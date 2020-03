Unikla podoba části interiéru nového Mercedesu S, má displeje i tam, kde nikdo jiný 17.3.2020 | Petr Prokopec

Třída S se vždy snažila kráčet na čele vývoje a její tvůrci se těchto ambicí evidentně nechtějí vzdát ani v digitální době. Nová generace tak bude mít displeje i ve výplních dveří.

Momentálně je velmi těžké předvídat, co přesně nás ve zbytku roku čeká. Nová infekční choroba zamávala celým světem a tedy i automobilovou branží. Postižena je především Itálie, kde nyní již nefunguje pomalu jediná montážní linka, kromě toho však mají s koronavirem velké potíže také Španělé. To se dotklo i Mercedesu, jehož továrna ve Vitorii je druhou největší na výrobu užitkových vozů. Kvůli obavám z nákazy bylo i zde oznámeno, že zhruba pět tisícovek zaměstnanců čekají nedobrovolné prázdniny.

Jde prozatím o první podnik třícípé hvězdy, ovšem i to nyní velmi těžce zkoušenou automobilku může citelně zasáhnout. Je proto otázkou, zda skutečně můžeme letos očekávat premiéru nové třídy S generace W223. Ta původně měla být odhalena ve druhé polovině roku, tedy nejspíše v Paříži. Ovšem aktuálně není vůbec jisté, zda se akce vůbec bude chovat. Zatímco ještě před pár dny epidemiologové naznačovali, že s koronavirem by Evropa mohla skoncovat již v červnu, nyní se začíná mluvit o jaře 2021.

Na takové scénáře ale raději ani nechceme pomýšlet, proto raději doufejme v lepší vývoj. V tu chvíli by se nové eSko skutečně mohlo být představeno ještě letos, ostatně se zdá, že už je na to skoro připraveno. Na začátku ledna tak byly testovací exempláře nachytány dokonce v Praze, byť s plnou kamufláží. Nyní si pro změnu můžeme posvítit na část kabiny, která se ukázala zcela bez maskování zřejmě na prezentaci jednoho z dodavatelů. A dokazuje, že třícípá hvězda se hodlá vydat ještě digitálnějším směrem než dosud.

Nafocen byl kompletní dveřním panelem, na kterém je jasně patrná obrazovka. Ta ovšem nebude sloužit kamerám instalovaným namísto zpětných zrcátek, na to jsou displeje příliš malé a vůči oku řidiče poněkud nešikovně umístěné. Pro ovládání sedadel jsou ale dostačující, a právě k tomuto prvku nejspíše vede cesta. Naznačuje to i malý nápis Faurecia vlevo, který odkazuje na pařížského dodavatele specifických interiérových komponentů. Tato firma přitom pracovala i na současné třídě S.

Mimo to snímek odkazuje i na společnost Canatu, jež se již v roce 2018 pochlubila konceptem dveří vytvořených přímo pro Daimler. Z přiloženého videa je patrné, že dotykově bude možné ovládat prakticky cokoliv, a to od nastavení sedadel s pamětí až třeba pro vyhřívání či chlazení. Aktivovat bude možné také masážní strojek, zatímco tlačítka pro ovládání oken byla přepracována, aby nabídla lepší ergonomii. Chybět by nemělo ani odemčení panelu dotykem prstu.

Video i záběry špionážních fotografů se plně shodují a zdá se, že Mercedes dotáhne koncept Canatu do produkční reality. Digitální dveřní panely tak zbaví středovou konzoli všech fyzických tlačítek a místo nich budou cestující veškeré prvky ovládat dotykem. Kromě dveřních panelů jim to umožní i dvojice palubních displejů. Ten uprostřed bude vertikální a velký tak, jak jen to bude možné.

Mercedes hodlá novou třídu S osadit nejen šestiválcovými a osmiválcovými, ale znovu i dvanáctiválcovými motory. Tedy respektive tak tomu bylo ještě donedávna, přičemž všechny jednotky víceméně měla čekat elektrifikace. Nicméně s ohledem na hrozby pokut Evropské unie za nadlimitní CO2 a již zmiňovanou epidemii je možné, že motor V12 nakonec dostane stopku. Na potvrzení je ale třeba vyčkat, aktuálně světem zmítá nejistota.

Mercedes S W223 se již ukázal uvnitř bez maskování...



...zatímco exteriér nafocený v Praze zatím pokrývá kamufláž

Zdroj: CocheSpias@Instagram

Petr Prokopec