Trápící se Rivian odhalil svou budoucnost včetně svérázného Lancio-Nivo-Golfu. Zda se jí dožije, je otázkou před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Tohle je zajímavé auto, které připomíná hned několik legendárních vozů 70. a 80. let minulého století. A není jediné, novinky ovšem mají dorazit až v roce 2026. Do té doby chce firma přežít se svou prvotinou, kterou bude vyrábět už jen ve dvou směnách, navíc jen ve své staré továrně.

Pro automobilku Rivian nebyl vstup do letošního roku vůbec jednoduchý. Značka totiž nezvládá plnit prodejní i výrobní cíle, a tak musí propouštět. Lidé, kteří pro ni pracovali, ovšem vyhazov berou spíš jako vysvobození, neboť prostředí ovládal chaos natolik, že si nikdo nebyl jistý tím, co přijde v další minutě, natož pak za měsíc. Vedení společnosti se totiž ukázalo být značně nezkušeným. A místo toho, aby drželo náklady a zaměstnance na uzdě, rozhazovalo peníze investorů na všechny strany. Navíc již v době, kdy Rivian ještě nic nevyráběl a nemohl se tak spolehnout na příjmy z prodeje.

Je tedy otázkou, co přijde v příštích letech. Zvláště proto, že značka na každém prodaném kusu dosud prodělávala nemalé peníze. Šéf společnosti RJ Scaringe ovšem nadále věří ve světlé zítřky, jenž se mají opřít o zcela nové pilíře. Rivian totiž odhalil dlouho očekávaný model R2, který bude podstatně levnější než firemní prvotina a jenž by měl rozšířit okruh zákazníků. Jen u tohoto SUV však výrobce elektromobilů nezůstal, místo toho vyrukoval dokonce s ještě níže položenými modely R3 a R3X. A ani to nejsou veškeré novinky.

My si nejprve posvítíme na R2, který velmi pravděpodobně rozhodne o tom, zda Rivian přežije či nikoli. Jde totiž o konkurenta Tesly Model Y, jenž se loni stala jedním z nejprodávanějších aut vozem světa (o prvenství se hlásí ona i Toyota se svou Corollou). Ve srovnání s ní má novinka startovat o trochu výš, a to na 45 tisících dolarech (cca 1 044 000 Kč). Zda tomu ale skutečně bude, je ve hvězdách. I když se totiž objednávkové knihy již otevřely, první zákazníci mohou se svými vozy počítat až v prvním pololetí roku 2026. Do té doby se může stát mnohé, ostatně jednou z jistých věcí je facelift Modelu Y, který je prakticky za rohem.

R2 měřící 4 715 milimetrů na délku by se se soupeřem měl vypořádat v rámci dynamiky, vrcholná verze se třemi motory prý zvládne stovku pod 3 sekundy. Zrovna tato schopnost logicky k záchraně planety nepovede, to ale vlastně již není překvapivé. Danou nesrovnalostí se tedy dále nebudeme zabývat a místo toho dodáme, že R2 bude k mání také se dvěma jednotkami, stejně jako ryzí zadokolka s jedním motorem. Bez ohledu na zvolenou verzi má nicméně dojezd vždy činit alespoň 483 km. Tedy v laboratořích, nikoli v reálném světě.

O kapacitě baterií zatím automobilka nemluví, kromě hnacího ústrojí je ovšem bude „vycucávat“ také autonomní řízení. R2 je přitom osazen 11 kamerami a 5 radarovými senzory, které mají řidiči umožnit sejmutí rukou z volantu - zjevně tak půjde o systém úrovně minimálně SAE3. Uvnitř přitom novinka Rivianu počítá s menším digitálním přístrojovým štítem a rozměrným centrálním displejem. Scaringe dále uvedl, že R2 byl vyvinut i s ohledem na kritiku majitelů modelu R1. Ti požadovali odkládací schránku před spolujezdcem, pročež nyní mají k dispozici hned dvě.

Zajímavé je, že R2 se měl začít vyrábět v nové továrně značky v Georgii. Nicméně její výstavba byla nyní odložena na neurčito, místo toho má novinka sjíždět ze stejných linek v Illinois, kde se již vyrábí R1. Scaringe uvedl, že tento krok automobilce umožnil dřívější zahájení produkce a zároveň jí ušetří půlku ze zvažované investice ve výši 5 miliard dolarů (116 miliard korun). Továrna v Illinois přitom prošla reorganizací, díky čemuž zvládne při dvousměnném provozu vyrobit stejné množství aut jako dříve při třísměnném.

Přesunout se můžeme k modelům R3 a R3X, o kterých toho Rivian zatím mnoho neřekl. Dá se to ovšem pochopit, neboť dorazit mají až po R2. Mluvíme tu tedy o budoucnosti, na kterou dost možná ani nedojde. Pokud však ano, pak bude možné u obou verzí počítat s rozvorem 2 800 mm, který je o 135 mm kratší než u R2 a o 275 mm kratší než u R1. Znovu se přitom počítá s jedno-, dvou- a třímotorovou verzí, největší paket baterií pak bude spojen s dojezdem vyšším než 480 km.

Základní modely značky pak mají disponovat stejnou úrovní autonomního řízení jako R2, přestože budou startovat ještě níže. Nic bližšího ale Rivian již neuvedl, načež můžeme už jen prohodit pár slov o designu. R3 a R3X totiž v nemalé míře připomínají hatchbacky z 80. let minulého století, ať již jde o Volkswagen Golf, Lancii Delta či Renault 5. Na mysl vám může přijít také východoevropská produkce, především někdejší jugoslávské Yugo či dokonce ruská Lada Niva ze 70. let.

Jelikož jsou hlavně hot hatche z této éry v současnosti stále populární, mohla by daná asociace Rivianu jen pomoci. Znovu je ale třeba připomenout, že na příchod nejmenších modelů značky si budeme muset hezky dlouho počkat. Tedy pokud automobilka vůbec letošní a příští rok přežije - pokud bude dál prodělávat skoro milion na každém prodaném voze, může to být docela oříšek.

Rivian překvapivě nepřišel jen s očekávaným modelem R2, ale rovněž s novinkami R3 a R3X, jenž připomínají auta z 80. let. První SUV má nicméně dorazit až v roce 2026, což sice není příliš vzdálená budoucnost, ovšem zda se jí značka dožije, je nejisté. Foto: Rivian

Zdroj: Rivian

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.