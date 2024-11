Tragické výsledky Audi za třetí letošní kvartál zaskočily i pesimisty, zisky celé skupiny se propadly o 91 procent včera | Petr Miler

/ Foto: Audi

Vzhledem vývoji na trhu a rozhodnutím Audi z posledních let se nic dobrého nedalo čekat, prodeje, obraty i zisky automobilky ale míří ke dnu mimořádným tempem. Firma čeká lepší zítřky, ale na základě čeho?

Ke krokům Audi z posledních let jsme velmi kritičtí. Hlavním důvodem není nic jiného než ztráta smyslu automobilky pro technickou realitu, přehlížení přání vlastních zákazníků a paušální tlak na směřování, které přinejmenším na mnoha místech světa nemůže přinést úspěch. I když situace se trh od trhu liší, už z českého počínání značky je naprosto zjevné, jak se svou nabídkou stále více míjí terč - letos u nás podle SDA prodala 66 elektrických aut z 3 118 vozů celkem, bavíme se tedy o dvouprocentním podílu na celkovém odbytu. Jediná budoucnost značky ve stínu těchto dat? Elektřina. Dominantní orientace jejích marketingových aktivit? Elektřina. Hlavní téma v showroomech značky? Elektřina.

Chce se to skoro nazvat derealizací, Audi totálně ignoruje to, co by dělat mělo, a dělá si to, co samo chce. A je přitom nesmírně agresivní, projevy chování některých zástupců značky třeba směrem k nám jsou před 22. hodinou večerní v podstatě nepublikovatelné. Ve výsledku má ale všechna tahle zabedněnost, kdy třeba většinu svých prostředků všeho druhu vrháte směrem k 66 prodaným autům za 10 měsíců, jediný následek - rostoucí neefektivitu fungování firmy. A ta je na jejích výsledcích stále více znát.

Automobilka zveřejnila své prodejní a finanční výsledky za třetí letošní kvartál za celou skupinu (tedy včetně Bentley, Lamborghini a Ducati) a jsou ještě mizernější, než čekali i velcí pesimisté. Firma to legračně svádí na „náročné podmínky na trhu, vysoce konkurenční prostředí a omezenou dostupnost dílů”, přeloženo do srozumitelné mluvy to ale znamená něco docela jiného: Slepá sázka na elektrická auta, zanedbávaní na okraj nabídky vytlačovaných žádaných modelů a ztráta části image pramenící z ignorace preferencí zákazníků. Sám mezi zákazníky Audi nepatřím, ale poznal jsem za uplynulé roky dost lidí, kterým se chování značky k nim zajídá natolik, že se od ní někdy i po několika dekádách odvrátili.

Nejhorší jsou ale nakonec ony faktické dopady. Však si vzpomeňte, kdy naposledy Audi přišlo se skutečně žádoucím novým autem? Pomineme-li udržování dávno vyvinutých povedených modelů typu RS3 v nabídce, není prakticky o čem mluvit. Nová Q7 není nová, nová A5 je faceliftovaná A4, nová A7 bude faceliftovaná A6, elektrické nesmysly se jmény kdysi žádaných vozů nic nezmění a konec modelů typu R8 jen přilévá olej do ohně pálení dobrého jména. Audi je zřetelně na sestupné trajektorii, znát je to i na detailech a obchodní i ekonomické výsledky tomu odpovídají.

Automobilka za třetí letošní kvartál prodala po celém světě jen 407 390 aut, což je o 16 procent míň než loni. Dolů šlo v této míře samotné Audi, ještě hůř na tom bylo Bentley (-35,6 %), trochu lépe Ducati (-8,1 %). Jen Lamborghini dál roste (+18,7 %), jeho 2 853 prodaných aut ale na celkové výsledky nemá prakticky žádný vliv.

A nejde o žádný kvartální výkyv, jen prohlubování dosavadního negativního trendu, který se s Audi vleče od počátku roku. Za tři kvartály je automobilka prodejně dole o 11 procent, přičemž o mizérii může hovořit v USA (-16,8 %), Evropě (-9,8 %) i Číně (-8,5 %). Není v podstatě místo ani typ aut, se kterými by se značce dařilo, dokonce i její milované elektromobily jsou meziročně s prodeji o 8,9 procenta níž a jejich podíl na celkovém odbytu klesl na pouhých 8,8 %. Pět let před zamýšleným přechodem jen na něj?

Nejtragičtější jsou ale nakonec ekonomické výsledky, které tohle všechno reflektují. Provozní zisk skupiny se propadl o masivních 91 % na pouhých 106 milionů Eur. Automobilka znovu má vysvětlení, tuto ránu spojuje i s „náklady na restrukturalizaci v důsledku reorganizace bruselského závodu Audi”, který začátkem příštího roku nadobro zavře. Ale znovu - co se v Bruselu vyrábělo? Jen elektrické modely, o které nebyl zájem, přičemž do úpravy fabriky na jejich produkci automobilka nasypala spoustu peněz jen před pár léty. Je to pořád následek jedné a té samé riskantní sázky.

Firma do budoucnosti přesto hledí s optimismem, letos prý představila 15 nových modelů a další brzy přijdou. Ale co změní? Lze něco čekat od nesmyslů typu elektrických A4 a A6? Nebo bývalých A4 a A6 předělaných na A5 a A7 dalšími velkými facelifty? Tohle pro Audi nefungovalo doteď a musel by se stát zázrak, aby to příští rok fungovat začalo.

Šéf Audi a jeho „Vorsprung” skrze elektrická auta si dál vybírá svou daň. Na co Audi ještě čeká, než změní své směřování? Foto: Audi

Zdroje: Audi, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.