Toyota zastavila prodej 10 dieselových modelů. Co za důvod skrývají „nesrovnalosti při testování", nikdo neví včera | Petr Prokopec

Tohle připomíná počátky Dieselgate Volkswagenu, japonská automobilka ale říká, že problém se netýká ani spotřeby, ani výkonu, ani točivého momentu. Tak v čem tedy ony nesrovnalosti, které si vyžádaly zastavení prodejů, vězí?

Loňský rok skončil pro Toyotu velmi dobře, japonský gigant v uplynulých dvanácti měsících prodal 11,2 milionu nových aut a stal se jasnou světovou jedničkou. Na celosvětový trůn usedl už počtvrté, přičemž náskok před druhým Volkswagenem je dvoumilionový. Automobilka pak logicky doufala, že letošek bude ještě lepší, vstup do nového roku se jí ovšem nepodařil ani zdaleka. Toyota totiž pozastavila prodej hned deseti různých modelů, které jsou osazené jedním ze tří dieselových motorů (2,4litrový a 2,8litrový čtyřválec a 3,3litrový šestiválec). Důvodem jsou „nesrovnalosti zjištěné při jejich testování“.

Pozadí celé kauzy je na první pohled poněkud úsměvné. Toyota totiž pověřila nezávislou firmu, aby prozkoumala blíže neupřesněné problémy spojené s fungováním vysokozdvižných vozíků a dalších průmyslových strojů, za nimiž stála divize značky TICO (Toyota Industries Corporation). Ta vyrábí i zmiňované diesely a právě u nich zjistila potíže. Proč je vůbec zkoumala, Toyota neříká, uvádí však, že došlo na pochybení během jejich certifikace. „Během tohoto procesu byl měřen výkon jednotkám používajícím odlišný software, než jakým jsou osazena auta určená pro masovou produkci,“ uvedla automobilka v tiskovém prohlášení.

Co to přesně znamená, nikdo neví. Toyota uvádí, že u motorů se nemá od certifikovaných hodnot lišit, výkon, točivý moment, spotřeba ani emise. Tak v čem je tedy problém, když zhruba 84 tisíc, kterých se má celá věc týkat, mohou být dál využívány? Na předání nových aut zákazníkům nedojde, neboť divize TICO pozastavila dodávky motorů Toyotě a stejně tak Toyota zastavila dodávky již hotových aut. Je to skutečně podivná věc.

Do automobilky navíc v reakci na oznámené podle agentury AP vtrhla policie, a to i když Toyota přislíbila úřadů,, že jejich zástupcům bude povoleno účastnit se nového testování přímo v továrně. Tu si pak hodlá v rámci separovaného vyšetřování proklepnout i japonský ministr dopravy. Ale co se tedy řeší, když nejde o žádný z klíčových parametrů motoru?

Nedává to smysl, přesto jde o Toyotu už o třetí skandál spojený s různými formami certifikace jejích aut v relativně krátkém časovém období. Před několika měsíci se totiž provalilo, že značka upravuje dveřní panely aut dceřiného Daihatsu, jenž míří ke crash testům, aby výsledky z nich byly co nejlepší. Z toho důvodu byly modifikovány i airbagy.

V roce 2022 pak byla nákladní divize Hino shledána vinnou v oblasti falešného testování emisí a spotřeby. V jejím případě šlo přitom o zásadní problém, neboť v kauze figurovaly jednotky prodávané od roku 2003. V tomto ohledu má současná kauza mnohem mladší kořeny, oněch 10 dotčených modelů, mezi které patří Hilux či Land Cruiser, se totiž vyrábí od roku 2020. Co se ale přesně stalo, nám zřejmě hned tak nikdo neřekne.

Jedním z dotčených motorů je 3,3litrový šestiválec, kterým je osazován současný Land Cruiser, stejně jako spřízněný Lexus LX500d. Co přesně je s ním ale špatně, nechápeme ze slov nikoho z dotčených. Foto: Toyota

