám z Říše středu ponechá jejich cenovou výhodu.

Dostáváme se tím vším jen do stále absurdnější situace, ze které nás už dostane jen jedno - zpřetrhání absurdně zašmodrchaných sítí regulací a návrat k racionálnímu volnému soupeření různých řešení všeho druhu. Co všechno se ještě bude muset pokazit a rozvrátit, abychom se jej znovu dočkali?

Také Mini Cooper SE se kvůli nižším nákladům vyrábí v Číně, jako takový ale podléhá vyšším dovozním clům EU. Proti nim se mateřské BMW rozhodlo bojovat u soudu, spojilo se kvůli tomu s Číňany a Teslou. Foto: Mini

Zdroj: Bloomberg, Financial Times

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.