I u nás kdysi oblíbený Chevrolet končí bez nástupce, léta ho nechali trápit v nehostinném prostředí

U nás o přízeň nikdy zcela nepřišel, trh opustil v důsledku administrativního rozhodnutí. Přesto ještě další roky zkoušel prorazit v USA, kde v prodeji zůstal, po letech marného trápení už jej ale nečeká nic než odchod na věčnost.

Není tajemstvím, že Evropané milují hatchbacky. Respektive milovali, neboť i na starém kontinentu začínají vládu přebírat SUV. Ty ještě větší měrou dominují ve Spojených státech, kde někteří výrobci vedle pick-upů nesází pomalu na nic jiného než právě na SUV. Neznamená to pochopitelně, že by hatchbacky byly v zámoří zcela mimo hru, najít si takový počet zákazníků, aby ospravedlnily svou další existenci, si ale nedokážou. Jedním z takových aut je u nás dobře známý Chevrolet Spark, který letos v létě skončí bez nástupce i bez fanfár.

Spark původně odstartoval svou existenci už v roce 1998 jako Daewoo Matiz. Korejská automobilka se nicméně po příchodu nového milénia dostala do finančních potíží, načež ji pohltil koncern General Motors. Ten malý hatchback ozdobil na čelní masce zlatým křížem a poslal do prodeje nejprve jako Chevrolet Matiz, později jako Chevrolet Spark. Takto se tu prodával v podstatě až do roku 2015 a nevedl si nikdy zle, i v tomto provedení jej kupovalo až skoro 80 tisíc lidí za rok. Pak ale Chevrolet v Evropě zcela zabalil krám.

Čtvrtou generaci vozu tak dostali jen Američané, což byl odvážný krok, neboť prodeje v USA nikdy nedosáhly ani poloviny těch evropských. K mání tam je dodnes a i když stojí jen 13 600 dolarů (cca 292 tisíc Kč) s výbavou zahrnující mimo jiné 10 airbagů, manuální klimatizaci či zpětnou kameru a s motorem 1,4 o 99 koních, zájem o něj není. Je to prostě auto míjející obvyklý americký vkus. Loni tak bylo lidem bylo dodáno už jen 24 460 exemplářů, což je o takřka třetinu méně než v roce předchozím. Chevrolet se proto rozhodl definitivně zabalit krám a oznámil ukončení výroby v srpnu letošního roku.

Je to konec jednoho příběhu, jehož kapitoly se psaly i u nás, a to úplný. Jak jsme již zmínili, s přímým nástupcem se nepočítá, novým základním modelem Chevroletu se tak od léta stane SUV Trax, které startuje na 21 400 dolarech (asi 460 tisíc Kč). To je oproti Sparku podstatně vyšší částka, na druhou stranu za ni dostanete více auta. Nejpodstatnější ovšem je, že Trax působí více americky, i proto oslovuje třikrát více lidí než Spark.

Spark se v roce 2017 dočkal verze Active, která měla zvýšit jeho přitažlivost u mezi kupci SUV. Nic takového se Ale nestalo, letos v létě tak výroba celé modelové rodiny skončí, a to bez jakéhokoliv nástupce. Foto: Chevrolet



U nás Spark opustil trh po roce 2014, kdy se z Evropy stáhl celý Chevrolet. K dispozici byla i elektrická verze, prodeje ale táhly jiné varianty, které oslovovaly až skoro 80 tisíc kupců ročně. Foto: Chevrolet

