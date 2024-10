Tohle je asi poslední Porsche, pod které se podepíše mistr světa v rallye. Dál nemá turbo ani hybrid, dostalo i zadní sedadla před 3 hodinami | Petr Prokopec

Situace v automobilovém světě zašla tak daleko, že už i Porsche vychází víc vstříc jiným požadavkům, než jsou přání zákazníků. 718 končí, Macan je elektrický a i 911 je dnes hybridní. Verze GT3 ale zůstává sama sebou, přes drobné ústupky dokonce vyslyšelo volání části zákazníků po větší praktičností.

Elektrické Porsche Taycan jako takové mi nevadí a dokážu si představit, že bych s ním aspoň část svého ježdění s gustem obsloužil. Jenže to je poněkud povrchní pohled na věc, který zanedbává dlouhodobější negativa spojená s vlastnictvím tohoto auta. A teď ani nemyslíme technické problémy způsobující riziko požáru či nepříjemné potíže s brzdami, to spíš extrémní ztrátu hodnoty vozu. Nakonec tak vlastně nepřekvapí, když prodejci nakonec říkají, že podobná auta značku jen poškozují.

Taycanu ve výsledku zoufale dochází kupci, což si vyžádalo omezení výroby na polovinu. A situace se nelepší - Porsche za první tři čtvrtletí letošního roku prodalo po celém světě jen 14 042 exemplářů tohoto modelu, tedy o propastných 50 procent míň než loni ve stejném období. A něco takového je pro značku problém.

Zejména současné, vpravdě absurdní mechanismy EU se totiž starají o to, co nyní naplno pociťuje Fiat. Tedy v momentě, kdy neprodáte dostatek elektromobilů, musíte volit mezi omezením výroby spalovacích aut nebo jejich zdražením, abyste měli na pokuty spojené s jejich prodejem. V Zuffenhausenu se zjevně rozhodli pro duhou možnost, alespoň to tak vypadá při pohledu na facelift verzí GT3 a GT3 Touring. Obě totiž nově startují na 209 tisících Eur (cca 5,28 milionu Kč), což je oproti minulosti ohromný posun neospravedlnitelný ničím, co se stalo s autem jako takovým.

Když totiž verze GT3 před třemi roky přišla na trh, stačilo vám na její pořízení 170 969 Eur (4,32 milionu Kč). Nyní ke všemu za víc dostáváte míň, neboť ony přísnější regule donutily značku, aby se podívala na atmosférický plochý šestiválec. Ten i nadále produkuje 510 koní, ovšem nově musí dýchat skrze dva filtry pevných částic a dokonce čtyři katalyzátory. V důsledku toho ale točivý moment klesnul ze 470 na 450 Nm, i když došlo na instalaci hřídelí z GT3 RS, nové olejové chladiče nebo zrevidování hlav. Je to smutné, ale pořád je to asi lepší než akceptace zbytečného hybridu, který autu sebral ruční řazení a zdražil ho stejně.

Pohonnou jednotku GT3 je totiž dál možné spojit i se šestistupňovým manuálem (alternativou je sedmistupňový automat), přičemž druhá volba vám zajistí sprint na stovku za 3,4 sekundy a maximálku 311 km/h. V prvním případě pak k akceleraci potřebujete 3,9 sekundy, v důsledku oněch emisních změn tomu ovšem mohlo být ještě hůř. Značka proto zkrátila o 8 procent koncový převod. Že to následně prospělo třeba chování vozu v zatáčkách, je příjemný bonus. Nejvyšší rychlost přitom setrvala na 313 km/h.

Změny spojené s motorem jsou ale menší pihou na kráse, než je ono zdražení. I tak se dá předpokládat, že zájem bude nemalý, ostatně je to zřejmě poslední nejen model Porsche, ale i verze 911 (včetně GT3 RS a možná ještě Turba, které ale dosud v novém nebylo odhaleno), který lze označit za pravověrné. Ostatně je to asi také poslední varianta, se kterou je své jméno ochoten nadšeně spojit Walter Röhrl, dvojnásobný mistr světa v rallye.

Zůstaňme ale u novinek samotné GT3. Vůz dále vpředu dostal níže uchycené spodní lichoběžníky, což zredukovalo „potápění“ předku při brzdění. Jelikož se tím rovněž zvedl přítlak, bylo třeba upravit zadní difuzor, víko motoru a zadní vstupy vzduchu. Zároveň došlo na příchod nových kol, s nimiž jsou spojeny pneumatiky o rozměru 255/35 ZR20 vpředu a 315/30 ZR21 vzadu. Dle Porsche přitom u nových ráfků došlo na redukci hmotnosti o 1,5 kilogramu, zatímco samotné obutí nabízí vyšší přilnavost za mokra. Za příplatek jsou nicméně stejně jako dříve k mání semi-slicky zaměřené na jízdu na okruhu, byť stále legální i v případě provozu na běžných silnicích.

Do volitelné výbavy patří i pakety Weissach a Leichtbau, které dále redukují hmotnost (nejlehčí verze GT3 nyní váží 1 420 kg), hlavně skrze rozsáhlé využití karbonových vláken. V případě GT3 je přitom možné zvolit i ochrannou klec, zatímco pro GT3 Touring začalo Porsche vůbec poprvé nabízet také možnost instalace zadních sedadel, po čemž zákazníci nezřídka volali - však co je to za Touring pro dva a nic? Objednávky přitom bude možné začít s dealery sepisovat před koncem roku, první auta tak k majitelům dorazí až na jaře 2025.

Právě od příštího roku přitom platí ony přísnější regule, změny týkající se pohonného ústrojí a cen tedy skutečně mají co dělat hlavně s politickým tlakem. Otázkou ovšem je, co přijde příště - pokud to bude byť bez jen zmíněná hybridizace, bude už i nabídka Porsche plná kompromisů. I proto očekáváme, že se inovovaná GT3 bude prodávat velmi době - „poslední, kdo zbyli”, jsou dnes hodně v kursu...

911 GT3 a GT3 Touring za sebou mají facelift, který se dotkl i pohonného ústrojí. To musí plnit přísnější emisní regule, značka navíc evidentně již počítá s některými pokutami. A proto cenu zvedla opravdu výrazně, byť auto zůstává v tom principu nezměněné. Foto: Porsche

